Японія посилює захист повітряного простору через активність російської авіації на Курильських островах

Японія стурбована військовою активністю Російської Федерації на Курильських островах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це в середу, 30 червня, заявив міністр оборони країни Нобуо Кісі під час відвідин військової бази Тітосе на острові Хоккайдо.

"Росія активно проводить військові навчання на Далекому Сході. На Курильських островах лише цього року маневри відбувалися вже двічі – в лютому та червні", – наголосив очільник оборонного відомства.

Крім того, Кісі доручив Японським силам самооборони зміцнити захист повітряного простору на півночі Японії у зв’язку з активними діями російської авіації.

Зокрема, міністр оборони нагадав, що над Японським й Охотським морями регулярно фіксуються прольоти літаків дальнього радіолокаційного виявлення та винищувачів, що не повинно залишитися без уваги Токіо.

Напередодні винищувачі ВПС РФ спровокували небезпечну ситуацію в Чорному морі, симулюючи атаки на фрегат ВМС Нідерландів Evertsen.

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Як повідомили в пресслужбі Міністерства оборони Нідерландів, провокаційні дії росіян тривали протягом кількох годин.

Зі свого боку капітан фрегата Джордж Пастоор назвав подібні дії безвідповідальними.