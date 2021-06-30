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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 81 637 осіб, усього - 1 933 946, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 81 637 осіб, усього - 1 933 946, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 649 524 особи.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"81 637 людей щеплено проти COVID-19 за добу 29 червня 2021 року. Одну дозу отримали 21 475 людей, повністю імунізовані - 60 162 людини.

Протягом доби працювали:

- 518 мобільних бригад,

- 1 336 пунктів щеплення;

- 2 центри вакцинації.

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Станом на 29 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 756 424 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 933 946 людей, з них отримали 1 дозу – 1 933 944 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 649 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 583 468 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 81 637 осіб, усього - 1 933 946, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 81 637 осіб, усього - 1 933 946, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 81 637 осіб, усього - 1 933 946, - МОЗ 03
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Шота пiд-рашки сегодня не хейтят вакцинацию. Зализывают раненый сф@нктер после вчерашней игры.
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30.06.2021 10:11 Відповісти
 
 