УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12106 відвідувачів онлайн
Новини
9 742 14
замах (539) самогубство (592) Черкащина (802)

Літній чоловік вистрілив у сина і наклав на себе руки на Черкащині, - поліція. ФОТО

Черкаській області 63-річний батько вистрілив в свого 34-річного сина, а потім наклав на себе руки, поранивши себе в шию. Інцидент стався в селі Дмитрівка Золотоніського району. За фактом замаху на умисне вбивство слідчі відкрили кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Черкаській області.

"27 червня до Золотоніського районного відділу поліції надійшло повідомлення про стрілянину у селі Дмитрівка Золотоніського району. На місце події негайно виїхали правоохоронці.

З'ясувалося, що під час раптового конфлікту 63-річний чоловік вхопився за рушницю та вистрелив у свого 34-річного сина. Коли ж зрозумів, що накоїв, вирішив покінчити життя самогубством, вистріливши собі у шию.

Медики швидкої допомоги госпіталізували пораненого до Золотоніської районної лікарні. Батько від травм помер, лікарі констатували його смерть.

Слідчо-оперативна група вилучила рушницю та інші речові докази.

Також читайте: Від початку року 69 дітей в Україні скоїли самогубства, - МВС

Літній чоловік вистрілив у сина і наклав на себе руки на Черкащині, - поліція 01
Фото: сайт поліції

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Ведеться досудове слідство.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Довів-таки батька (імхо)
показати весь коментар
30.06.2021 11:26
+2
это трагедия, представте была себе семья, жили люди и изза ссоры нет никого
показати весь коментар
30.06.2021 11:10
+2
Пока живой.
показати весь коментар
30.06.2021 12:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Решил паприколу прикончить хамовитого(хоть поржать), впрочем так же как и голосовал.
показати весь коментар
30.06.2021 11:05 Відповісти
Совершенно верно, и вас вылечим, только пейте колёсики вовремя!
показати весь коментар
30.06.2021 11:20 Відповісти
это трагедия, представте была себе семья, жили люди и изза ссоры нет никого
показати весь коментар
30.06.2021 11:10 Відповісти
Довів-таки батька (імхо)
показати весь коментар
30.06.2021 11:26 Відповісти
Це горе. Хай покоїться з миром.
показати весь коментар
30.06.2021 11:35 Відповісти
естественный отбор
показати весь коментар
30.06.2021 11:37 Відповісти
какбы по контексту выходит, что сын умер, но прямо это не написано.
показати весь коментар
30.06.2021 11:42 Відповісти
«Отцы и дети» - И. С.Тургенев
показати весь коментар
30.06.2021 12:00 Відповісти
Тема не раскрыта, остался ли жив сын?
показати весь коментар
30.06.2021 12:19 Відповісти
Пока живой.
показати весь коментар
30.06.2021 12:31 Відповісти
"Полиция изъяла ружье и другие вещественные доказательства" "во временное пользование"(с) Зеленый фургон. А вдруг там еще самогон есть?! И деньги в книжках заныканы, и коза без документов ...
показати весь коментар
30.06.2021 13:07 Відповісти
выстрелил в сына. успешно или нет? почему цензор так глупо составляет тексты? интригу сохраняет?
показати весь коментар
30.06.2021 14:09 Відповісти
ВОТ ВЛАСТЬ ДО ЧЕГО ЛЮДЕЙ ДОВОДИТ !!!
показати весь коментар
30.06.2021 14:28 Відповісти
 
 