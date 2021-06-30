На Київщині та Луганщині проводять недостатню кількість тестів на добу, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У двох областях України проводять недостатню кількість тестів на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

За необхідних щонайменше 300 на 100 тис. населення, в Київській області роблять 262, а в Луганській області - 269.

В інших регіонах України ситуація з тестуванням, рівнем захворюваності і коефіцієнтом виявлення випадків інфікування відповідає нормі.

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