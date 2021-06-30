"ЄС" відкликала свого представника в ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, - "слуга народу" Безугла

"Європейська Солідарність" відкликає свого представника в ТСК з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала глава ТСК, нардепка "СН" Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні. Як тільки зареєстровану мною постанову збираються розглядати на регламентному комітеті, щоб далі голосувати в залі Парламенту, фракція "Європейська солідарність" відкликає свого представника в ТСК з розслідування дій високопосадовців проти суверенітету України.

До чого це призводить?

⁃ Постанову треба реєструвати наново і проходити всі бюрократичні етапи

⁃ Отже, сьогодні регламентний комітет НЕ ЗМОЖЕ розглядати зареєстрований мною варіант

⁃ Я не можу провести засідання ТСК в запланованому складі в п‘ятницю і ПОЧАТИ РОЗГЛЯД ПИТАННЯ "ВАГНЕРІВЦІВ", як було заявлено і чого вимагає фракція "ЄС"!

Парадокс!!!Питання, а чого дійсно вони добиваються, блокуючи РЕАЛЬНИЙ (з представництвом Парламенту) розгляд справи, про яку постійно заявляють???? Вважаю, це ухиленням від розгляду справи по суті, бо одне — казати на ток-шоу, інше — юридична відповідальність! Розслідування!!" - заявила "слуга народу".

Також читайте: 30 червня комітет Ради з нацбезпеки розгляне законопроєкт про олігархів, - Безугла





Також читайте: Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію

Нагадаємо, 19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "провалюється ТСК щодо "вагнерівців". Приймаємо "гру".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.