УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12014 відвідувачів онлайн
Новини
4 668 8
Нацполіція (14874) стрілянина (1757) Харків (5428)

Невідомий відкрив стрілянину в Харкові і поранив чоловіка, введено спецоперацію "Сирена", - Нацполіція

Невідомий відкрив стрілянину в Харкові і поранив чоловіка, введено спецоперацію

У Харкові невідомий відкрив стрілянину і поранив чоловіка. Поліція ввела в дію операцію "Сирена".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

30 червня о 9:30 у поліцію надійшло повідомлення, що на вулиці Джерельній невідомий здійснив кілька пострілів з невстановленої зброї в чоловіка. В результаті, 31-річний потерпілий зазнав поранення в ділянку шиї. Він доставлений у Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги.

По місту введена в дію поліцейська операція "Сирена".

Проводиться огляд місця події і вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

Також читайте: Конфлікт на дорозі на Львівщині: водій Toyota вистрілив в обличчя пасажиру Hyundai

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неизвестного звали Киллер.
показати весь коментар
30.06.2021 11:18 Відповісти
Человек без имени
показати весь коментар
30.06.2021 14:30 Відповісти
Мне нравится вот такой посыл: многие говорят, мол, в Америке убивают много людей, потому, что там разрешено свободное владение оружием. Однако в странах, где власть обезоружила людей, были уничтожены МИЛЛИОНЫ, голодом, концлагерями, массовыми и бессудными расстрелами.
В Америке, где ЛЮДИ вооружены, такое невозможно.
показати весь коментар
30.06.2021 11:38 Відповісти
а мне не нравится такой посыл.
показати весь коментар
30.06.2021 11:45 Відповісти
США и Либерия единственные страны в мире где без всяких ограничений продаетсся оружие. (Википедия в помощь).В итоге, в США огромное количество массовых растрелов, в том числе и детей, возможно именно поэтому США единственная страна демократического мира где есть смертная казнь . Недавно Трамп даже женщину казнил.А в Либери есть все и массовые убийства, и концлагеря и ваши, гаспадин Дрон, безрасудные расстрелы и даже безрассудный канибализм. Да-да именно он, в Либерии негрики едят себе подобных.
Так что не надо звиздеть, если в Украине массы выбирают президентом дурноватого жидокомика, то это инфантильная нация,таких нельзя допускать к оружию
показати весь коментар
30.06.2021 14:18 Відповісти
нельзя допускать к оружию - то есть, солдат нужно вооружать черенками от лопат, по заветам тавагища жукова, или иностранный легион создавать?
показати весь коментар
30.06.2021 14:24 Відповісти
Идиотский месседж так и знал что троли лоббирующие оружейников уцепятся за вооружение солдат. При чем тут содаты, Алешка? Череннки кстаи вам кацапам еще понадобятся при штурме Хремля.
показати весь коментар
30.06.2021 14:36 Відповісти
пока у британцев и немцев было оружие, мигранты там козу не водили
показати весь коментар
30.06.2021 14:25 Відповісти
 
 