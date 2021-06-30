Заарештований у Білорусі росіянин Попов попросив Путіна позбавити його громадянства: "Я понад рік чекав, що Росія своїх не кидає"

Громадянин Росії Дмитро Попов, якого в Білорусі звинувачують у масових заворушеннях, в листі сестрі з СІЗО попросив президента Росії Володимира Путіна позбавити його російського громадянства.

Лист опублікував білоруський блогер Антон Мотолько, передає Цензор.НЕТ

"Я понад рік чекав, що Росія своїх не кидає, як неодноразово говорив Путін В.В. На перевірку виявилося, що це зовсім не так. На своїх у Росії виборча сліпота. Вступалися лише за тих, допомога яким може принести політичні очки керівництву Росії . ...

Проте саме Росію я називав своєю Батьківщиною. У відповідь від консула, що єдиний раз прийшов до мене в СІЗО 1: "Діма, ну ви ж все розумієте!" Ні, не розумію.

Я відмовляюся розуміти, чому за цілий рік Російське консульство поцікавилися моєю персоною раз. Я відмовляюся розуміти, чому той діалог відбувався після тортур щодо мене в присутності співробітника КДБ", - йдеться в листі.

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У листі Попов заявив, що не хоче мати паспорт країни, "яка готова жертвувати своїми громадянами в інтересах іншої країни".

"Для мене це підле і жорстоке зрадництво. Бути громадянином країни-зрадника я не хочу і не буду", - заявив він.

Дмитро Попов є одним з фігурантів кримінальної справи блогера Сергія Тіхановського, який збирався брати участь у виборах президента Білорусі, і якого затримали в кінці травня 2020 року. Також було затримано кілька його соратників. Попов був модератором соціальних мереж "Країни для життя" - Ютьюб-каналу, який вів Тіхановський. Попова затримали на початку червня 2020 року. Його звинувачують за чотирма кримінальними статтями, в тому числі за статтями про масові заворушення і розпалюванні ненависті. В кінці червня 2021 року в Білорусі розпочався суд над Поповим.

Росіянину загрожує до 15 років позбавлення волі.