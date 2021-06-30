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ВР (14812) Зеленський (22411) Хмара (18) Арахамія (1097)

"Слуга народу" Арахамія пояснив своє висловлювання про Хмару і Шишкіна: "Потрібно розуміти, де ти перебуваєш і що робиш"

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія перед початком засідання Верховної Ради прокоментував журналістам своє висловлювання на адресу співавторів Конституції України Степана Хмари і Віктора Шишкіна.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якби я знав, що це два шановані джентльмени, я б особисто до них підійшов і сказав, що потрібно розуміти, де ти прямо зараз перебуваєш і що ти робиш, і який це має вигляд, наприклад, на телебаченні країни-агресора, коли ти свого президента на урочистому заході, куди тебе запросили, називаєш убивцею. Мені здається, це просто некоректно", - зазначив Арахамія.

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія про співавторів Конституції Хмару і Шишкіна: "Два деда-мопеда". ЛИСТУВАННЯ

Він порадив журналістам запитати Хмару і Шишкіна "як вони до цього дійшли".

"А з приводу того, що я їх не впізнав, то давайте проведемо тест, хто з вас зі спини може впізнати, якщо поставити десять осіб, і тоді подивимося", - додав нардеп.

Нагадаємо, Хмара і Шишкін прийшли до Верховної Ради на урочисте засідання з нагоди Дня Конституції у футболках з написом "Зе! Убивця Конституції". "Слуга народу" Арахамія тоді поцікавився в чаті у колег по фракції: "Что это за два деда мопеда? Стоят в зале".

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Топ коментарі
+78
А ты чмо и знать их не хотело...потому что ты скот и ногтя их не стоишь...
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30.06.2021 10:27
+57
Этот пучеглазый абхазский ЗеДегенерат такой самокритичный? Может Арахамии пора на родину, в абхазские *****?
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30.06.2021 10:28
+54
Идиот Арахия, - вместо того, чтобы утересться обосравшись, - продолжает размазывать свое дерьмо... О-о Сказочный олигофрен, - зебилы понавыбирали...
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30.06.2021 10:29
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Ахгрохімія знову обісрався ! СН-це рандомний натовп імбіцилів-неуків та аферистів! Як раз під стать Головному ЗЕбілу!
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30.06.2021 11:03 Відповісти
Оце небрите щеня ще в горшика пісяв коли ті яких ввоно збиралося вчити відстоювали свободу Україні. Більше прізвище підходить без Ара а тільки Хамія від слова хам.
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30.06.2021 11:08 Відповісти
этот хитрожопый, зеленый удот--будет сидеть в соседней камере от зеленого осла
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30.06.2021 14:57 Відповісти
Со спины он.видите ли,не узнал - но спереди лозунг на футболке со спины как-то прочитал.
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30.06.2021 11:08 Відповісти
Орлиный взор , насквозь видит.
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30.06.2021 11:46 Відповісти
А де вони знаходились???
- На шабаше зеленої плісніви...
Це ти не розумієш, що ви робите... Або розумієш, тоді ти зовсім *****, якому Україна допомогла, прийняла, а ти тепер її продаєш... Чіполіна довбана...
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30.06.2021 11:08 Відповісти
Ці 2 пана в 1996 під Кучму написали "найкращу в Європі" Конституцію (міф, який нам втирали з того часу), відкинувши набагато зваженіший і життєздатний проект Конституції 1993 року. А потім дивуємось, що всі президенти змінювали недолугу внутрішньосуперечливу Конституцію під себе, бо за нею неможливо ефективно працювати.
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30.06.2021 11:09 Відповісти
Эффективно воровать - хотел сказать
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30.06.2021 11:15 Відповісти
Говорите Конституция плоха? А 400 коммуняк ее вообще НЕ хотели принимать и жили бы по законам УССР до сих пор. Нет в Украине СОБСТВЕННИКОВ государства Украина,готовых отвечать и защищать ее. В этом беда. Есть банды бандитов с дворами и прислугой. А в тех условиях это лучше чем УССР. Конституция родится когда появится
Собственник Украины,и это не нарид,а богатая интеллектуальная элита с понимаем дальнейшей судьбы державы у которой планы ЖИТЬ ЗДЕСЬ. Отсюда вырастут цели и документы( Конституция в том числе) Мне лично нравится то что записано в Конституции,мне не нравится как это выполняется( не выполняется)
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30.06.2021 13:26 Відповісти
партия проходимцев тупых рвачей которые кроме своего кармана ничего не видят одним словом партия рыгов то есть рыгать от них охота
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30.06.2021 11:13 Відповісти
Арахламидия, давай до свиданья, Сухумский обезянник соскучился за тобой
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30.06.2021 11:17 Відповісти
понаехавшее сухумская обезьяна - агрохимия, учит украинцев, как им жить на своей земле. сюр какой-то. может еще австралийских кенгуру пригласим, пускай тоже нас поучают?!!
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30.06.2021 11:24 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія пояснив своє висловлювання про Хмару і Шишкіна: "Потрібно розуміти, де ти перебуваєш і що робиш" - Цензор.НЕТ 3023
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30.06.2021 11:25 Відповісти
а, тре думать ще по тв запорєбріка? ясно.
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30.06.2021 11:29 Відповісти
Чучало брудне і бридке !!!
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30.06.2021 11:34 Відповісти
Лучше бы озаботился, как выглядит на телевидении страны-агрессора, когда он своих слуг-ворюг отмазывает.
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30.06.2021 11:34 Відповісти
бо із весни 2019

зРада то собор Святого Петра, а ЗЕбуїн - папа римський
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30.06.2021 11:35 Відповісти
АраХАМія що ще можна додати, брутальність Поведінки це у вухатих ознака Приналежності до Посвячених.
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30.06.2021 11:36 Відповісти
Какой народ,такие и слуги.
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30.06.2021 11:40 Відповісти
таки золотые слова..
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30.06.2021 11:44 Відповісти
Хамия нахамил в адрес "уважаемых джентльменов" из-за принта на футболках....Теперь же он уверяет ,что "со спины не узнал" !??? А прочитать сквозь них- это ли не чудо?
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30.06.2021 12:05 Відповісти
Що ви хочете почути від цього дивакуватого чубчика окрім думок про власний рейтинг на мосТВ, якщо його начальнік визнав себе стукачем у кдб?
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30.06.2021 12:13 Відповісти
Это он осебе?
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30.06.2021 12:25 Відповісти
вот именно, Арахамия. нужно понимать, где ты прямо сейчас находишься и что ты делаешь, и как это выглядит




быдлота неотесаннная.
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30.06.2021 12:36 Відповісти
Шмаркля зелена! Та тебе зараз без гриму плутають з Морячком-дурачком із "Дєрєвни дураков". Швиденько ж клоуни втратили ґрунт під ногами і стали пиху роздувати! Та тебе через три роки якщо й впізнають порядні люди, то попросять покинути ресторан, в якому відпочивають, це десь у Франції чи Італії, а в Україні просто будуть копняками гнати.
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30.06.2021 12:37 Відповісти
Хламидия есть хламидия...
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30.06.2021 12:44 Відповісти
Не здається стара гвардія.
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30.06.2021 12:53 Відповісти
Продается говорящая обезьянка, сбежавшая в 90-е из сухумского питомника. Дорого. Звонить в ВР Украины, спросить Арахимию.
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30.06.2021 12:54 Відповісти
Вот чучело абхазкое,он же как бы в начальниках у монобольшинства нардепов ходит и обязан был хоть ознакомиться со списком приглашенных..
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30.06.2021 13:13 Відповісти
однако определил, что это деды, со спины. даже если это просто были бы гости, обзывать поважных седых старцев, кто бы они ни были, это просто мерзко.
По Фрейду, он проговорился, и показал свое отношение к старым заслуженным опытным депутатам, стоявших у истоков Конституции и Украины, к тому более умных на две головы этих Харахамий
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30.06.2021 19:08 Відповісти
Он говорит: Слюшяй, кто такой етот арахамия, я его совсэм нэ знаю...
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30.06.2021 13:56 Відповісти
Що з дебіла взяти,окрім аналізів...
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30.06.2021 14:05 Відповісти
А у меня мелькнуло смутное подозрение что Ара- хам - ия, нашел "заначку" Добкина младшего..
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30.06.2021 14:09 Відповісти
безродна араГніда заплуталася у показанІЯх.. бо нутром чує, що її можуть побити, можливо й ногами..
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30.06.2021 14:42 Відповісти
К сожалению так называемые лакеи до сих пор так и не поняли в какой стране они находятся и чьи интересы обязаны защищать.
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30.06.2021 18:37 Відповісти
арахамия грязная свинья
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30.06.2021 20:02 Відповісти
точнее свинья полезное животное, а оно отброс
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30.06.2021 20:06 Відповісти
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