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ВР (14812) податки (3727) олігарх (918) Арахамія (1097)

Ухвалення закону про олігархів - це політичне маркування, хто, з ким і коли, - "слуга народу" Арахамія

Ухвалення закону про олігархів - це політичне маркування, хто, з ким і коли, -

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сьогодні до 12.00 буде мати сигнальні дані підтримки фракцією двох законопроєктів, які завтра повинна розглянути Верховна Рада.

Про це він розповів журналістам перед початком засідання Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це законопроєкт про олігархів і пов'язаний з ним законопроєкт №5600 про податки", - пояснив Арахамія.

Також дивіться: Арахамія не буде відстороняти Тищенка через корупційний скандал: Ця справа - підслідність НАБУ. ВIДЕО

Нардеп вважає, що на сьогодні олігархи мають можливість впливати на народних депутатів.

"Усі люди є вільні. У нас немає рабства. Але зрозуміло, що олігархи можуть впливати на парламент, і це, до речі, визнають ветерани цього парламенту, але в цьому скликанні це найменший вплив", - заявив лідер фракції "СН".

За словами політика, немає сенсу збирати засідання фракції для обговорення законопроєкту про олігархів, тому що в ЗМІ він повністю освітлений.

Також читайте: "Слуга народу" сьогодні обговорить законопроєкт про деолігархізацію, - Гетманцев

"Прийняття цих двох законів у першому читанні - це політичний крок, і політичне маркування, хто, з ким і коли", - додав Арахамія.
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Топ коментарі
+17
Найменший вплив у цьому складі?))) Дуже смішно! Завдяки цьому складу Ради у Ахметова зараз цілий свій прем'єр-міністр! Та навіть при Янику у нього такого щастя не було!
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30.06.2021 11:03
+14
а у бені - цілий президент, який керує моносбродом...
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30.06.2021 11:06
+12
Принятие закона об олигархах – это политическая маркировка, кто, с кем и когда, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5217
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30.06.2021 11:11
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Найменший вплив у цьому складі?))) Дуже смішно! Завдяки цьому складу Ради у Ахметова зараз цілий свій прем'єр-міністр! Та навіть при Янику у нього такого щастя не було!
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30.06.2021 11:03 Відповісти
а у бені - цілий президент, який керує моносбродом...
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30.06.2021 11:06 Відповісти
хто з ким, кажеш
А ти з ким?!
Принятие закона об олигархах – это политическая маркировка, кто, с кем и когда, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8379
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30.06.2021 11:04 Відповісти
Вот тут https://www.kommersant.ru/doc/459329 описано кто с кем, и как в результате получилась эта хламидия ...
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30.06.2021 11:15 Відповісти
еге ж, його батьківщина - сухумський мавпятник..
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30.06.2021 11:20 Відповісти
Знову люба мавопчка бреше
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30.06.2021 11:04 Відповісти
Принятие закона об олигархах – это политическая маркировка, кто, с кем и когда, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5217
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30.06.2021 11:11 Відповісти
"олигархи могут влиять на парламент", "но в этом созыве это наименьшее влияние"...

Чувак (через літеру "м"), якщо ти потрапив у парламент, тому що більшість виборців мають IQ твого рівня, це не означає, що такий рівень у всіх...Источник: https://censor.net/ru/n3274192"Источник: https://censor.net/ru/n3274192
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30.06.2021 11:07 Відповісти
Ну в країні олігархів - не хакон же про народ і для народу. А про і для олігархів.
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30.06.2021 11:07 Відповісти
Арахамия, скоро, давай до свидания! Уедешь обезьяна к себе на абхазские *****. Там будет *********** командовать. ***** лживый.
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30.06.2021 11:09 Відповісти
Еще какая маркировка, если проголосовал "за", то полный дебил. Кстати, если Пороха признают олигархом, то всем депутатам нужно будет регулярно подавать декларации, что пересекались с олигархом. Ну, не дебилы ли?
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30.06.2021 11:10 Відповісти
Зарплата в конвертах - это наименьшее влияние из возможных.
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30.06.2021 11:28 Відповісти
Это всё очковтирательство для терпеливого народа, кроме тех, кого запишет банковая, никто не попадёт

Давайте, пройдёмся по списку, определения олигарха, согласно этому закону:
"бере участь у політичному житті" - как опредилить берёт или нет: где критерии? Никто не попадёт.
"має значний вплив на ЗМІ" - кто будет определять величину влияния? Никто не попадёт.
"є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, в день набуття законом чинності є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до закону України Про захист економічної конкуренції та протягом року поспіль підтримує або посилює це становище" - вообще абсурд, в мире нет (!) способа это определить. Критей не опеределён. Никто не попадёт.
"підтверджена вартість активів особи (і осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує 1 млн прожиткових мінімумів (у 2021 році - 2,27 млрд грн)" - кем подтверждена? Если в мире не существует критерия определения конечного владельца. Никто не попадёт.
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30.06.2021 11:29 Відповісти
///
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия на брифинге 30 июня прокомментировал свои слова о "дедах-мопедах", адресованные нардепам первых созывов, соавторам Конституции, диссиденту Степану Хмаре и первому генпрокурору Украины Виктору Шишкину. Видео комментария Арахамии опубликовано в Telegram-канале "Политика Страны".
Экс-нардепы пришли на торжественное заседание Рады 28 июня, посвященное Дню Конституции, в футболках "Зе! Убийца Конституции" и встали во время выступления президента Владимира Зеленского. Тогда СМИ показали скриншот переписки в чате "Слуги народа", где Арахамия написал: "Что это за два деда-мопеда?".
Сегодня глава фракции прокомментировал свои слова. По его словам, он "хорошо знает Шишкина и Хмару, но со спины их не узнал".
"Я и подумать не мог, что такие уважаемые люди могут себе позволить делать политические провокации на торжественном событии. Вот я и спросил, что это за два деда. Если бы я знал, что это - два уважаемых джентльмена, я бы лично подошел и сказал бы, что нужно понимать, где вы находитесь", - сказал Арахамия.
Он также добавил, что неправильно в стране, в которой идет война, называть президента убийцей.
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30.06.2021 11:36 Відповісти
Политическая маркировка - это когда ты дебил, получивший гражданство 5 лет назад и не знающий авторов Конституции страны, в которой типа политик. А "кто, с кем и когда" - это обычный набор тем желтушной прессы, в которой самое место всяким "арам" и "хамиям"
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30.06.2021 11:36 Відповісти
беня с ахметовым зеленского и зебобиков. Всегда.
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30.06.2021 11:47 Відповісти
ПЫСЫ:
З огляду на викладене Головне управління вважає основну ідею законопроекту і, відповідно, усі його положення в цілому сумнівними з точки зору їх відповідності ст. ст. 8, 19, 106 та 107 Конституції України.
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30.06.2021 11:48 Відповісти
А зесрань опять в перде..
Это оказывается просто ,чтоб знать кто с кем ,когда))))))
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30.06.2021 13:08 Відповісти
Зебіл, боротьба з олігархами, у нормалний людей, виглядає так.
https://censor.net/ru/news/3274204/administratsiya_bayidena_gotovit_ukaz_dlya_ogranicheniya_vliyaniya_krupnyh_kompaniyi_na_ekonomiku_the
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30.06.2021 15:54 Відповісти
 
 