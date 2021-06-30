У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19: за добу виявлено 225 нових випадків, померла одна людина. КАРТА
За минулу добу в Києві виявили 225 нових випадків COVID-1, зафіксований один летальний випадок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.
"За добу в Києві виявили 225 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Помер один чоловік. Всього за період пандемії в місті 5 191 летальний випадок від вірусу. На сьогоднішній день зафіксовано підтверджених 213 788 випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.
Так, захворіли 127 жінок віком від 19 до 84 років, 85 чоловіків віком від 19 до 84 років. А також 4 дівчинки від 1 до 17 років та 9 хлопчиків від 4 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 23 хворих на коронавірус. А також 29 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали за минулу добу 202 людини. Всього коронавірус подолали 204 623 жителі столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 55, в Оболонському - 48 і в Солом'янському районі - 33 випадки", - зазначив Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Вакцинована менше 1% Україна чекає на дельту...
Людей превращают в насекомых. Неустано и бесповоротно род пильным наглядом коронобесов
Которые только и достйны быть людьми.
Повторял и буду повторять во всех каментах под подобными новостями! Не ждите "милости от природы"! Не ждите месяцами в ДИЯ или в очередях под МВЦ!
Вот вам рабочий, проверенный, многими людьми лайфхак как это сделать:
1. Звоните в приёмную семейного врача и спрашиваете: "Я хочу вакцинироваться! Где я могу это сделать"? Врач вам называет районную поликлинику где вакцинируют. Сам врач вам звонить НЕ будет!
2. Звоните в эту поликлинику уточнить про вакцину и время приёма. Записываться НЕ надо! Просто узнайте время приёма и приходите. Я так делал и мои друзья так делали с других районов Киева.
3. Приходите с договором от семейного врача и без всяких очередей вакцинируетесь Короноваком. Реально очередей НЕТ!
4. Если вы не местный, то вас вакцинируют и так, просто потому что вы гражданин Украины. Если откажутся (потому что нет договора с семейным врачем), то вы спокойно можете БЕЗ ПРОПИСКИ, а просто по адресу своего проживания подписать договор в ближайшей к вам районной поликлинике у семейного врача. Ещё раз: ПРОПИСКА/РЕГИСТРАЦИЯ - не нужны!
Вакцины - полно! Но у нас всё делается в стране через Ж0ПУ. Вакцины накупили, а проинформировать население, что вакцина есть в каждой районной поликлинике - не смогли. На поликлиниках даже объявлений нет, что там проходит вакцинация.
Граждане, не ждите, пока к вам на дом придёт лично ляшко с ведром Пфайзера и вколит. Поднимите немного ж0пу с дивана и вакцинируйтесь!