"Слуга народу" Арахамія пояснив своє висловлювання про Хмару і Шишкіна: "Потрібно розуміти, де ти перебуваєш і що робиш"
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія перед початком засідання Верховної Ради прокоментував журналістам своє висловлювання на адресу співавторів Конституції України Степана Хмари і Віктора Шишкіна.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Якби я знав, що це два шановані джентльмени, я б особисто до них підійшов і сказав, що потрібно розуміти, де ти прямо зараз перебуваєш і що ти робиш, і який це має вигляд, наприклад, на телебаченні країни-агресора, коли ти свого президента на урочистому заході, куди тебе запросили, називаєш убивцею. Мені здається, це просто некоректно", - зазначив Арахамія.
Він порадив журналістам запитати Хмару і Шишкіна "як вони до цього дійшли".
"А з приводу того, що я їх не впізнав, то давайте проведемо тест, хто з вас зі спини може впізнати, якщо поставити десять осіб, і тоді подивимося", - додав нардеп.
Нагадаємо, Хмара і Шишкін прийшли до Верховної Ради на урочисте засідання з нагоди Дня Конституції у футболках з написом "Зе! Убивця Конституції". "Слуга народу" Арахамія тоді поцікавився в чаті у колег по фракції: "Что это за два деда мопеда? Стоят в зале".
Будь ласка, зачекайте...
- На шабаше зеленої плісніви...
Це ти не розумієш, що ви робите... Або розумієш, тоді ти зовсім *****, якому Україна допомогла, прийняла, а ти тепер її продаєш... Чіполіна довбана...
Собственник Украины,и это не нарид,а богатая интеллектуальная элита с понимаем дальнейшей судьбы державы у которой планы ЖИТЬ ЗДЕСЬ. Отсюда вырастут цели и документы( Конституция в том числе) Мне лично нравится то что записано в Конституции,мне не нравится как это выполняется( не выполняется)
зРада то собор Святого Петра, а ЗЕбуїн - папа римський
быдлота неотесаннная.
По Фрейду, он проговорился, и показал свое отношение к старым заслуженным опытным депутатам, стоявших у истоков Конституции и Украины, к тому более умных на две головы этих Харахамий