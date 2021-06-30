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У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19: за добу виявлено 225 нових випадків, померла одна людина. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 225 нових випадків COVID-1, зафіксований один летальний випадок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"За добу в Києві виявили 225 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Помер один чоловік. Всього за період пандемії в місті 5 191 летальний випадок від вірусу. На сьогоднішній день зафіксовано підтверджених 213 788 випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Так, захворіли 127 жінок віком від 19 до 84 років, 85 чоловіків віком від 19 до 84 років. А також 4 дівчинки від 1 до 17 років та 9 хлопчиків від 4 до 17 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 23 хворих на коронавірус. А також 29 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали за минулу добу 202 людини. Всього коронавірус подолали 204 623 жителі столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 55, в Оболонському - 48 і в Солом'янському районі - 33 випадки", - зазначив Кличко.

У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19: за добу виявлено 225 нових випадків, померла одна людина 01

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Топ коментарі
+11
Специально ЗеБарыги запускают третью вону, не перекрывая границу с рашкой, чтобы потом снова распелить Ковидный фонд. Земрази...
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30.06.2021 11:38
+9
лишенцев всяких пускают из за поребрика. они везут сюда заразу
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30.06.2021 11:47
+5
фонд попилят в любом случае
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30.06.2021 11:39
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Затяжные праздники и пофигизм.
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30.06.2021 11:36 Відповісти
В Киеве, как в Киеве. А вот в Одессе прошедшая неделя в центре вызывает ощущение нереальности происходящего. Центр для авто закрыт и по нему толпы отдыхающих волнами бродят навстречу друг другу. Ни одной маски, разве в супермаркетах и то у половины. Большая часть улицы в столиках , за которыми едят. А вокруг толпы плывут мимо тарелок. Кругом музыканты перекрывают друг друга. В этом смысле показателен бульвар: там от думской площади до Дюка сплошная какофония. Потёмкинская лестница облеплена людьми , как мухами. Даже не верится, но пока Бог миловал Одессу.
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30.06.2021 12:27 Відповісти
Специально ЗеБарыги запускают третью вону, не перекрывая границу с рашкой, чтобы потом снова распелить Ковидный фонд. Земрази...
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30.06.2021 11:38 Відповісти
фонд попилят в любом случае
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30.06.2021 11:39 Відповісти
Свято наближається.
Вакцинована менше 1% Україна чекає на дельту...
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30.06.2021 11:41 Відповісти
Просто увеличили ко-во тестирований. % зараженых ~ постоянен. До 15% у тестируемых.
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30.06.2021 11:41 Відповісти
И патологоанатом вышел из отпуска?
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30.06.2021 11:59 Відповісти
лишенцев всяких пускают из за поребрика. они везут сюда заразу
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30.06.2021 11:47 Відповісти
"запорєбрікові" та заробітчани везуть дельту в країну, а ******** вирішили надати їм можливість до 2 липня в'їздити без плр-тесту.. Третя хвиля на підході..
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30.06.2021 11:52 Відповісти
Дельта пішла
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30.06.2021 11:59 Відповісти
У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19: за добу виявлено 225 нових випадків, померла одна людина - Цензор.НЕТ 560
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30.06.2021 12:04 Відповісти
это как в 100 тыс городе заболел один и всем одеть намордники и приготовиться к чему?
Людей превращают в насекомых. Неустано и бесповоротно род пильным наглядом коронобесов
Которые только и достйны быть людьми.
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30.06.2021 12:09 Відповісти
Або надівати маски та готувати бригади екстренного вакцинування, або готувати додаткові 2 тис могил для померлих від ковіду.
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30.06.2021 14:20 Відповісти
ЛЮДИ! УКРАИНЦЫ! ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ!
Повторял и буду повторять во всех каментах под подобными новостями! Не ждите "милости от природы"! Не ждите месяцами в ДИЯ или в очередях под МВЦ!

Вот вам рабочий, проверенный, многими людьми лайфхак как это сделать:

1. Звоните в приёмную семейного врача и спрашиваете: "Я хочу вакцинироваться! Где я могу это сделать"? Врач вам называет районную поликлинику где вакцинируют. Сам врач вам звонить НЕ будет!

2. Звоните в эту поликлинику уточнить про вакцину и время приёма. Записываться НЕ надо! Просто узнайте время приёма и приходите. Я так делал и мои друзья так делали с других районов Киева.

3. Приходите с договором от семейного врача и без всяких очередей вакцинируетесь Короноваком. Реально очередей НЕТ!

4. Если вы не местный, то вас вакцинируют и так, просто потому что вы гражданин Украины. Если откажутся (потому что нет договора с семейным врачем), то вы спокойно можете БЕЗ ПРОПИСКИ, а просто по адресу своего проживания подписать договор в ближайшей к вам районной поликлинике у семейного врача. Ещё раз: ПРОПИСКА/РЕГИСТРАЦИЯ - не нужны!

Вакцины - полно! Но у нас всё делается в стране через Ж0ПУ. Вакцины накупили, а проинформировать население, что вакцина есть в каждой районной поликлинике - не смогли. На поликлиниках даже объявлений нет, что там проходит вакцинация.

Граждане, не ждите, пока к вам на дом придёт лично ляшко с ведром Пфайзера и вколит. Поднимите немного ж0пу с дивана и вакцинируйтесь!
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30.06.2021 12:37 Відповісти
У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19: за добу виявлено 225 нових випадків, померла одна людина - Цензор.НЕТ 9329
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30.06.2021 12:54 Відповісти
Косоворотка так просто запустив вам баст і мудаст з московії? Він прагне побільше хворих та закривати міста і грабувати, грабувати і брехати. Радійте 73% дебілів. Чогось вас не чути, невже ви цього бажали?
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30.06.2021 14:18 Відповісти
Есть еще время для массовой вакцинации, но Зеля его потратит на видосики, обсуждение монумента в Бабьем Яру и распил остатков ковидного фонда на Великом Крадівництві.
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30.06.2021 15:16 Відповісти
 
 