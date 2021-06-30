УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9520 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 182 18
карантин (18171) Крим (14081) Херсонщина (5366) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Херсонщині загрожує нова хвиля COVID-19 через зростання потоку людей з окупованого Криму, - керівник обласного центру МОЗ Ромаскевич

Херсонщині загрожує нова хвиля COVID-19 через зростання потоку людей з окупованого Криму, - керівник обласного центру МОЗ Ромаскевич

Кількість випадків COVID-19 в окупованому Криму зростає, як і потік людей, які перетинають пункти пропуску в Україну з окупованого півострова.

Про це у Facebook повідомив керівник Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ Юрій Ромаскевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Показники захворюваності на території АР Крим за останні три тижні мають жахливу динаміку, яка ускладнюється як новим штамом (так званий індійський, або Дельта), так і явним "втручанням" у статистику керівництва тимчасово окупованих територій", - зазначив Ромаскевич.

За його словами, за останні два тижні постійно зростає потік осіб, що перетинають пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак", нині це вже понад 4 тисячі осіб на добу.

"З вищевикладеного стає зрозуміло - що "дельта"-штаму COVID-19 на території Херсонської області просто не може не бути! І хоча лабораторно на нашій базі ми не можемо чітко його виділити із загальної сукупності, побічно ми маємо дані від клініцистів про більш важкий перебіг цього захворювання у пацієнтів. У цих умовах маю сміливість стверджувати, що ми перебуваємо на початку нової хвилі COVID-19 як у Херсонській області, так і в Україні. На жаль, ця хвиля йтиме не так, як дві попередні, - із Заходу на Схід, цього разу епіцентрами стануть Херсонська, Донецька, Луганська та Харківська області", - додав Ромаскевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19: за добу виявлено 225 нових випадків, померла одна людина. КАРТА

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
«Сдохнуть в России?» - эта ху@ня уже не работает? «Путин - памаги!» - тоже не катает? Загранпаспорта украинские, а гражданство россиянское? Одной жопой на двух студьях? Лицемерные ******, как только жопа начинает гореть - то в Украину претесь, а как Путина встречать в Севастополе - так на колени падаете? ******* крымская продажная.
показати весь коментар
30.06.2021 12:59
+6
Граница на замке. Гуляй вирус-заражай Украину. Жесть.
показати весь коментар
30.06.2021 12:19
+5
Чехія заборонила громадянам їхати до фєдєрашки.
Якого хєра не перекрити кордони з фєдєрашкою???
Теж само з Кримом та луГандониєю... - бажали рузькемір??? Нєфіг везти заразу в Україну...
показати весь коментар
30.06.2021 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сделать платный карантин как в Гон-Конге (100 баксов в день на две недели).
показати весь коментар
30.06.2021 12:09 Відповісти
люди оттуда -
показати весь коментар
30.06.2021 12:14 Відповісти
- биологическое оружие россии
показати весь коментар
30.06.2021 12:15 Відповісти
Ну так сделать им применение чтоб было дорого. Отпадёт само собой.
показати весь коментар
30.06.2021 12:16 Відповісти
Где РНБО? Где МОЗ?
показати весь коментар
30.06.2021 12:10 Відповісти
ловят воров в законе
показати весь коментар
30.06.2021 12:13 Відповісти
Так ведь курортный сезон, туристы из Крыма едут отдыхать на херсонщину
показати весь коментар
30.06.2021 12:32 Відповісти
Крисчани тікають від каміння з неба на родінє? Херсонщине грозит новая волна COVID-19 из-за роста потока людей из оккупированного Крыма, - руководитель областного центра Минздрава Ромаскевич - Цензор.НЕТ 9818
показати весь коментар
30.06.2021 12:16 Відповісти
вони несуть заразу на територію України. А якщо врахувати, що вакциновано дуже мало громадян, то прийдешня третя хвиля буде нищівною..
показати весь коментар
30.06.2021 12:18 Відповісти
Херсонщине грозит новая волна COVID-19 из-за роста потока людей из оккупированного Крыма, - руководитель областного центра Минздрава Ромаскевич - Цензор.НЕТ 7768
показати весь коментар
30.06.2021 12:20 Відповісти
Граница на замке. Гуляй вирус-заражай Украину. Жесть.
показати весь коментар
30.06.2021 12:19 Відповісти
свои пляжи засрали, к нам прутся.
показати весь коментар
30.06.2021 12:31 Відповісти
«Сдохнуть в России?» - эта ху@ня уже не работает? «Путин - памаги!» - тоже не катает? Загранпаспорта украинские, а гражданство россиянское? Одной жопой на двух студьях? Лицемерные ******, как только жопа начинает гореть - то в Украину претесь, а как Путина встречать в Севастополе - так на колени падаете? ******* крымская продажная.
показати весь коментар
30.06.2021 12:59 Відповісти
Чехія заборонила громадянам їхати до фєдєрашки.
Якого хєра не перекрити кордони з фєдєрашкою???
Теж само з Кримом та луГандониєю... - бажали рузькемір??? Нєфіг везти заразу в Україну...
показати весь коментар
30.06.2021 13:08 Відповісти
пооткрывайте уже все границы с рф тоже. если с оккупированных впускаете без тестов.
показати весь коментар
30.06.2021 13:13 Відповісти
Паразиты на теле нации.
показати весь коментар
30.06.2021 13:22 Відповісти
До коле рашистские тараканы будут заползать в Украину со своей заразой?!
показати весь коментар
30.06.2021 13:51 Відповісти
Косоворотка старається побільше знищити українців ковідом, то воно поїхалдо в Буковель, відкрило його, завезло ковід з Європи і звідти експорнтувало ковід по всій Україні. А сьогодні воно дозволило наріду московії, кіркоровим, бастам та іншим мудастам їхати з Московії і завозити страшний вірус.
показати весь коментар
30.06.2021 14:15 Відповісти
 
 