Конфлікт на дорозі на Львівщині: водій Toyota вистрілив в обличчя пасажиру Hyundai
На Львівщині затримано водія Toyota Camry, який під час конфлікту на дорозі поранив зі зброї пасажира іншого автомобіля.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
"28 червня на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення від медиків про те, що до них по допомогу звернувся 37-річний мешканець одного із сіл Золочівського району. Лікарі діагностували в пацієнта поранення обличчя – лівої щоки.
Також потерпілий повідомив, що близько 21:00 у водія автомобіля "Хюндай Санта Фе", пасажиром якого він був, виник конфлікт з водієм автомобіля "Тойота Камрі", під час якого той здійснив постріл з невідомої зброї, влучивши йому в обличчя", - йдеться в повідомленні.
До розкриття злочину були задіяні екіпажі сектору реагування патрульної поліції, оперативники кримінальної поліції, а також співробітники інших підрозділів відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції.
Правоохоронці встановили що до скоєння злочину причетний 44-річний житель міста Броди. Тієї ж доби правоохоронці затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.
Будь ласка, зачекайте...
По решают согласно ценнику
Водитель camry хотел спасти ребенка из горящего напротив дома, пассажир hyundai - садист, схватил канистру с бензином и начал поливать им дом. 'Что тьі делаешь?', спросил водитель camry, 'там же ребенок'. 'Я так хотеть, я ненавидеть дєтєй', ответил ему пасажир hyundai и взяв нож пошел не водителя camry, но 'герой' оказался нелохом и достал ствол...
В твоей версии слишком много если, так что погоди отмазьівать урода.
Я просто не нахожу слов, что бы назвать это ...
У тебя, как и у многих кадровых военных, одна извилина, да и та от фуражки)
Было бы у тебя побольше извилин, ты бы не писал такой бред человеку, про которого ничего не знаешь. Не люблю хвастаться, но на видео это я на войне.
https://www.youtube.com/watch?v=ZaqSClYLSXo&ab_channel=Pavel88805
За три года, семь пулевых ранений, две контузии и 35-40 осколков в теле.
Могу тебе прислать фото удостоверения инвалида войны второй группы.
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У кого бывали, где бывали? А на дороге бандюков нет по твоему? Отдавай ключи и пшёл вон из машины, лапоть.
Почему никто не думают, что если бы не этот выстрел, то заголовок мог звучать, например так: Пассажир хюндая сломал челюсть водителю тойоты!
Факт остается фактом, водила camry вьістрелил в лицо другому человеку, а єто как минимум нанесение тяжельіх телесньіх повреждений, все остальное вьіяснят соответствующие органьі
Тем более, что если человек выстрелил в лицо другому, это ещё не означает, что он априори совершил преступление.
От выстрела в лицо, они могут быть и лёгкими и средними и тяжёлыми, смотря с чего стреляли и куда попали)
А в целом вы рассуждаете как грамотный обыватель, а я как юрист с многолетним стажем)