Ухвалення закону про олігархів - це політичне маркування, хто, з ким і коли, - "слуга народу" Арахамія

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сьогодні до 12.00 буде мати сигнальні дані підтримки фракцією двох законопроєктів, які завтра повинна розглянути Верховна Рада.

Про це він розповів журналістам перед початком засідання Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це законопроєкт про олігархів і пов'язаний з ним законопроєкт №5600 про податки", - пояснив Арахамія.

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Нардеп вважає, що на сьогодні олігархи мають можливість впливати на народних депутатів.

"Усі люди є вільні. У нас немає рабства. Але зрозуміло, що олігархи можуть впливати на парламент, і це, до речі, визнають ветерани цього парламенту, але в цьому скликанні це найменший вплив", - заявив лідер фракції "СН".

За словами політика, немає сенсу збирати засідання фракції для обговорення законопроєкту про олігархів, тому що в ЗМІ він повністю освітлений.

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"Прийняття цих двох законів у першому читанні - це політичний крок, і політичне маркування, хто, з ким і коли", - додав Арахамія.