На Київщині та Луганщині проводять недостатню кількість тестів на добу, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
У двох областях України проводять недостатню кількість тестів на COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
За необхідних щонайменше 300 на 100 тис. населення, в Київській області роблять 262, а в Луганській області - 269.
В інших регіонах України ситуація з тестуванням, рівнем захворюваності і коефіцієнтом виявлення випадків інфікування відповідає нормі.
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