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амністія (195) податки (3727) Гетманцев (837)

У дружини грошей немає, а мені заборонено, - "слуга народу" Гетманцев розповів, чи скористається він податковою амністією

У дружини грошей немає, а мені заборонено, -

Нардеп "Слуги народу" і глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, чи скористається податковою амністією. Крім цього, пояснив, чого очікувати від закону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це він повідомив в ефірі програми "Перші особи".

"Я не можу скористатися податковою амністією, мені заборонено прямо законом, як чиновнику. Дружині моїй не заборонено, але в неї нема грошей, які б вона легалізувала", – сказав Данило Гетманцев.

У відповідь на запитання про те, чи можна через амністію легалізувати все, що записано, наприклад, на дружину, Гетманцев відповів, що не радив би цього робити.

"Теоретично, так, але я не радив би це робити. Автоматично у цьому випадку вмикатиметься відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, бо чиновник повинен був задекларувати не тільки свої статки, а й статки своїх родичів", – додав він.

Податкова амністія звільняє тільки від відповідальності за ухилення від оподаткування, а від відповідальності за корупційні правопорушення – ні. Проте далекі родичі чиновника, які не мають з ним спільного побуту й не ведуть спільного господарства, можуть без будь-яких обмежень скористатися податковою амністією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружини українських чиновників не зможуть легалізувати капітал у рамках податкової амністії: це вимога МВФ, - глава Мінфіну Марченко

"Ми хочемо, щоб все було прозоро, хочемо дати можливість всім почати з чистого аркуша своє фінансове життя, і на це спрямована податкова амністія", – сказав нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 червня ухвалила за ініціативою президента закон про податкову амністію з поправками до Податкового, Кримінального та інших кодексів, який запроваджує можливість задекларувати свої активи для фізосіб із 1 вересня 2021 року. Документи передбачають проведення одноразового добровільного декларування активів фізосіб з 1 вересня 2021 року і до 1 вересня 2022 року. При цьому декларантами не можуть бути особи, які в будь-який період з 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні публічні функції (у редакції до першого читання пропонувалося вказати 2005 рік).

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Топ коментарі
+9
Побирається Гетьманцев...
Я аж всплакнула.
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30.06.2021 09:49
+7
У жены денег нет, а мне запрещено, - "слуга народа" Гетманцев рассказал, воспользуется ли он налоговой амнистией - Цензор.НЕТ 1855
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30.06.2021 09:50
+4
У жены денег нет, а мне запрещено, - "слуга народа" Гетманцев рассказал, воспользуется ли он налоговой амнистией - Цензор.НЕТ 580
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30.06.2021 09:49
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У жены денег нет, а мне запрещено, - "слуга народа" Гетманцев рассказал, воспользуется ли он налоговой амнистией - Цензор.НЕТ 580
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30.06.2021 09:49 Відповісти
- «Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое‑что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.» (с)
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30.06.2021 11:30 Відповісти
тупая,воровская,брехливая **** !!!!
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30.06.2021 14:55 Відповісти
Побирається Гетьманцев...
Я аж всплакнула.
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30.06.2021 09:49 Відповісти
...як Азіров нещодавно
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30.06.2021 10:21 Відповісти
У жены денег нет, а мне запрещено, - "слуга народа" Гетманцев рассказал, воспользуется ли он налоговой амнистией - Цензор.НЕТ 1855
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30.06.2021 09:50 Відповісти
а в тумбочке ?
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30.06.2021 09:52 Відповісти
Аж захотелось ему денег на жизнь отправить.
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30.06.2021 09:53 Відповісти
Наверняка у такого кристально честного политика, который постоянно думает о народе, мама или папа барыги, которые заставляют его жать в их элитной квартире.
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30.06.2021 09:53 Відповісти
Вражина граждан Украины.
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30.06.2021 09:54 Відповісти
бідося
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30.06.2021 09:54 Відповісти
Амнистию уродам!
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30.06.2021 09:59 Відповісти
У жены денег нет, а мне запрещено/ Офигеть!.. вот жешь **** безсовестная!И это говорит чИлавек, которые прятал доходы "95 квартала" и лично Зеленскавага, от налогов, в том числе, через ФОПовскую схему..Напомню, Даня Гетманцев был директором аудиторской фирмы, которая вела дела всех фирм и фопов "95 квартала" и лично семьи Зеленскавага. https://censor.net/ua/comments/locate/3239184/0192148f-cd24-73db-ba56-a3643f8c6d35
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30.06.2021 10:01 Відповісти
Я не могу воспользоваться налоговой амнистией, мне запрещено прямо законом, как чиновнику....КАКАЯ ЖАЛОСТЬ.

Cо слова больного, он конечно же спиз.ил, но легализировать не может. А жене не доверяет.
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30.06.2021 10:15 Відповісти
Может он и козёл, не знаю. Но амнистия - наш шанс на нормальное будущее.
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30.06.2021 10:20 Відповісти
У жены денег нет, мне запрещено - поэтому всё записано на маму !
Гениально, как для зе-борца с коррупцией !
П.С. Почитайте его декларацию и вы прозреете сколько у него бабла !!!
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30.06.2021 10:26 Відповісти
Декларация этого ушлёпка:
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/ddd4cb01-58**-4922-a86d-46dccced2015/
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30.06.2021 10:29 Відповісти
Офигеть можно!
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30.06.2021 11:51 Відповісти
Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан.

В бюджете черная дыра, которая может поглотить Зеленского со всеми его "слугами". МВФ не дает спасительный транш из-за отсутствия реальной борьбы с коррупцией и отказа Зе от эффективной судебной реформы, в ущерб своей монополии на власть. Спасаясь, "слуги" во главе с Гетьманцевым приняли закон о " налоговой амнистии", чтобы содрать с народа 5% от заработанных потом и кровью наличных, отложенных за долгие годы государственного бардака, на черный день. Кто-то не видит между этими явлениями прямой связи?У дружини грошей немає, а мені заборонено, - "слуга народу" Гетманцев розповів, чи скористається він податковою амністією - Цензор.НЕТ 431 Рост налогов на бизнес, аграриев, ну и конечно же приближающийся новый кодекс законов о труде из этой же оперы. Ну а для отвлечения внимания нам впаривают Закон о борьбе с олигархами, который являет собой чистый, как слеза ребенка, как утренняя роса популизм.
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30.06.2021 10:46 Відповісти
У дружини грошей немає, а мені заборонено, - "слуга народу" Гетманцев розповів, чи скористається він податковою амністією - Цензор.НЕТ 8599
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30.06.2021 11:26 Відповісти
Вор до мозга костей, то амнистией не воспользуеся. А кто воспользуется? -Да никто.
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30.06.2021 11:54 Відповісти
У этой твари все в офшорах спрятано.
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01.07.2021 08:01 Відповісти
 
 