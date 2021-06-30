Чехія заборонила своїм громадянам поїздки до РФ через спалах коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Чехії заборонило громадянам поїздки в Росію через підвищений ризик зараження коронавірусною інфекцією.

Про це сказано в наказі відомства, пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Novinky.

Заборона буде діяти місяць, з 1 по 31 липня. Правило зачепить всіх громадян Чехії й іноземців, які постійно проживають в країні, крім росіян, які тимчасово перебувають в країні.

Також виняток зроблять для невідкладних поїздок, про які потрібно попередньо повідомити влади.

Заборона спрямована на запобігання подальших випадків завезення мутацій коронавірусу в Чехію і їх поширення в країні.

У міністерстві зазначили, що в Росії в червні зафіксовано значне зростання хворих на COVID-19, преважно через поширення індійського штаму "Дельта".

Також читайте: Штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано щонайменше в 96 країнах, - ВООЗ

Крім Росії, в список країн з високим ризиком зараження COVID-19 виявилися Парагвай, Намібія і Туніс. Раніше туди внесли Індію, країни Південної Америки і Африки.

Ті, хто приїжджає до Чехії з цих держав, мають здати ПЛР-тест перед поїздкою і ще два по приїзді, і піти на двотижневу самоізоляцію.