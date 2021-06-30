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Новини Репресії в Білорусі
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Заарештований у Білорусі росіянин Попов попросив Путіна позбавити його громадянства: "Я понад рік чекав, що Росія своїх не кидає"

Заарештований у Білорусі росіянин Попов попросив Путіна позбавити його громадянства:

Громадянин Росії Дмитро Попов, якого в Білорусі звинувачують у масових заворушеннях, в листі сестрі з СІЗО попросив президента Росії Володимира Путіна позбавити його російського громадянства.

Лист опублікував білоруський блогер Антон Мотолько, передає Цензор.НЕТ

"Я понад рік чекав, що Росія своїх не кидає, як неодноразово говорив Путін В.В. На перевірку виявилося, що це зовсім не так. На своїх у Росії виборча сліпота. Вступалися лише за тих, допомога яким може принести політичні очки керівництву Росії . ...

Проте саме Росію я називав своєю Батьківщиною. У відповідь  від консула, що єдиний  раз прийшов до мене в СІЗО 1: "Діма, ну ви ж все розумієте!" Ні, не розумію.

Я відмовляюся розуміти, чому за цілий рік Російське консульство поцікавилися моєю персоною раз. Я відмовляюся розуміти, чому той діалог відбувався після тортур щодо мене в присутності співробітника КДБ", - йдеться в листі.

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У листі Попов заявив, що не хоче мати паспорт країни, "яка готова жертвувати своїми громадянами в інтересах іншої країни".

"Для мене це підле і жорстоке зрадництво. Бути громадянином країни-зрадника я не хочу і не буду", - заявив він.

Дмитро Попов є одним з фігурантів кримінальної справи блогера Сергія Тіхановського, який збирався брати участь у виборах президента Білорусі, і якого затримали в кінці травня 2020 року. Також було затримано кілька його соратників. Попов був модератором соціальних мереж "Країни для життя" - Ютьюб-каналу, який вів Тіхановський. Попова затримали на початку червня 2020 року. Його звинувачують за чотирма кримінальними статтями, в тому числі за статтями про масові заворушення і розпалюванні ненависті. В кінці червня 2021 року в Білорусі розпочався суд над Поповим.

Росіянину загрожує до 15 років позбавлення волі.
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Топ коментарі
+20
те, що важливіше за рахунок на табло

Арестованный в Беларуси россиянин Попов попросил Путина лишить его гражданства: "Я больше года ждал, что Россия своих не бросает" - Цензор.НЕТ 1540
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30.06.2021 12:11
+13
Арестованный в Беларуси россиянин Попов попросил Путина лишить его гражданства: "Я больше года ждал, что Россия своих не бросает" - Цензор.НЕТ 9639
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30.06.2021 12:17
+11
Бггы, прозрел . Всего год в кутузке понадобилось
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30.06.2021 12:11
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Бггы, прозрел . Всего год в кутузке понадобилось
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30.06.2021 12:11 Відповісти
там же зомбоящика нету, вот и получилось трезво обдумать
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30.06.2021 12:12 Відповісти
Паяльник в жопе хорошо открывает глаза и прочищает мозги. Надо бы это украинским национальным силам иметь это ввиду, когда разные личности рассказывают про дружбу с рашкой.
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30.06.2021 12:15 Відповісти
Арестованный в Беларуси россиянин Попов попросил Путина лишить его гражданства: "Я больше года ждал, что Россия своих не бросает" - Цензор.НЕТ 9639
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30.06.2021 12:17 Відповісти
В Україні про це вже 7 років знають!
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30.06.2021 12:35 Відповісти
те, що важливіше за рахунок на табло

Арестованный в Беларуси россиянин Попов попросил Путина лишить его гражданства: "Я больше года ждал, что Россия своих не бросает" - Цензор.НЕТ 1540
показати весь коментар
30.06.2021 12:11 Відповісти
Барбара Стрейзанд напару с Геростратом одобряют
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30.06.2021 12:16 Відповісти
Це супер! Дякую за чудову інформацію.
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30.06.2021 12:45 Відповісти
Сча они за него вспомнят и он взвоет, что лучше б бросили...
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30.06.2021 12:11 Відповісти
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30.06.2021 12:20 Відповісти
рассія сваїх кідаєт.
баби іщо нарожают. ...від китайців.
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30.06.2021 12:12 Відповісти
стыдно, гадко, унизительно и оскорбительно быть россиянином!..
не дай бог родиться в России!..
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30.06.2021 12:12 Відповісти
Мне другое интересно. Ну порвёт он привселюдно книжечку с двухголовой курицей на обложке. А дальше что? В какое гражданство он будет проситься? Белорусское? У КГБшников на допросе попросит? Или, как и все недодавленные тараканы, побежит в Украину?
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30.06.2021 12:13 Відповісти
лучше без гражданства чем гражданство рф
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30.06.2021 12:14 Відповісти
Это вне всякого сомнения. Но вот так уж устроен современный мир, что совсем без гражданства не сильно получается (если ты конечно не волосатый йетти где нибудь в горах).
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30.06.2021 12:17 Відповісти
получается. статус лиц без гражданства - международная практика. но московиту сложно будет в суде получить такой статус.
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30.06.2021 12:21 Відповісти
останется рашкованцем. отказаться от их гражданства нельзя.
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30.06.2021 12:20 Відповісти
)(уйло поможет после суда, предложит отсидеть срок на родине- в Магадане или на Колыме.
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30.06.2021 12:18 Відповісти
ничего ***** не сделает. у них формально "союзное" государство и он будет сидеть там весь срок. разве что колхозник его помилует.
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30.06.2021 12:23 Відповісти
Ты как челобиную царю подаешь?!
Арестованный в Беларуси россиянин Попов попросил Путина лишить его гражданства: "Я больше года ждал, что Россия своих не бросает" - Цензор.НЕТ 9163
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30.06.2021 12:23 Відповісти
в ГБ-шной системе совкового прошлого нет разницы в гражданстве... все они холопы баринов и их удел в стойле кричать одобрямс не вникая в суть проблем... меньше знаешь лучше спишь - этому в РФ учат с детства, а Белорусь карлик купил... таракан это условный феодал
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30.06.2021 12:27 Відповісти
Россия бросит тебя, сынок. Всегда. (С) А.Бабченко
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30.06.2021 13:04 Відповісти
******** класік.
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30.06.2021 13:25 Відповісти
Защіта рускагаварящих наліцо.
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30.06.2021 13:18 Відповісти
ТИпа это ему как-то поможет не сесть на пятнашку)
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30.06.2021 14:03 Відповісти
Не... вые...ся в чужой стране.

Была недавно новость , что украинского хакера посадили в США.
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30.06.2021 17:17 Відповісти
Ты че, холоп? Не знаешь, в какой позиции у царя нужно что-то просить?
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30.06.2021 18:59 Відповісти
 
 