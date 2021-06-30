У РФ зафіксовано новий рекорд з добової смертності від COVID-19: померли 669 осіб
Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становить 21 042 випадки, померли 669 осіб - це максимум за час пандемії, випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у середу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.
Найбільшу кількість смертей зафіксовано в Москві і Санкт-Петербурзі: 117 і 111 відповідно.
За минулу добу після перенесеного коронавірусу одужали 16 356 осіб.
У Москві заразилися ще 5 823 людини, вилікувалися 5 574 пацієнти.
Найбільший приріст хворих слідом за Москвою відзначений в Московській області (2 583 випадки), в Санкт-Петербурзі (1 503).
Ще 358 нових випадків COVID-19 за добу зафіксовано в Нижегородській області, 324 - в Брянській області, 321 - в Бурятії, 289 - у Воронезькій області, 272 - в Свердловській області, 261 - в Забайкальському краї, 249 - в Красноярському краї, 248 - в Смоленській області, 243 - в Пермському краї, 238 - в Хабаровському краї, 236 - в Омській області, 225 - в Іркутській області, 224 - в Ростовській області, 218 - в Комі, по 212 - в Архангельській і Оренбурзькій областях.
Крім того, 208 осіб захворіли у Володимирській області, 200 - в Тверській області, 184 - в Краснодарському краї, 182 - в Калінінградській області, 179 - в Челябінській області, 178 - в Ленінградській області, 177 - в Алтайському краї, 175 - в Мурманської області, по 173 - в Карелії, Новосибірській області, 171 - в Самарській області, 160 - в Приморському краї, 159 - в Кемеровській області, 158 - в Тульській області, 157 - у Волгоградській області, 156 - в Башкирії, 150 - в Тюменській області. В інших регіонах Росії добовий приріст не перевищує 150.
Також повідомляється, що в окупованому РФ Криму захворіли 294 людини.
Всього в Росії з 2 березня 2020 року, коли був виявлений перший хворий, зареєстровано 5 млн 514 тис. 599 випадків коронавірусної інфекції, 135 214 померлих і 5 млн 393 людини виписані.
Будь ласка, зачекайте...
Яка журбинка. Ц-ц-ц.
Завжди применшують у кілька разів.
І взагалі, як кажуть китайці - "грубо говоря, жертв нет" )))))
удачи вам в Аду, дебилы!
нормальні і притямі і не сумнівалися в такому розвитку подій...
аби тільки ця ****** не почала просочуватись крізь наші кордони (та нажаль...все можливо)
ветромСпутником...
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь - и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! - твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет всё ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.
М.Ю. Лермонтов.