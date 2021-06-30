Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ДБР, платіжні послуги, біопальне і приєднання до газотранспортної системи
Сьогодні Верховна рада України збирається на засідання. Нардепи розглянуть законопроєкти про платіжні послуги, приєднання до газотранспортної системи, правові основи діяльності Державного бюро розслідувань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, у другому читанні Рада планує розглянути законопроєкти:
- про зміни в законі про пестициди і агрохімікати (№2289);
- щодо удосконалення корпоративного управління в банках (№4367);
- про виведення банків з ринку і задоволення вимог кредиторів (№4546);
- про статус цивільного позивача для Фонду гарантування вкладів (№4547);
- про приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи (№4578-1);
- про платіжні послуги (№4364).
У першому читанні Рада розгляне проєкти:
- про обов'язкове використання біопального в галузі транспорту (№3356-д);
- про участь Ощадбанку в Фонді гарантування вкладів (№5542);
- про зміни в законі про Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (№5141);
- про правові основи діяльності ДБР (№5305).
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показати весь коментар30.06.2021 09:48 Відповісти Мені подобається 0
Лёва Задов f3102d9e
показати весь коментар30.06.2021 11:52 Відповісти Мені подобається 0
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