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"ЄС" відкликала свого представника в ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, - "слуга народу" Безугла

"Європейська Солідарність" відкликає свого представника в ТСК з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала глава ТСК, нардепка "СН" Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні. Як тільки зареєстровану мною постанову збираються розглядати на регламентному комітеті, щоб далі голосувати в залі Парламенту, фракція "Європейська солідарність" відкликає свого представника в ТСК з розслідування дій високопосадовців проти суверенітету України.

 До чого це призводить?

⁃ Постанову треба реєструвати наново і проходити всі бюрократичні етапи

⁃ Отже, сьогодні регламентний комітет НЕ ЗМОЖЕ розглядати зареєстрований мною варіант

⁃ Я не можу провести засідання ТСК в запланованому складі в п‘ятницю і ПОЧАТИ РОЗГЛЯД ПИТАННЯ "ВАГНЕРІВЦІВ", як було заявлено і чого вимагає фракція "ЄС"!

Парадокс!!!Питання, а чого дійсно вони добиваються, блокуючи РЕАЛЬНИЙ (з представництвом Парламенту) розгляд справи, про яку постійно заявляють???? Вважаю, це ухиленням від розгляду справи по суті, бо одне — казати на ток-шоу, інше — юридична відповідальність! Розслідування!!" - заявила "слуга народу".

Також читайте: 30 червня комітет Ради з нацбезпеки розгляне законопроєкт про олігархів, - Безугла

ЄС відкликала свого представника в ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, - слуга народу Безугла 01
ЄС відкликала свого представника в ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, - слуга народу Безугла 02

Також читайте: Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію

Нагадаємо, 19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "провалюється ТСК щодо "вагнерівців". Приймаємо "гру".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.
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Топ коментарі
+32
"ЕС" отозвала своего представителя в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 9546
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30.06.2021 11:52
+26
"ЄС" відкликала свого представника в ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 1323
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30.06.2021 12:04
+19
Короче, це Порошенко злив вагнерівців, так Марішка ти Безрозумна?
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30.06.2021 11:53
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"ЕС" отозвала своего представителя в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 9546
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30.06.2021 11:52 Відповісти
Коррупція в чистому вигляді - повідомте хтось верещук)
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30.06.2021 11:53 Відповісти
"ЄС" відкликала свого представника в ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 1323
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30.06.2021 12:04 Відповісти
Раньше надо было расследовать , ************* ЗЕленые ! Клоун подтвердил своё преступление , о котором и так знали все здравомыслящие !
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30.06.2021 12:15 Відповісти
До чого тут кіркоров?
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30.06.2021 12:46 Відповісти
Короче, це Порошенко злив вагнерівців, так Марішка ти Безрозумна?
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30.06.2021 11:53 Відповісти
по мнению бузуглой - операции никакой небыло
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30.06.2021 11:56 Відповісти
таку ще тупорилу потрібно пошукати... але сцикун її знайшов.
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30.06.2021 12:01 Відповісти
У прислуги бородатой бабушки и его буратино , своего мнения не может быть ! ФАКТ
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30.06.2021 12:05 Відповісти
Ну что то такое и вырисовывается, получается чтоб вообще не расследовать а это, а только пиарится.
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30.06.2021 12:08 Відповісти

"ЄС" відкликала свого представника в ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 6282
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30.06.2021 12:25 Відповісти
Главзебобика в Раду. На ковер. Красный. А потом - в тюрьму.
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30.06.2021 11:53 Відповісти
тупа курка
потому и отзывают что ты за полтора месяца так и не смогла начать работу. и это я уже молчу про твое обещание начать с дела вагнеровцев.
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30.06.2021 11:55 Відповісти
И правильно сделали. Играть по сценарию Бениных холуев нет никакого смысла. Только вред.
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30.06.2021 11:56 Відповісти
Може тому ЩО ------------
Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: https://censor.net/ru/news/3266220/provalivaem_vsk_po_vagnerovtsam_prinimaem_igorku_slugi_naroda_poluchili_zadanie_na_segodnyashnee_zasedanie.
Джерело.: https://censor.net/ru/n3274208
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30.06.2021 11:56 Відповісти
это раньше было. когда зеленые завалили персональную тск по вагнеровцам и создали свой шалман "за все хорошее против всего плохого"
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30.06.2021 11:57 Відповісти
Та вони просто ухиляються від відповідальності.
Вже все написано зеленими. Розглянути справу і швидко закрити, ніби зрадник зеленський і агент фсб єрмак ні при чому.
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30.06.2021 11:59 Відповісти
так шо ти "розслідувати" хочеш вівця, - найвеличніший чистосердечно признався.
Запускайте процедуру імпічменту.
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30.06.2021 11:56 Відповісти
Безмозглая, ты ж сама жепу рвала на британский флаг, что дело "вагнеровцев" будет первым вопросом. Какого ж ты, кура дурная, теперь сьехала? Ты, **** облезлая, хочешь чтоб расследовали "предательство" Мазепы и исчезновение "золота Полуботка".
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30.06.2021 11:59 Відповісти
Испугались?
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30.06.2021 11:59 Відповісти
Зеиуда сам признался , что проявил «субъектность» и лояльность по-отношению к террористам ,убивавши , взрывавшим и травившим детей газом в Сирии ! Зеленского и его путлеровских пособников под трибунал
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30.06.2021 12:01 Відповісти
Год требовать создание вск, да бы после его создания вывести оттуда всех своих представителей, наверное какая-то хитрая многоходовочка.
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30.06.2021 12:02 Відповісти
Зачем даешь комментарий, если ты такой же тупой как и Безумная?
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30.06.2021 12:04 Відповісти
Сколько же вас таких безмозглых? Слуги урода отказались создавать ВСК по делу вагнеровцев. Вместо этого они создали ВСК "по всякой фигне". Так что там делать нормальным людям?
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01.07.2021 06:36 Відповісти
С каких пор расследования действий чиновников против суверенитета Украины стали "всякой фигней"? Неужто там есть что-то против прошлой власти?
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01.07.2021 10:54 Відповісти
Еще раз, клоун: есть конкретное преступление, есть конкретные подозреваемые. Полтора месяца, как создана комиссия "по вопросам возможных противоправных действий представителей власти и других левых чуваков, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и представлять угрозу национальной безопасности". Т.е. комиссия, которая якобы должна рассматривать все преступления всех людей за всю историю Украины. Естественно, что она просто не может работать. Особенно, если учитывать то, что из 12 членов там 8 слуг было изначально (потом состав поменяли, но большинство у слуг осталось). Меня не удивляет, что нормальные люди в цирке выступать отказались.
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01.07.2021 22:44 Відповісти
Для особо одаренных: какое такое преступление и что за конкретные подозреваемые, какой номер в реестре и какой прокурор и кому выписал конкретное подозрение?
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02.07.2021 11:22 Відповісти
Ты под дебила косишь, как и Бубочка? У Вас хорошо получается. Только Клоун все равно сядет. Само собой, что после президентского срока, потому как сейчас посадить его никак не получится при 100% своем прокуроре и монобольшинстве.
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02.07.2021 22:13 Відповісти
Нет, не сядет. Не потому, что чист и ни в чем не виноват, а потому, что у нас так политика устроена.
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03.07.2021 15:06 Відповісти
Безумная еще и тупая! Потому и отзывают своего представителя, что слив по "вагнеровским" убийцам не хотите отдельно рассматривать. Ваш Зельц попал по полной
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30.06.2021 12:03 Відповісти
Сами требовали, а теперь заднюю включили. Непонятно. В чём смысл?
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30.06.2021 12:05 Відповісти
Смысл в том, что требовали конкретно по "вагнеровцам". А "слуги" создали "в общем" Потому народ и угорает, что они и Золото Полуботка включат и сдачу Киева Золотой орде в 1240
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30.06.2021 12:09 Відповісти
То, что "слуги" будут шельмовать - и так понятно. Только это дело так затянут, что оно станет неактуальным. Или вообще замнут.
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30.06.2021 12:11 Відповісти
Стаття ВАЗеленського, 111 ,Державна зрада", не має терміну давності.
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30.06.2021 15:32 Відповісти
А прочитать письмо ЕС, которое выложили слабо?
Там написана причина. А причина в том, что де-факто комиссия не работает, не было ни одного заседания, а все депутаты участвующие в ВСК заблокированы и не могут участвовать в других комитетах и комиссиях!!!!
А так как только отозвали, так со стороны СН сразу срач поднялся и нашли виноватых (ЕС) "Мы мол как раз сегодня собирались что сделать, а ЕС...." (напоминает отмазки оправдывающегося ребенка "Я мол как раз собирался сделать...")
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30.06.2021 12:43 Відповісти
Решили, что расследуют и без них.
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30.06.2021 13:11 Відповісти
После начала российской агрессии Киркоров стал ярым сторонником путинского режима Мы живем в свободной стране, где каждый имеет право на свое мнение, и публично поддержать своего президента - это лишь крошечная благодарность за уверенность в завтрашнем дне. Путин - лучший президент",
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30.06.2021 12:21 Відповісти
А вони знають що вийдуть на себе. На свинарчуків розенблатів мудачуків грановських і іншої погані.
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30.06.2021 12:27 Відповісти
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30.06.2021 12:31 Відповісти
"ЄС" відкликала свого представника в ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 1287
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30.06.2021 12:38 Відповісти
Значит твой вариант постановления гнилой,товарищ безуглая. Как гнилая вся ваша д'ерьмаковская шобла.
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30.06.2021 12:43 Відповісти
Марьяна Безумная
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30.06.2021 13:03 Відповісти
ну и скатертью дорожка.
а кстати где кино грозева и нетфликс?
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30.06.2021 12:58 Відповісти
Оцените красоту "игры" трускавецкой ЗЕлени : вначале они создают ТСК из 11 человек при этом слуг уродца в ней 8 чел ( большинство), теперь они предлагают увеличить до 14 чел ( на три больше)- подачка с барского плеча для остальных, но большинство все равно сохраняют.Идем дальше- согласно карточки законопроекта постановление о которм говорит эта барышня, дата регистрации в ВР обозначена 25.06 (пятница) .Вероятно, эти наперсточники зарегистрировали задним числом, но сегодня, после того как стало известно, что"ЕС" письмом от 29.06 " всвязи с отсутствием законодательной инициативы внесения изменений ..." отзывает кандидатуру
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30.06.2021 15:20 Відповісти
А я вот не понимаю.
Этой марьяне безмозглой в конвертах от бэни и ахметки платят кучу бабла за её тупые высеры. КАК?! Как так можно выглядеть?! Бомжиха с помойки!Я уже молчу про её тупорылость. Это ж капэць, товарищи!
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30.06.2021 16:29 Відповісти
 
 