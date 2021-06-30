У законопроєкті №5600 є низка норм, які дають податковій забагато повноважень, – Марусяк

Законопроєкт щодо податкових змін (№5600) містить низку норм, що можуть спричинити зростання тиску податкової служби на бізнес, їх потрібно змінити ще до першого читання законопроєкту в парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат, голова підкомітету парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк.

"Ці інструменти в податковій потрібні для того, щоб справлятися з недобросовістними платниками – я за. Але що робити з добросовісними платниками? Яким чином податкова може ті інструменти використовувати і до добросовісних платників?" - зазначив Марусяк.

На його думку, норми законопроєкту щодо функцій податкової з адміністрування необхідно виписати більш чітко, щоб унеможливити зростання тиску на бізнес з боку перевіряючих органів. І ці зміни потрібно внести ще до розгляду законопроєкту парламентом у першому читанні.

"Я в минулому бізнесмен і знаю, що таке тиск податкової. Тому я хотів би пояснити – для недобросовісних давайте інструмент пропишемо. Але що стосується добросовісних, то до чого їх тоді прописувати так невизначено? Тому, якщо ми можемо уложити це до першого читання адміністрування, то давайте його уложимо", - сказав Марусяк.

Раніше старший економіст Центру соціально-економічних досліджень "Кейз Україна" Володимир Дубровський заявив, що запроваджувати зміни податкового законодавства (законопроєкт №5600), де передбачається розширення повноважень Податкової служби, неприпустимо до повного перезавантаження самої служби. Водночас економіст Борис Кушнірук зазначив, що податкові ініціативи уряду спрямовані на збільшення податкового тиску на промисловість і призведуть до її знищення.

Нагадаємо, на початку червня уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.