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"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020

Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав українську збірну з перемогою над збірною Швеції і виходом в 1/4 фіналу Євро-2020.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол повідомив у  твітері .

"Слава Україні, Героям слава!" - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що перед початком матчу Тіберг у твітері заявив, що переможуть "жовто-блакитні". Прапори Швеції і України - жовто-блакитні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго. ВIДЕО
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Топ коментарі
+63
Дякуємо, пане посол! Ваші слова - це слова справжнього лицаря!.
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30.06.2021 09:57
+47
Слава нації !
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30.06.2021 09:56
+29
у него еще рашасми нацистких корней не нашли??!!)))
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30.06.2021 09:56
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Слава нації !
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30.06.2021 09:56 Відповісти
Смерть руским свинособакам !
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30.06.2021 10:10 Відповісти
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30.06.2021 10:15 Відповісти
дякуємо шведам за гарну гру !
ви - реально вікінги !
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30.06.2021 11:38 Відповісти
"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6204
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30.06.2021 12:39 Відповісти
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30.06.2021 12:03 Відповісти
у него еще рашасми нацистких корней не нашли??!!)))
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30.06.2021 09:56 Відповісти
Непременно найдут!
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30.06.2021 10:00 Відповісти
вспомнилась Фрида Лингстад из "авва"
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30.06.2021 10:27 Відповісти
Дякуємо, пане посол! Ваші слова - це слова справжнього лицаря!.
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30.06.2021 09:57 Відповісти
дякуєм!
дійсно передогли жовто-блакитні стяги... жовто-блакитні стяги України..
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30.06.2021 09:57 Відповісти
"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6629
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30.06.2021 10:01 Відповісти
смерть ворогам!!!
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30.06.2021 10:05 Відповісти
Дякуємо. Проте, Ви трошки недоговорили, щодо Володимира Володимировича
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30.06.2021 10:00 Відповісти
Хто такий Володимир Володимирович??? Владімір Владіміровіч правильно казати, якщо хочете дипломатично висловитися. Не одомашнюйте ту скотину.
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30.06.2021 10:15 Відповісти
Згоден.
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30.06.2021 10:17 Відповісти
******** ********овічь
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30.06.2021 10:32 Відповісти
одним словом; *****
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30.06.2021 12:05 Відповісти
Посол-молодець.
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30.06.2021 10:01 Відповісти
Дякуємо !
Наш вихід це заслуга Вашої збірної !
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30.06.2021 10:01 Відповісти
Вчера Украина и Швеция цветовой гаммой своих национальных флагов, в течении 120 минут заставили разрываться пуканы на холотах мацквабада. Бедный ваня, не зна что такое когнитивный диссонанс, со всей пролетарской ненавистью жрал боярышник тем самым внося свой непосильный вклад в борьбу с мировым фашизмом! Слава Украине!
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30.06.2021 10:02 Відповісти
*болотах мацквабада
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30.06.2021 10:03 Відповісти
Респект!
І попередній жарт нами зацінено
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30.06.2021 10:02 Відповісти
А шведский тренер что-то там мычал про симуляции украинцев. Пригорело видно сильно.
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30.06.2021 10:02 Відповісти
Та да, посол знает толк в кацапских младенцах и снегирях!
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30.06.2021 10:29 Відповісти
Цивілізована людина.
Цапи би на г-но зійшли від злоби.
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30.06.2021 10:03 Відповісти
запорєбриковські пердаки мають горіти!!!
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30.06.2021 10:03 Відповісти
Дякуємо!
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30.06.2021 10:07 Відповісти
вообще-то флаг Украины сине-желтый, а желто-голубым его сепары называют
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30.06.2021 10:08 Відповісти
сепары тут не причем: история говорит что флаг УНР (Украинская Народная Республика 1917-1921р.)-был жовто-блакiтним.
а современный флаг Украины: жовто-синiй
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30.06.2021 12:10 Відповісти
Прапор України жовто-синій, прапор Швеції синьо-жовтий. Ніякого блакитного на них нема.
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30.06.2021 10:09 Відповісти
"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 5932
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30.06.2021 10:13 Відповісти
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30.06.2021 12:00 Відповісти
"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3162
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30.06.2021 10:13 Відповісти
Русофоб однако
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30.06.2021 10:14 Відповісти
"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 9426
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30.06.2021 12:13 Відповісти
"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6475
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30.06.2021 10:14 Відповісти
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30.06.2021 10:20 Відповісти
Украинцы - союзники Карла 12 против петрушки 1 в северной войне.
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30.06.2021 10:28 Відповісти
Вот настоящая дипломатия !
Джентльмены всегда поздравляют бывшего соперника с победой.
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30.06.2021 10:31 Відповісти
Не духовно! А набить морду и вылить кучу дерьма?! А запретить посещать страну обидчика своим гражданам и давить трактором продукты, произведенные в этой стране???!
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30.06.2021 10:43 Відповісти
для етого надо иметь лишнюю хромосому и носить лапти с кокошником
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30.06.2021 12:15 Відповісти
Политкорректно. А в общем, все поняли что сказал Тобиас между строк.
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30.06.2021 10:34 Відповісти
это прекрасно, такое отношение резко контрастирует с постоянной вонью и ненавистью сос тороны скрепной державы.
могла бы россия поздравить со своим поражением в спорте? нет, убогие бы объявили мобилизацию.
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30.06.2021 10:35 Відповісти
https://ibb.co/WcLnMWT "Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8319
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30.06.2021 10:54 Відповісти
етот комментатор-просто ********!
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30.06.2021 12:17 Відповісти
Разве только он?😁
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30.06.2021 12:24 Відповісти
Взірець вихованности та інтелигентності для "путінського сумного коня" та його смердючої маньки-облігації.
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30.06.2021 10:55 Відповісти
Чи поздоровив би посол расеі нашу команду якщо кацапи програли ?)
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30.06.2021 10:57 Відповісти
главное чтоб кацапы нас больше "братьями" не называли!
потому что когда кацапсины говорят "братский народ"-жди какой то подлости!
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30.06.2021 12:18 Відповісти
Приятно иметь дело с адекватными людьми. Спасибо за поздравление.
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30.06.2021 11:02 Відповісти
Кацапы устроили провокацию на матче в Глазго
два мышебрата кивы пробрались на стадион и пытались изображать "дружбу народов"
"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6065
но очень быстро мышебрат, изображающий кацапа, получил по шапке
"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 341
Слава Украине!
Героям Слава!
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30.06.2021 11:14 Відповісти
🇺🇦🇺🇦❤️❤️🇸🇪🇸🇪🇸🇪
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30.06.2021 11:15 Відповісти
тут один комментатор предложил сделать 29 июня Днем Швеции поскольку шведы нам помогли дважды
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30.06.2021 11:53 Відповісти
Молодцы шведы. Хорошо играли, проиграли, но ведут себя достойно. Нидерландцы когда просрали (другого слова не подберу), то столько визга и пердежа было...
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30.06.2021 12:09 Відповісти
не надо приписывать Нидерландцам качества кацапав, за ето-спам!
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30.06.2021 12:21 Відповісти
Шведы наши братья! Достойное поведение после проиграша цивилизованной Швеции.
Это вам не мох в носу на болотах крутить.
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30.06.2021 12:20 Відповісти
Слава Швеції !
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30.06.2021 12:41 Відповісти
Приклад того, що спорт поза політикою.
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30.06.2021 13:10 Відповісти
..щира подяка Шведам.. Українці пам"ятають добро і через віки
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30.06.2021 14:38 Відповісти
Шведы были самые активные гости Евро-2012. И, в отличии от англичан, вели себя культурно. В общем, это спорт, мы вам зла не желали, в этом матче точно победил сильнейший, без споров.
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01.07.2021 00:41 Відповісти
Украины - желто-голубые?
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01.07.2021 16:24 Відповісти
 
 