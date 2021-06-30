Засуджений за дезертирство ветеран АТО Нікіфорук стверджує, що йому замінили умовний термін реальним через відмову дати хабар

За словами Олега Нікіфорука, начальник Центру пробації зажадав, щоб він за свій рахунок зробив ремонт у кабінеті. Коли ветеран відмовився, начальниць Центру направив до суду подання про заміну умовного терміну реальним.

Про це адвокат Нікіфорука Олег Веремієнко розповів "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Мій клієнт стверджує, що Володимир Чорнецький (начальник Коломийської філії ДУ "Центр пробації" Івано-Франківської області – ред.) вимагав, щоб боєць АТО зробив йому своїм коштом ремонт у кабінеті. Мій клієнт написав заяву в правоохоронні органи та уповноваженому Верховної ради з прав людини. Зараз тривають перевірки", – заявив адвокат.

За словами Веремієнка, коли Нікіфорук відмовився робити ремонт, Чорнецький направив у Коломийський суд подання про скасування бійцю звільнення від відбування покарання з випробуванням. В документі це мотивувалося тим, що боєць АТО не з’явився у "Центр пробації" під час карантину.

Читайте також: Ветеран Дячук розповів про службу в добробаті і повернення до мирного життя. АУДІО

За словами Веремієнка, Коломийський міськрайсуд порушив вимоги статті 52 КПК – про обов’язкову участь адвоката. Суд 14 червня постановив замінити відбування покарання з випробуванням на перебування в місцях позбавлення волі терміном на п’ять років. Адвокати Нікіфорука подали апеляційну скаргу на цю ухвалу.

Веремієнко додав, що бійця АТО засудили у 2019 році у межах частини третьої статті 408 Кримінального кодексу України (Дезертирство). За словами адвоката, під час бойових дій у Мар’їнці у 2016 Нікіфорук отримав поранення, яке не зафіксували, через це не зміг продовжувати службу. Після того, як військова частина відмовила у звільненні, Нікіфорук залишив її межі, а військові прокурори висунули звинувачення у дезертирстві.