Невідомий відкрив стрілянину в Харкові і поранив чоловіка, введено спецоперацію "Сирена", - Нацполіція

У Харкові невідомий відкрив стрілянину і поранив чоловіка. Поліція ввела в дію операцію "Сирена".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

30 червня о 9:30 у поліцію надійшло повідомлення, що на вулиці Джерельній невідомий здійснив кілька пострілів з невстановленої зброї в чоловіка. В результаті, 31-річний потерпілий зазнав поранення в ділянку шиї. Він доставлений у Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги.

По місту введена в дію поліцейська операція "Сирена".

Проводиться огляд місця події і вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

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