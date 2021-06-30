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Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ДБР, платіжні послуги, біопальне і приєднання до газотранспортної системи

Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ДБР, платіжні послуги, біопальне і приєднання до газотранспортної системи

Сьогодні Верховна рада України збирається на засідання. Нардепи розглянуть законопроєкти про платіжні послуги, приєднання до газотранспортної системи, правові основи діяльності Державного бюро розслідувань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, у другому читанні Рада планує розглянути законопроєкти:

  • про зміни в законі про пестициди і агрохімікати (№2289);
  • щодо удосконалення корпоративного управління в банках (№4367);
  • про виведення банків з ринку і задоволення вимог кредиторів (№4546);
  • про статус цивільного позивача для Фонду гарантування вкладів (№4547);
  • про приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи (№4578-1);
  • про платіжні послуги (№4364).

У першому читанні Рада розгляне проєкти:
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Коли створите ТСК саме по вагнерівцям, а не про все і ніпрощо.
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30.06.2021 09:48 Відповісти
Когда вы твари отмените платёж за транспортировку газа по нашим трубам. Сегодня у меня в Харькове эти мошенники вывесили списки должников за транспортировку газа. Это же кем надо быть что бы требовать с народа за трубы и оборудование которое этот самый народ уже давно оплатил через бюджет. Мошенники должны вернуть деньги и сесть. Бытовой газ идёт по народным трубам и только редукцируется и очищается и платежи по этому поводу НИКОГДА не брались. Хватит вешать лапшу народу за какие то якобы транспортные "услуги".
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30.06.2021 11:52 Відповісти
 
 