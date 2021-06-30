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"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго. ВIДЕО

Під час матчу 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними України та Швеції українські фани заспівали легендарну пісню про президента Росії Володимира Путіна "Путін - х#йло".

Цей факт викликав обурення в російській пресі, а російські політики радять росіянам "абстрагуватися" від цього факту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

"Українські фанати на матчі зі Швецією знову заспівали образливу пісню про Путіна. Нагадаємо, під час матчу групового етапу між Україною та Північною Македонією українці також дозволили собі образливі кричалки на адресу російського президента", - пише видання.

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Депутат Держдуми Микола Валуєв закликав не шукати політичного підтексту.

"Реакція буде, безумовно. Це їх не прикрашає, в той час, коли ми вболіваємо за українську збірну. І порівняння тут не на користь українських уболівальників. Хоча, можливо, це не варто прив'язувати до конкретної країни. Не варто шукати тут політичний підтекст, треба від цього абстрагуватися", - зазначив він.

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Топ коментарі
+122
"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 2739
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30.06.2021 08:46
+104
"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 4019
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30.06.2021 08:49
+89
"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 3549
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30.06.2021 08:51
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Це вже гімн фанів який виконується перед кожним матчем.
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30.06.2021 09:32 Відповісти
а как они различают болельщиков, ведь форму можно купить в любом...
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30.06.2021 09:37 Відповісти
Крысы ПОЗОРНЫЕ....
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30.06.2021 09:39 Відповісти
Тошнит от вашего цензора...
тьфу... пойду делом займусь...
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30.06.2021 09:41 Відповісти
"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 2311
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30.06.2021 09:44 Відповісти
А що це було в ночі ? З сторони Роssии північне сяйво чи що?
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30.06.2021 09:44 Відповісти
"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 1144
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30.06.2021 09:48 Відповісти
тест для кожної касапської мавпи:
1.Чий Крим?
2.Хто воює на Донбасі?
3.Путін - ???? (відповідь по Байдену також зараховується).
При нездачі тесту - нах.
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30.06.2021 09:44 Відповісти
Неприкрытый дебилизм скрепных лишнехромосомцев очевиден и без этого опросника.
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30.06.2021 09:48 Відповісти
Яка саме відповідь по Байдену зараховується?
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30.06.2021 10:16 Відповісти
"кілер" - тільки нікому не кажіть
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30.06.2021 10:38 Відповісти
не вірно,всього навсього ВБИВЦЯ!!
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30.06.2021 13:54 Відповісти

Це і так всі знають.
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30.06.2021 14:10 Відповісти
Кричалка от харьковских ультрас теперь и в 1/4 финала.
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30.06.2021 09:47 Відповісти
"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 6935
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30.06.2021 11:15 Відповісти
Так, це наші хлопці зіграли у півсили, а якби на повну силу, то збірна Англії не приїхала до Риму 😂😂😂👍.
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30.06.2021 09:49 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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30.06.2021 10:13 Відповісти
Світова гидота ..
Знають навіть дітки ..
."Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 2141
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30.06.2021 09:49 Відповісти
Дитина також вказує татові куди треба стрелити цю падлюку.
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30.06.2021 11:03 Відповісти
Воістину ху#ло!!!

Гарно співають, молодці, гучно! На весь світ чути!
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30.06.2021 10:18 Відповісти
конченные лицемеры. болеют они за Украинскую сборную. ага
пс. эту песню на стадионе нужно петь раз в 5 минут. как мантру. что бы тем россиянам, которые смотрят матчи нашей сборной, было понятно кто их презик.
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30.06.2021 10:22 Відповісти
говорят, они с задержкой транслируют, что вырезать
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30.06.2021 11:21 Відповісти
так и есть, с небольшой задержкой, а именно сегодня"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 7032
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30.06.2021 12:36 Відповісти
Ця мавпа з відбитими рештками мозку знає таке слово, як "абстрагуватися"?? Вотетоповорот.
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30.06.2021 10:35 Відповісти
Да уж, мнение дауна Валуева очень важно для нас
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30.06.2021 10:56 Відповісти
Интересно, пуйло тоже смотрит матчи с нашей сборной и болеет за нее, как завил "депутат Госдумы Николай Валуев", он же тоже россиянин? А еще интересно, как он в этом случае реагирует на то, что о нем поют на стадионах и может быть периодически задается вопросом "А вдруг я действительно пуйло?"
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30.06.2021 11:01 Відповісти
Які чудові слова, тішать вуха немовби спів соловейка.
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30.06.2021 11:01 Відповісти
Шел путин по коридору Кремля и тихо напевал себе под нос, чтобы не дай Бог никто не услышал :" Я- ху#ло, я - ху#ло, ла-ла-ла... Какая заводная песенка!"
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30.06.2021 11:06 Відповісти
Воістину *****
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30.06.2021 11:09 Відповісти
"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 5940
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30.06.2021 11:10 Відповісти
"...также позволили себе оскорбительные кричалки в адрес российского президента" - прочитала " ...покойного президента"
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30.06.2021 11:34 Відповісти
Гарна пісня,дякую авторам та виконавцям! Слава Україні!
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30.06.2021 11:35 Відповісти
Почему оскорбительную?! Журнашлюха сепарская.
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30.06.2021 11:36 Відповісти
Депутат Госдумы Николай Валуев призвал не искать политического подтекста....

бо то є доконаний факт
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30.06.2021 12:00 Відповісти
К ***** все уже как бы привыкли, а вот за свое заявление, что у Украины слишком много симулянтов, шведский тренер чуть не получил в рог от Шевы. С трудом стюарды отобрали
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30.06.2021 12:07 Відповісти
о чем речь?
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30.06.2021 17:44 Відповісти
о тебе
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01.07.2021 09:50 Відповісти
ЖДЕМ ГАСТРОЛЕЙ ИЗВЕСТНОГО ХИТА В РИМЕ!!
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30.06.2021 12:27 Відповісти
Воля ваша, можете абстрагироваться, можете не абстрагироваться, а все равно - путин *****, был *****м, есть *****м и подохнет *****м.
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30.06.2021 12:33 Відповісти
Подохнуть не сможет. Старческое - это уже даже не *****, а так, пиписка
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30.06.2021 13:13 Відповісти
Всё правильно!!Путин ***** , убийца и международный террорист!! Лучше и не скажешь!
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30.06.2021 12:42 Відповісти
красиво.
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30.06.2021 12:43 Відповісти
российские политики советуют россиянам "абстрагироваться" от этого факта
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30.06.2021 12:51 Відповісти
Роисся24

"Матч был договорной. Запад использует подобные изощрённые технологии своих НАТОвских кураторов, чтобы в своей русофобской истерике уязвить великую Россию, унизить её в глазах всего мирового сообщества" - сообщает эксперт
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30.06.2021 13:42 Відповісти
Это радует!
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30.06.2021 13:43 Відповісти
Кацапи третю рюмку пьють "за баб", а українці "щоб ***** здохло!". І це вже традиція.
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30.06.2021 13:45 Відповісти
Святі люди в тому хорі
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30.06.2021 14:23 Відповісти
А чого ображатися,коли справді воно х...ло....А чего обижаться ,если оно и в правду х....ло)))
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30.06.2021 14:31 Відповісти
Це офіційний слоган УФА і збірної України. І ніякої політики.
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30.06.2021 15:11 Відповісти
если соловьеву жирику или масейчук-********** не нравится что путин ***** --- они хором могут спеть зеля-***** ла-ла-ла . МЫ НЕ ОБИДЕМСЯ -- У НАС ДЕМОКРАТИЯ
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30.06.2021 15:48 Відповісти
Воистину ***** !
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30.06.2021 16:14 Відповісти
кацапы долбодятлы
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30.06.2021 20:01 Відповісти
Саме ця, патріотична пісня, надала хлопцям наснаги та сили!
Цікаво, мокша транслювала цей матч і як там бабахнуло коли почули пісню... Мабуть було щось схоже на північне сяєво...)
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30.06.2021 20:33 Відповісти
Это не оскорбительная кричала, а выражение истины
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30.06.2021 21:53 Відповісти
Як дущевно співають!!!
Оце слухав би та суухав..як соловейко у гайочку!!
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01.07.2021 06:41 Відповісти
Це нечувано, в безсилій люті так ганебно ображати Володимира Володимировича Путіна, без сумніву найпотужнішого політичного діяча **********. Все прогресивне людство давно переконалося, ґрунтовно усвідомило і міцно засвоїло, що політична потужність Путіна - величина константна, з часом нікуди не зникає, а плавно трансформується в потужний старечий маразм Путіна. Ось у чому криється сакральний зміст беззаперечної тези, що Путін - "потужний старигань"© і, навіть, більше того - "облізле старе пердло"®.
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01.07.2021 06:49 Відповісти
"Реакция будет, безусловно. Это их не красит, в то время, когда мы болеем за украинскую сборную. И сравнение здесь не в пользу украинских болельщиков. Хотя, возможно, это не стоит привязывать к конкретной стране. Не стоит искать здесь политический подтекст, надо от этого абстрагироваться", - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3274156

От бляха, циничные скоты! Болей ты раком, лапоть! ПНХ!
путин Х@ЙЛО...лалала..лала.ла!
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01.07.2021 08:32 Відповісти
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