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Японія посилює захист повітряного простору через активність російської авіації на Курильських островах

Японія посилює захист повітряного простору через активність російської авіації на Курильських островах

Японія стурбована військовою активністю Російської Федерації на Курильських островах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це в середу, 30 червня, заявив міністр оборони країни Нобуо Кісі під час  відвідин військової бази Тітосе на острові Хоккайдо.

"Росія активно проводить військові навчання на Далекому Сході. На Курильських островах лише цього року маневри відбувалися вже двічі – в лютому та червні", – наголосив очільник оборонного відомства.

Крім того, Кісі доручив Японським силам самооборони зміцнити захист повітряного простору на півночі Японії у зв’язку з активними діями російської авіації.

Зокрема, міністр оборони нагадав, що над Японським й Охотським морями регулярно фіксуються прольоти літаків дальнього радіолокаційного виявлення та винищувачів, що не повинно залишитися без уваги Токіо.

Напередодні винищувачі ВПС РФ спровокували небезпечну ситуацію в Чорному морі, симулюючи атаки на фрегат ВМС Нідерландів Evertsen.

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Як повідомили в пресслужбі Міністерства оборони Нідерландів, провокаційні дії росіян тривали протягом кількох годин.

Зі свого боку капітан фрегата Джордж Пастоор назвав подібні дії безвідповідальними.
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Брати японцы ,сбивайтенах рашистский металобрухт, татаромордва перетопчется и забирайте свои северные территории ,рашкотвари смелые,пока ******* не получили
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30.06.2021 11:57 Відповісти
++++++++++++++++
Так, японцям вже час пригадати, як воювали діди-самураї... Особливо адмірал Того біля Цусіми.
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30.06.2021 12:04 Відповісти
Скажу навіть більше: японці у 1905 усього "Варяга" підняли, відремонтували і впродовж майже 10 років використовували як навчальне судно для офіцерського складу. Що спричинило страшні борошна у расєян, коли смороду побачили крейсер під японським прапором...
(і так, проти "Варяга" та "Корейця" була бойова група адмірала Уріу. Адмірал Того мух не ловив, він набагато ґепічніше нахлобучував кацапів)
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30.06.2021 12:21 Відповісти
С каким нах Вьетнамом? Где Япония, и где Вьетнам?! Ты вообще карту видел?
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30.06.2021 12:28 Відповісти
Курилы ( при чем все) - это Япония, Выборг - это Финляндия, Крым, Севастополь с Восток Украины - это Украина, Приднестровье это Молдова, Абхазия и Юж. Осетия это Грузия, Карабах это Азербайджан.
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30.06.2021 13:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/450397 если в реале?
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30.06.2021 17:10 Відповісти
 
 