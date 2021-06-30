"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020
Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав українську збірну з перемогою над збірною Швеції і виходом в 1/4 фіналу Євро-2020.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол повідомив у твітері .
"Слава Україні, Героям слава!" - йдеться в повідомленні.
Варто відзначити, що перед початком матчу Тіберг у твітері заявив, що переможуть "жовто-блакитні". Прапори Швеції і України - жовто-блакитні.
Топ коментарі
+63 Anatoliy Pavlovych
показати весь коментар30.06.2021 09:57
+47 Paulo Kit
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+29 Александр Романов 0166afe8
показати весь коментар30.06.2021 09:56
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Будь ласка, зачекайте...
ви - реально вікінги !
дійсно передогли жовто-блакитні стяги... жовто-блакитні стяги України..
Наш вихід це заслуга Вашої збірної !
І попередній жарт нами зацінено
Цапи би на г-но зійшли від злоби.
а современный флаг Украины: жовто-синiй
Джентльмены всегда поздравляют бывшего соперника с победой.
могла бы россия поздравить со своим поражением в спорте? нет, убогие бы объявили мобилизацию.
потому что когда кацапсины говорят "братский народ"-жди какой то подлости!
два мышебрата кивы пробрались на стадион и пытались изображать "дружбу народов"
но очень быстро мышебрат, изображающий кацапа, получил по шапке
Слава Украине!
Героям Слава!
Это вам не мох в носу на болотах крутить.