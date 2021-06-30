ВР підтримала законопроєкт щодо приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи

Верховна Рада проголосувала законопроєкт щодо приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати підтримали Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів з окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи.

За таке рішення - 261 парламентарій.

Перед голосуванням народний депутат "Батьківщини" Олексій Кучеренко розкритикував законопроєкт і заявив, що цей документ не представляє інтереси споживачів.

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