УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12160 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
357 0
карантин (18171) МОЗ (5362) статистика (2247) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

На Київщині та Луганщині проводять недостатню кількість тестів на добу, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

На Київщині та Луганщині проводять недостатню кількість тестів на добу, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У двох областях України проводять недостатню кількість тестів на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

За необхідних щонайменше 300 на 100 тис. населення, в Київській області роблять 262, а в Луганській області - 269.

В інших регіонах України ситуація з тестуванням, рівнем захворюваності і коефіцієнтом виявлення випадків інфікування відповідає нормі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 633 нові випадки зараження, 2294 людини одужали

На Київщині та Луганщині проводять недостатню кількість тестів на добу, - МОЗ 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 