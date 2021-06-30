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банки (7605) ВР (14812) МВФ (3051) НБУ (10152) Цимбалюк Михайло (9)

Рада схвалила необхідний для співпраці з МВФ закон про корпоративне управління у банках

Рада схвалила необхідний для співпраці з МВФ закон про корпоративне управління у банках

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт щодо вдосконалення корпоративного управління в банках.

Пр це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати проголосували за проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках і інших питань функціонування банківської системи.

За таке рішення - 279 парламентаріїв.

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Перед голосуванням народний депутат "Батьківщини" Михайло Цимбалюк заявив, що в законопроєкті є дві ризиковані норми.

За його словами, перша - законопроєктом пропонується виділяти кошти з Держбюджету колишнім працівникам НБУ на послуги адвокатів, а друга - норма щодо збільшення кількості членів правління НБУ до 7 осіб.

"Сьогодні їх 6, і вони справляються", - зазначив нардеп.

Разом з тим, закон посилює відповідальність ради і правління банку за прийняті рішення. Встановлюються додаткові вимоги до членів ради і правління банку.

Підвищуються вимоги до організації системи внутрішнього контролю, зокрема управління ризиками. Передбачена нова структура капіталу банку і встановлюються вимоги до достатності ліквідності.

Закон також розширює повноваження НБУ в області нагляду через здійснення ризик-орієнтованого нагляду, забезпечення оперативного реагування на погіршення стану платоспроможності та ліквідності банку.

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Раніше глава НБУ Кирило Шевченко пояснював, що цей законопроєкт є структурним маяком для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.
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Топ коментарі
+2
это плохо? любите беню?
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30.06.2021 11:35
+1
а как же нам мвф не нужон? уже стал нужон? просрали бабло пороха барыги! как оказалось что барыги нет а казна пуста? получается порох в казну крал?эй зелелупики? вы де?
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30.06.2021 11:34
+1
зачем мудрому нариду МВФ с кредитом 2%, если можно удолжить у зеленского и его бабушки под 18%?
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30.06.2021 11:38
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ВР умудрилась 99 законов προςρατь, а один закон принять в приемлимом для ЕС и МВФ варианте. Но для нас и это достижение.
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30.06.2021 11:31 Відповісти
А для "нас" это для кого, и в чем, собственно, достижение? Укр. банки передают под внешнее управление западных корпораций.
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30.06.2021 11:33 Відповісти
это плохо? любите беню?
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30.06.2021 11:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/228452 Никто, и никогда, думать о благе украинцев, не будет. МВФ (США) подумают, как объявить дефолт, и землю забрать за долги, как это в Аргентине было.
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30.06.2021 11:54 Відповісти
землю вы уже бене продали, дефолт осенью и сами объявят, без помощи.їжте
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30.06.2021 12:11 Відповісти
Люблю независимость Украины.
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30.06.2021 11:58 Відповісти
Мдяяя, и туда наблюдателей пихнут... Вова, назначь наблюдателей за пiхвой Лени Зеленьскої
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30.06.2021 11:33 Відповісти
а как же нам мвф не нужон? уже стал нужон? просрали бабло пороха барыги! как оказалось что барыги нет а казна пуста? получается порох в казну крал?эй зелелупики? вы де?
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30.06.2021 11:34 Відповісти
зачем мудрому нариду МВФ с кредитом 2%, если можно удолжить у зеленского и его бабушки под 18%?
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30.06.2021 11:38 Відповісти
https://censor.net/ru/user/228452 Видишь ли, брать кредиты МВФ, это как с армянином, его коньяк пить, вкусно, пьянит..., но потом дупа болит))) Анекдот такой)))
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30.06.2021 11:47 Відповісти
казну меньше пилить надо и в бюджет не закладывать кредиты мвф, при этом вопя с трибун что без них обойдемся.... теперь печатают бумажки, а мы за это платим.
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30.06.2021 12:14 Відповісти
"В Бельгии гектар земли стоит до 100 тысяч евро".
Как бельгийский фермер выращивает картофель на Черкасщине и борется с рейдерами

https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2021/05/21/673890/
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30.06.2021 11:39 Відповісти
В бельгії він так коштує бо там нормальний суд і НАТО а тут бубочка і "особий путь" враскоряку.
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30.06.2021 11:51 Відповісти
 
 