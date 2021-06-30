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Навчання Sea Breeze-2021 спрямовані на підтримання стабільності й безпеки в регіоні Чорного моря, в них немає нічого провокативного, - Пентагон

Навчання Sea Breeze-2021 спрямовані на підтримання стабільності й безпеки в регіоні Чорного моря, в них немає нічого провокативного, - Пентагон

Масштабні навчання Sea Breeze-2021 не мають провокативного характеру і спрямовані на підтримання стабільності й безпеки в регіоні Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу в Пентагоні заявив представник міністерства оборони США Джон Кірбі.

"Військово-морські навчання в міжнародних водах не мають нічого провокативного", - сказав Кірбі, коментуючи початок Sea Breeze-2021.

Він наголосив, що таку позицію чітко визначили представники командування американських ВМС, і це ще раз підтверджує міністерство оборони США.

"Ці багаторічні навчання продовжують підтримувати безпеку й стабільність завдяки взаємодії з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні Чорного моря", - наголосив представник Пентагону.

Він уточнив, що цього тижня маневри будуть спрямовані на інтеграцію сил, а також перевірку "динамічних морських можливостей учасників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія на тлі навчань Sea Breeze тестувала ППО в окупованому Криму

Як повідомлялося, 28 червня в Чорному морі розпочалися військово-морські навчання Sea Breeze-2021, організовані спільно ВМС України та Шостим оперативним флотом ВМС США. Вони мають на меті підвищити рівень взаємосумісності підрозділів ВМС України і США, а також держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань з підтримання морської регіональної безпеки та забезпечення миру й стабільності в Чорноморському регіоні.

Цьогорічні навчання, які стали наймасштабнішими за більш як 20 років, триватимуть до 10 липня. У них беруть участь представники 31 держави, приблизно 30 кораблів і катерів, до 30 літаків і вертольотів.

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Топ коментарі
+4
Фишка в том что Эрдоган строит Босфор №2,а это удар по РАБссии,поскольку теперь в Черное море будут заходить и авианосцы США и Британии,поскольку Босфор №1 мелководный...Эрдоганыч Браво.!!!
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30.06.2021 07:25
+3
Учения Си Бриз проходят в Черном море 24 года подряд...,но сегодня Си Бриз обосрал РАБссию с поносом аж на месяц,учения закончатся аж 23 июля....СкреПОНОСные воют крокодиловыми слезами...
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30.06.2021 07:27
+3
Когда-то Украина хотела прокопать свой судоходный канал на Дунае - вой противников был конкретный. Говорят, что Ющенко заплатили отступные и потом на РНБО вызывали авторов проекта и хаяли и угрожали. Авторы проекта - Одесский проектный институт ,
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30.06.2021 07:35
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Вы перед парашей пытаетесь оправдываться? Сотрите её с лица Земли и скажите, что так надо.
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30.06.2021 07:20 Відповісти
Фишка в том что Эрдоган строит Босфор №2,а это удар по РАБссии,поскольку теперь в Черное море будут заходить и авианосцы США и Британии,поскольку Босфор №1 мелководный...Эрдоганыч Браво.!!!
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30.06.2021 07:25 Відповісти
Учения Си Бриз проходят в Черном море 24 года подряд...,но сегодня Си Бриз обосрал РАБссию с поносом аж на месяц,учения закончатся аж 23 июля....СкреПОНОСные воют крокодиловыми слезами...
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30.06.2021 07:27 Відповісти
А, может и Украине надо аналог Босфора вырыть?
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30.06.2021 07:27 Відповісти
Когда-то Украина хотела прокопать свой судоходный канал на Дунае - вой противников был конкретный. Говорят, что Ющенко заплатили отступные и потом на РНБО вызывали авторов проекта и хаяли и угрожали. Авторы проекта - Одесский проектный институт ,
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30.06.2021 07:35 Відповісти
Сибирские реки перекинем в Узбекистан и ССср станет СмехДержавой...Беломор-канал и канал Волга-Дон Круче Эрдогана...
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30.06.2021 07:31 Відповісти
У татаромордвы кругом враги, как это ничего провокационного ? Само существование рядом независимых государств демократических уже есть провокация для дичи и ********* рода недочеловеческого
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30.06.2021 07:31 Відповісти
Украинским десантникам подарок,инженеры придумали новые боевые шлемы для десантуры,советское дерьмо давно устарело,передает сайт Украина 365
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30.06.2021 07:34 Відповісти
По международному Морскому праву подписанном кстати и РАБссией территориальные воды государств составляют всего 12 морских миль,остальное Международные воды в любом море Мира...,крысы Мавзолейные поплачьте...всего 12 морских миль ваши от Новороссийска или Тувапсе... или от Калининграда с Североморском...,Муманском или Находкойс Владивостоком...стадо баранов...12 морских миль
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30.06.2021 07:51 Відповісти
ху@лостан олсіжьіваєт навчання НАТО паралельно з отсліжьіванієм виходу України в 1/4 чемпіонату газпрому...
Чекаємо на зростання кількості самогубств.ру.
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30.06.2021 07:54 Відповісти
12 мильная морская граница вокруг Крыма,это территориальные воды Украины...,следовательно РАБссия НИКТО в Крыму.... поскольку страны НАТО не признали Крым РАБссиянским конуцлагерем....,то сами понимаете что может быть с вами...браконьерами и ворами чужой земли, согласно Международному праву которое вы Крысы так "уважаете"...
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30.06.2021 07:58 Відповісти
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30.06.2021 08:29 Відповісти
Вчера РАБссия признала Одессу страшным для РАБссии городом,типа Милитаристский антиРАБссиянский и вражеский город...Бедная РАБссия кругом одни враги... Действительно,порт Одесса знаменит не только Дерибассовской или Привозом...,там даже живет большой Друг РАБссии Олег Филимонов...и его клуб Джентльменов по смеху
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30.06.2021 08:27 Відповісти
Навчання Sea Breeze-2021 спрямовані на підтримання стабільності й безпеки в регіоні Чорного моря, в них немає нічого провокативного, - Пентагон - Цензор.НЕТ 2477
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30.06.2021 08:30 Відповісти
Для кацапні саме існування України є провокативним.
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30.06.2021 08:33 Відповісти
Кремль забыл, что США его не признавали 15 лет ?
Это хунта брехунов, воров и уголовников, а не страна.
Вечный генератор военного противостояния.
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30.06.2021 09:23 Відповісти
https://censor.net/ua/user/50367 А ты не забыл, что признание США, СССР, было и признанием УССР (Украины)?)))) Т. е. США не признавали и Украину 15 лет)))
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30.06.2021 11:11 Відповісти
 
 