"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020

Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав українську збірну з перемогою над збірною Швеції і виходом в 1/4 фіналу Євро-2020.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол повідомив у твітері .

"Слава Україні, Героям слава!" - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що перед початком матчу Тіберг у твітері заявив, що переможуть "жовто-блакитні". Прапори Швеції і України - жовто-блакитні.

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