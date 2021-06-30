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Київська область (3801) негода (753) Сумська область (3240) ДСНС (4983) Електрика (2041)

Через негоду знеструмлено 24 населені пункти в Київській і Сумській областях, - ДСНС

Через негоду знеструмлено 24 населені пункти в Київській і Сумській областях, - ДСНС

В Україні через негоду знеструмлено 24 населені пункти у двох областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7:00 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 24 населені пункти у 2 областях (Київська – 16 та Сумська – 8)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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