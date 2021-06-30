Виплати родичам загиблих воїнів АТО, "Питна вода України" і новий пункт пропуску через кордон в аеропорту "Житомир": порядок денний Кабміну

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні розгляне питання надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в АТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний Кабміну.

Так, уряд планує розглянути проєкт закону про Загальнодержавну цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки.

Крім того, на засіданні Кабінету Міністрів розглянуть питання про затвердження плану дій на 2021-2025 роки щодо реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни і членів їхніх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Уряд також розгляне питання про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, і особам, які стали особами з інвалідністю в результаті поранення, контузії, каліцтва або захворювання, яких зазнали під час участі в зазначеній операції.

Також в уряді планують розглянути розпорядження про відкриття пункту пропуску через державний кордон в аеропорту "Житомир".

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