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ветерани (1032) хабар (4638) пробація (4)

Засуджений за дезертирство ветеран АТО Нікіфорук стверджує, що йому замінили умовний термін реальним через відмову дати хабар

Засуджений за дезертирство ветеран АТО Нікіфорук стверджує, що йому замінили умовний термін реальним через відмову дати хабар

За словами Олега Нікіфорука, начальник Центру пробації зажадав, щоб він за свій рахунок зробив ремонт у кабінеті. Коли ветеран відмовився, начальниць Центру направив до суду подання про заміну умовного терміну реальним.

Про це адвокат Нікіфорука Олег Веремієнко розповів "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Мій клієнт стверджує, що Володимир Чорнецький (начальник Коломийської філії ДУ "Центр пробації" Івано-Франківської області – ред.) вимагав, щоб боєць АТО зробив йому своїм коштом ремонт у кабінеті. Мій клієнт написав заяву в правоохоронні органи та уповноваженому Верховної ради з прав людини. Зараз тривають перевірки", – заявив адвокат.

За словами Веремієнка, коли Нікіфорук відмовився робити ремонт, Чорнецький направив у Коломийський суд подання про скасування бійцю звільнення від відбування покарання з випробуванням. В документі це мотивувалося тим, що боєць АТО не з’явився у "Центр пробації" під час карантину.

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За словами Веремієнка, Коломийський міськрайсуд порушив вимоги статті 52 КПК – про обов’язкову участь адвоката. Суд 14 червня постановив замінити відбування покарання з випробуванням на перебування в місцях позбавлення волі терміном на п’ять років. Адвокати Нікіфорука подали апеляційну скаргу на цю ухвалу.

Веремієнко додав, що бійця АТО засудили у 2019 році у межах частини третьої статті 408 Кримінального кодексу України (Дезертирство). За словами адвоката, під час бойових дій у Мар’їнці у 2016 Нікіфорук отримав поранення, яке не зафіксували, через це не зміг продовжувати службу. Після того, як військова частина відмовила у звільненні, Нікіфорук залишив її межі, а військові прокурори висунули звинувачення у дезертирстві.
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Топ коментарі
+8
Херня какая-то мутная
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30.06.2021 00:00
+6
Начальника Центра Пробації треба на ноль під Пісками
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30.06.2021 01:11
+5
Дизертировал бы ЧЕТЫРЕ раза оо стал бы президентом как наш преЗЕрвативчик-игрок на рояле без рук.
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30.06.2021 03:36
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типа надо пожалеть? Так то к зеленскому - они коллеги.
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29.06.2021 23:49 Відповісти
Херня какая-то мутная
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30.06.2021 00:00 Відповісти
ніфіга не мутна, просто адвокат пробує давити на суд створюючи "узніка совісті")
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30.06.2021 09:02 Відповісти
При тому, що порядність поліції під великим питанням.
Тому більше віриться не поліції.
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30.06.2021 11:48 Відповісти
дезертирство ветеран АТО
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30.06.2021 00:24 Відповісти
а шо тоді робить? Вони ж не раби якісь, щоб пожиттєво у війську воювати
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30.06.2021 04:00 Відповісти
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України , які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років. Остальные участники, но не ветераны.
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30.06.2021 10:27 Відповісти
100% верю! Все нарушения закона происходят именно госслужащими!
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30.06.2021 00:38 Відповісти
Начальника Центра Пробації треба на ноль під Пісками
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30.06.2021 01:11 Відповісти
Дизертировал бы ЧЕТЫРЕ раза оо стал бы президентом как наш преЗЕрвативчик-игрок на рояле без рук.
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30.06.2021 03:36 Відповісти
Интересно! А как вообще дезертир может быть ветераном? ❓🤷‍♂️
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30.06.2021 06:10 Відповісти
а как четырежды дезертир может быть президентом?
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30.06.2021 07:06 Відповісти
В статье ведь всё сказано - не зафиксировали ранение... Он бы вообще не воевал еслиб был реальным дезертиром... Налицо паскудство власти!
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30.06.2021 09:55 Відповісти
з такими адвокатами, поїде чоловік відбувати свій строк
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30.06.2021 09:01 Відповісти
Чудны дела твои господи!
Ветеран - дезертир.
Недоросль - президент.
СтаршОй по чернильницам - регент.
И ВЕЗДЕ КВАРТАЛ!
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30.06.2021 09:58 Відповісти
лучше отсидеть чем здохнуть!!! ВІН СПРАВЖНІЙ МОЛОДЕЦЬ, ЗА ЩО ВМИРАТИ КОЛИ ЗЕМЛЮ ПРОДАЮТЬ?
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30.06.2021 10:01 Відповісти
зеля в волросах дизертирства конкурентов не терпит
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30.06.2021 10:08 Відповісти
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України , які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років. Остальные участники, но не ветераны. Отмечу, "ветеран" (лат - старый воин) не кличка, а звание, с вручением нагрудного знака (Відзнака Міністерства оборони України «Ветеран військової служби» виготовляється з білого металу і має форму хреста з чотирьох щитів, накладеного на два схрещені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87 мечі вістрям униз.) Носится на левой стороне груди
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30.06.2021 10:34 Відповісти
 
 