Адміністрація Байдена готує указ для обмеження впливу великих компаній на економіку, - The Wall Street Journal

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє виконавчий указ, згідно з яким відомства повинні будуть посилити контроль за тими сферами, в яких, на їхню думку, переважає невелика кількість компаній.

Як пише газета The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела, це є спробою обмежити вплив великого бізнесу на економіку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Виконавчий указ, який Байден може підписати вже наступного тижня, буде спрямований на те, щоб підвищити конкуренцію і дати споживачам, працівникам і постачальникам більше прав для оскарження рішень великих виробників.

Для компаній у галузях, контрольованих невеликою кількістю великих фірм, можуть бути створені нові правила щодо розкриття даних про комісії, яку вони стягують зі споживачів, і про їхні стосунки з постачальниками, відзначають джерела.

При цьому нові заходи, ймовірно, зіштовхнуться з опором з боку великих бізнес-груп і деяких представників Республіканської партії, які можуть спробувати оскаржити правила в суді.

Фінальне рішення з приводу прийняття виконавчого указу ще не прийнято, зазначили в Білому домі. Байден дав зрозуміти в ході передвиборчої кампанії, що хоче домогтися, щоб влада робила більше для обмеження впливу бізнесу в ряді галузей.

Представники Демократичної та Республіканської партій все активніше підтримують посилення антимонопольних заходів, особливо щодо великих технологічних компаній, як-от Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Apple Inc. (SPB: AAPL), Facebook Inc. і що входить в Alphabet Inc. Google. Один з комітетів Палати представників США минулого тижня схвалив пакет заходів, спрямованих на обмеження впливу цих технологічних компаній на ринку, в тому числі заборонивши їм віддавати перевагу власним продуктам і послугам. Тепер ці заходи повинні бути затверджені Палатою представників і Сенатом.