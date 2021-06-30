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Конфлікт на дорозі на Львівщині: водій Toyota вистрілив в обличчя пасажиру Hyundai

Конфлікт на дорозі на Львівщині: водій Toyota вистрілив в обличчя пасажиру Hyundai

На Львівщині затримано водія Toyota Camry, який під час конфлікту на дорозі поранив зі зброї пасажира іншого автомобіля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"28 червня на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення від медиків про те, що до них по допомогу звернувся 37-річний мешканець одного із сіл Золочівського району. Лікарі діагностували в пацієнта поранення обличчя – лівої щоки.

Також потерпілий повідомив, що близько 21:00 у водія автомобіля "Хюндай Санта Фе", пасажиром якого він був, виник конфлікт з водієм автомобіля "Тойота Камрі", під час якого той здійснив постріл з невідомої зброї, влучивши йому в обличчя", - йдеться в повідомленні.

До розкриття злочину були задіяні екіпажі сектору реагування патрульної поліції, оперативники кримінальної поліції, а також співробітники інших підрозділів відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції.

Правоохоронці встановили що до скоєння злочину причетний 44-річний житель міста Броди. Тієї ж доби правоохоронці затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

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Топ коментарі
+14
Видно не простий дядько. Може умовним хочуть відмазати. А так дійсно це замах на вбивство. Стріляв очевидно в УПОР. З відстані до 3 метрів. Тому цій худобі мають інкрементувати замах на вбивство.
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30.06.2021 08:07
+13
Пока написали что «вопрос решается»
По решают согласно ценнику
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30.06.2021 08:03
+11
Почему не покушение на убийство?
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30.06.2021 08:02
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Почему не покушение на убийство?
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30.06.2021 08:02 Відповісти
Пока написали что «вопрос решается»
По решают согласно ценнику
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30.06.2021 08:03 Відповісти
Видно не простий дядько. Може умовним хочуть відмазати. А так дійсно це замах на вбивство. Стріляв очевидно в УПОР. З відстані до 3 метрів. Тому цій худобі мають інкрементувати замах на вбивство.
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30.06.2021 08:07 Відповісти
Не тому.
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30.06.2021 10:32 Відповісти
Дичавіє народ. Сомалізується..
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30.06.2021 08:14 Відповісти
Це ж від рада ті за покращення, зате хоч пасмієцця, ****.
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30.06.2021 08:35 Відповісти
Озброєні мавпи на дорогах...
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30.06.2021 09:14 Відповісти
Успокойся, кусок тьі тупого зебильно-паРашного говна, твой "рентген" не видит даже дерьма в твоем черепе, иначе бьі даже твоя единственная извилина догадалась бьі что расеянин не взял бьі себе ник "рузкий". Так что иди скури букварь, может поумнеешь.
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30.06.2021 22:15 Відповісти
У представителей народа оружия нет. Это представитель либо ментов либо депутат похоже.
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30.06.2021 13:45 Відповісти
Огнестрельное говорите быдлу раздать?! ) ну-ну
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30.06.2021 08:31 Відповісти
А если это самооборона? Потерпевший начал угрожать, водитель камри достал пистолет, скорее всего пневмат, или резинник, навел, сказал что выстрилит. Тот подумал, что кишка тонка выстрелить, и пошел отбирать. Водитель камри понял, что если не выстрелит, то будет скорее всего застрелен из собственного пистолета. Так как это скорее всего происходило быстро, то времени прицелится в ногу не было,или если был пневмат (флобер) то выстрел в ногу не остановил бы нападавшего, а только бы еще больше раздраконил бы потерпевшего. В итоге имеем то что имеем. Тут собираются легализовать короткостволы. Надо вначале подогнать законодательство и конкретизировать критерии самообороны. Пока что у нас законодательство на стороне того кому нанесли травмы в процессе самообороны. Оборонятся оружием бессмысленно: если выстрелишь то сразу сядешь. Проще потерпеть, получить п..ды, а потом заявить и засадить нападавшего в тюрьму, если живым останешся,даже если нет тоего все равно посадят дадут больше, правда убитому от этого не легче.
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30.06.2021 08:33 Відповісти
Я придумал еще более интригующую версию чем твоя, можно включить ее в продолжение сериала слуга уродов, зебильі схавают:
Водитель camry хотел спасти ребенка из горящего напротив дома, пассажир hyundai - садист, схватил канистру с бензином и начал поливать им дом. 'Что тьі делаешь?', спросил водитель camry, 'там же ребенок'. 'Я так хотеть, я ненавидеть дєтєй', ответил ему пасажир hyundai и взяв нож пошел не водителя camry, но 'герой' оказался нелохом и достал ствол...
В твоей версии слишком много если, так что погоди отмазьівать урода.
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30.06.2021 09:13 Відповісти
Всё гораздо проще, у пострадавшего было боевое оружие и он угрожая им заставил выстрелить в себя из резинострела, чтобы засадить в тюрьму стрелявшего.
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30.06.2021 09:46 Відповісти
треба написати було , хто там не правий
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30.06.2021 08:43 Відповісти
Ха ха, здогадайся з трьох разів хто не правий, той хто стріляє комусь в обличчя зі зброї, чи поранений
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30.06.2021 09:18 Відповісти
Конфлікт на дорозі на Львівщині: водій Toyota вистрілив в обличчя пасажиру Hyundai - Цензор.НЕТ 7418
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30.06.2021 09:02 Відповісти
Имею пистолет. Но никогда не вожу его в машине и не ношу с собой. Лежит в прикроватной тумбочке всегда готовый к применению. Живу в частном доме в пригороде, бывали случаи проникновений в дома бандюков. Но если у человека в машине пистолет это значит только одно - рано или поздно он выстрелит. Значит человек реально собирается его применять. Значит он потенциальный убийца. Дорожные конфликты не решаются ни оружием ни кулаками. Только малообразованные и слаборазвитые особи рассчитывают на оружие в дорожном конфликте. Как-то так.
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30.06.2021 09:21 Відповісти
Иметь пистолет и держать его в тумбочке?
Я просто не нахожу слов, что бы назвать это ...
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30.06.2021 09:57 Відповісти
А что нужно с ним делать? Размахивать и хвастаться всем? Я человек военный и намахался этими железяками на всю оставшуюся. А такие ЧМОшники как ты, не нюхавшие пороха и не имеющие синяков и шишек от оружия, выставляют его на показ и понты дешевые колотят. Отдыхай, чучело.
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01.07.2021 07:25 Відповісти
Ну раз ты человек военный, то тогда понятно, почему пишешь такой бред)
У тебя, как и у многих кадровых военных, одна извилина, да и та от фуражки)
Было бы у тебя побольше извилин, ты бы не писал такой бред человеку, про которого ничего не знаешь. Не люблю хвастаться, но на видео это я на войне.
https://www.youtube.com/watch?v=ZaqSClYLSXo&ab_channel=Pavel88805

За три года, семь пулевых ранений, две контузии и 35-40 осколков в теле.
Могу тебе прислать фото удостоверения инвалида войны второй группы.
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01.07.2021 10:09 Відповісти
Чего молчишь, военный?)
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05.07.2021 12:30 Відповісти
бывали случаи

==
У кого бывали, где бывали? А на дороге бандюков нет по твоему? Отдавай ключи и пшёл вон из машины, лапоть.
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30.06.2021 11:02 Відповісти
Тумбочка хоть закрьіта на ключ, если у вас дети есть?
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30.06.2021 11:27 Відповісти
Когда будете отганять бандюковичей от своего дома делайте это как можно более аккуратнее, если не дай бог пораните, еще потом сидеть придется.
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30.06.2021 12:28 Відповісти
Прости но ты написал чушь.
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30.06.2021 13:47 Відповісти
Ну-Ну! Читай последнюю строку моего комментария.
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01.07.2021 07:26 Відповісти
Зброю з собою носять винятково для того, щоб "рєшать дєла". І возять.
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30.06.2021 09:52 Відповісти
Бред.
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30.06.2021 09:58 Відповісти
Тут несколько статей. Покушение на убийство, хулиганство, хранение оружия.
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30.06.2021 10:01 Відповісти
Все видят и читают заголовок: Водитель тойоты выстрелил в лицо пассажиру хюндая!
Почему никто не думают, что если бы не этот выстрел, то заголовок мог звучать, например так: Пассажир хюндая сломал челюсть водителю тойоты!
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30.06.2021 10:01 Відповісти
И опять сослагательное наклонение. Люди обсуждают здесь ту информацию, которая представлена в статье, а не все теоретически возможньіе сценарии.
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30.06.2021 11:29 Відповісти
В статье нет информации почему он выстрелил, НО НА ВЫСТРЕЛ В ЛИЦО ДОЛЖНА БЫТЬ СЕРЬЁЗНАЯ ПРИЧИНА.
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30.06.2021 15:54 Відповісти
Адекватному человеку нужна, но про адекватность стрелявшего информации в статье тоже нет
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30.06.2021 17:01 Відповісти
По закону, все сомнения трактуются в пользу подозреваемого)
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30.06.2021 19:09 Відповісти
Интересно , но по єтой логике презумпция невиновности действует также и прежде всего в отношении потерпевшего, т.к. нет факта преступления с его стороньі, так что не стоит заранее обвинять его в том, чего он возможно не совершал)
Факт остается фактом, водила camry вьістрелил в лицо другому человеку, а єто как минимум нанесение тяжельіх телесньіх повреждений, все остальное вьіяснят соответствующие органьі
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30.06.2021 22:06 Відповісти
Вы неправы, презумпция невиновности, действует одинаково для всех, а это означает, что выстреливший водитель камри невиноват, пока ему не докажут вину на следствии и не вступит в законную силу приговор суда в отношении его.
Тем более, что если человек выстрелил в лицо другому, это ещё не означает, что он априори совершил преступление.
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01.07.2021 00:20 Відповісти
Правильно, водитель camry нанес другом человеку тяжельіе телесньіе повреждения, теперь остается вьіяснить, бьіло ли єто самообороной или нет. Пасажир из того, что написано в статье, не совершал никаких действий преступного характера, остается вьіяснить, нападал ли он на стрелявшего или нет. Если не нападал, а просто бьіла вербальная перепалка, то водитель camry сядет.
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01.07.2021 09:35 Відповісти
Тяжесть телесных повреждений, определяет экспертиза.
От выстрела в лицо, они могут быть и лёгкими и средними и тяжёлыми, смотря с чего стреляли и куда попали)
А в целом вы рассуждаете как грамотный обыватель, а я как юрист с многолетним стажем)
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01.07.2021 10:16 Відповісти
Ну а зачем стрелять именно в лицо, да стрельнув в ногу достаточно чтобы нападающий не смог дальше действовать ,ну а так будет гарантированная тюрьма,и возможно выплата компенсации
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30.06.2021 12:17 Відповісти
Не все могут хладнокровно оценивать обстановку и грамотно действовать в условиях стресса и цейтнота времени.
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30.06.2021 15:56 Відповісти
Камри? Так на них в 99% мусора ездят.
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30.06.2021 10:10 Відповісти
Откуда такая статистика, из десятков трёх кого знаю ни одного нет
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30.06.2021 12:10 Відповісти
В Харькове всегда камрюха считалась ментовской машиной.
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30.06.2021 12:45 Відповісти
Камри вообще унитаз дешманский.
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01.07.2021 07:27 Відповісти
після майдану на пів року бидло притихло було, може трохи більше! Потім аваковська рехворма дала зелене світло вилупкам, спочатку владним, а тоді і простим вилупкам!!! Це дикунство і пихатість в нашого наріду в крові,порою здається що ми з оцього гівна не виліземо ніколи!!!
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30.06.2021 11:00 Відповісти
Очередное животное с травматом на автомобиле.
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30.06.2021 11:42 Відповісти
Не написано что травмат.
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30.06.2021 13:48 Відповісти
без деталізації події невідомо чи це самозахист чи напад. Захищатись можна і треба.
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30.06.2021 12:22 Відповісти
судячи з того що написано в цій статті, той хто стріляв був як мінімум проти двох (він пасажира поранив). Так що тут більше ******* самозахистом
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30.06.2021 13:34 Відповісти
 
 