Літній чоловік вистрілив у сина і наклав на себе руки на Черкащині, - поліція. ФОТО

Черкаській області 63-річний батько вистрілив в свого 34-річного сина, а потім наклав на себе руки, поранивши себе в шию. Інцидент стався в селі Дмитрівка Золотоніського району. За фактом замаху на умисне вбивство слідчі відкрили кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Черкаській області.

"27 червня до Золотоніського районного відділу поліції надійшло повідомлення про стрілянину у селі Дмитрівка Золотоніського району. На місце події негайно виїхали правоохоронці.

З'ясувалося, що під час раптового конфлікту 63-річний чоловік вхопився за рушницю та вистрелив у свого 34-річного сина. Коли ж зрозумів, що накоїв, вирішив покінчити життя самогубством, вистріливши собі у шию.

Медики швидкої допомоги госпіталізували пораненого до Золотоніської районної лікарні. Батько від травм помер, лікарі констатували його смерть.

Слідчо-оперативна група вилучила рушницю та інші речові докази.

Також читайте: Від початку року 69 дітей в Україні скоїли самогубства, - МВС



Фото: сайт поліції

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Ведеться досудове слідство.