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У РФ зафіксовано новий рекорд з добової смертності від COVID-19: померли 669 осіб

У РФ зафіксовано новий рекорд з добової смертності від COVID-19: померли 669 осіб

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становить 21 042 випадки, померли 669 осіб - це максимум за час пандемії, випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у середу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

Найбільшу кількість смертей зафіксовано в Москві і Санкт-Петербурзі: 117 і 111 відповідно.

За минулу добу після перенесеного коронавірусу одужали 16 356 осіб.

У Москві заразилися ще 5 823 людини, вилікувалися 5 574 пацієнти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19: за добу виявлено 225 нових випадків, померла одна людина. КАРТА

Найбільший приріст хворих слідом за Москвою відзначений в Московській області (2 583 випадки), в Санкт-Петербурзі (1 503).

Ще 358 нових випадків COVID-19 за добу зафіксовано в Нижегородській області, 324 - в Брянській області, 321 - в Бурятії, 289 - у Воронезькій області, 272 - в Свердловській області, 261 - в Забайкальському краї, 249 - в Красноярському краї, 248 - в Смоленській області, 243 - в Пермському краї, 238 - в Хабаровському краї, 236 - в Омській області, 225 - в Іркутській області, 224 - в Ростовській області, 218 - в Комі, по 212 - в Архангельській і Оренбурзькій областях.

Крім того, 208 осіб захворіли у Володимирській області, 200 - в Тверській області, 184 - в Краснодарському краї, 182 - в Калінінградській області, 179 - в Челябінській області, 178 - в Ленінградській області, 177 - в Алтайському краї, 175 - в Мурманської області, по 173 - в Карелії, Новосибірській області, 171 - в Самарській області, 160 - в Приморському краї, 159 - в Кемеровській області, 158 - в Тульській області, 157 - у Волгоградській області, 156 - в Башкирії, 150 - в Тюменській області. В інших регіонах Росії добовий приріст не перевищує 150.

Також повідомляється, що в окупованому РФ Криму захворіли 294 людини.

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Всього в Росії з 2 березня 2020 року, коли був виявлений перший хворий, зареєстровано 5 млн 514 тис. 599 випадків коронавірусної інфекції, 135 214 померлих і 5 млн 393 людини виписані.

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Топ коментарі
+8
гыгыгы)).. распиаренная вакцина "Спутник" оказалась шмурдяком))..
удачи вам в Аду, дебилы!
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30.06.2021 12:14
+7
Ну хоть что-то хорошее у них таки на первом месте.
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30.06.2021 12:07
+7
Мінус 666 кацапів і ще три бонусних?
Яка журбинка. Ц-ц-ц.
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30.06.2021 12:07
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Ну хоть что-то хорошее у них таки на первом месте.
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30.06.2021 12:07 Відповісти
Напомните, пожалуйста, чума на расее по плану у нас до камней с неба или после?
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30.06.2021 12:07 Відповісти
Мінус 666 кацапів і ще три бонусних?
Яка журбинка. Ц-ц-ц.
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30.06.2021 12:07 Відповісти
Это как за день сбить два Ил-96 и кукурузник.
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30.06.2021 12:13 Відповісти
Это как за день сбить два Ил-96 одним кукурузником.
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30.06.2021 12:35 Відповісти
Спутнік вкотре демонструє свою ефективність!))
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30.06.2021 12:16 Відповісти
В РФ зафиксирован новый рекорд по суточной смертности от COVID-19: умерли 669 человек - Цензор.НЕТ 6866
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30.06.2021 12:16 Відповісти
я чомусь думаю в них щодня мре по кілька тисяч.
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30.06.2021 12:12 Відповісти
Они тоже так думают, но им стыдно признаться.
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30.06.2021 12:17 Відповісти
іхтамнєт
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30.06.2021 12:25 Відповісти
тому що в мацкве-питере це хоч якось можно підрахувати... а далі...жуть...
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30.06.2021 12:21 Відповісти
Просто деспотичні держави ніколи не визнають реальних втрат серед населення.
Завжди применшують у кілька разів.
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30.06.2021 12:26 Відповісти
"В Китае произошла авария на АЭС. Грубо говоря, жертв нет" ©
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30.06.2021 12:31 Відповісти
Як колись у совку на ЧАЕС. Кажуть, в 60ті падало багато літаків, були аварії на залізниці , інші трагедії з масовими жертвами, але влада повністю вичищала згадку про них. Люди замовчували факт загибелі родичів - ніби їх ніколи не існувало.
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30.06.2021 12:36 Відповісти
Так і було. Нещодавно потрапила мені на очі стаття про реальні показники катастроф та масштабних ЧП у СРСР - там аж волосся дибки, втрати на рівні воєнного конфлікту. І про усі випадки - анічичирк.
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30.06.2021 12:44 Відповісти
Десь на раіське навіть ядерний вибух був. А вони приховали.
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30.06.2021 12:45 Відповісти
...и тишина.

У РФ зафіксовано новий рекорд з добової смертності від COVID-19: померли 669 осіб - Цензор.НЕТ 7522
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30.06.2021 12:27 Відповісти
Та хто їх по дярєвням рахуватиме?
І взагалі, як кажуть китайці - "грубо говоря, жертв нет" )))))
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30.06.2021 12:29 Відповісти
вони навіть по сильні цьогорічні пожежі в Якутії , Іркутській обл і ще десь... нічого ніде на центральних-*********** каналах не кажуть... а то про болєзних...ага..)))
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30.06.2021 12:33 Відповісти
гыгыгы)).. распиаренная вакцина "Спутник" оказалась шмурдяком))..
удачи вам в Аду, дебилы!
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30.06.2021 12:14 Відповісти
а воно і зразу було видно )))))
нормальні і притямі і не сумнівалися в такому розвитку подій...
аби тільки ця ****** не почала просочуватись крізь наші кордони (та нажаль...все можливо)
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30.06.2021 12:23 Відповісти
А спутник ФИ "и хоть камни с неба"...
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30.06.2021 12:25 Відповісти
Унесенные ветром Спутником...
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30.06.2021 12:37 Відповісти
Хорошо, что люди не пострадали
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30.06.2021 13:18 Відповісти
Всю зелену команду терміново вакцинувати Спутником!
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30.06.2021 13:19 Відповісти
"Маловато! Маловато будет!" (с)
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30.06.2021 13:54 Відповісти
Це добре , що окупанти несуть втрати .
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30.06.2021 13:56 Відповісти
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь - и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! - твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет всё ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.

М.Ю. Лермонтов.
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30.06.2021 15:23 Відповісти
 
 