Українські воїни засобами РЕБ подавили ворожий БПЛА на Донбасі. За добу - 4 порушення режиму "тиші", бойових втрат немає
Минулої доби, 29 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.
Так, біля Невельського та Красногорівки противник застосовував міномети 120-мм калібру.
Неподалік Луганського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.
Повідомляється, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
За даними відомства, станом на 7:00 ранку 30 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети, а поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-мм калібру.
"Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
"Використовуючи координаційний механізм, українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями", - додали в пресслужбі Міноборони.
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То де ж тиша?
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