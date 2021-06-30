У законопроєкті №5600 є низка норм, які дають податковій забагато повноважень, – Марусяк
Законопроєкт щодо податкових змін (№5600) містить низку норм, що можуть спричинити зростання тиску податкової служби на бізнес, їх потрібно змінити ще до першого читання законопроєкту в парламенті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат, голова підкомітету парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк.
"Ці інструменти в податковій потрібні для того, щоб справлятися з недобросовістними платниками – я за. Але що робити з добросовісними платниками? Яким чином податкова може ті інструменти використовувати і до добросовісних платників?" - зазначив Марусяк.
На його думку, норми законопроєкту щодо функцій податкової з адміністрування необхідно виписати більш чітко, щоб унеможливити зростання тиску на бізнес з боку перевіряючих органів. І ці зміни потрібно внести ще до розгляду законопроєкту парламентом у першому читанні.
"Я в минулому бізнесмен і знаю, що таке тиск податкової. Тому я хотів би пояснити – для недобросовісних давайте інструмент пропишемо. Але що стосується добросовісних, то до чого їх тоді прописувати так невизначено? Тому, якщо ми можемо уложити це до першого читання адміністрування, то давайте його уложимо", - сказав Марусяк.
Раніше старший економіст Центру соціально-економічних досліджень "Кейз Україна" Володимир Дубровський заявив, що запроваджувати зміни податкового законодавства (законопроєкт №5600), де передбачається розширення повноважень Податкової служби, неприпустимо до повного перезавантаження самої служби. Водночас економіст Борис Кушнірук зазначив, що податкові ініціативи уряду спрямовані на збільшення податкового тиску на промисловість і призведуть до її знищення.
Нагадаємо, на початку червня уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.
Будь ласка, зачекайте...
Не забудьте записать фамилии депутатов, которые его проголосуют.
В Парламенте будут голосовать законопроект, его особенности:
- Налоги растут
- Полномочия фискалов растут
- Административная нагрузка растёт
- Права бизнесменов сокращаются
- Коррупция растёт
О таких перспективах https://www.facebook.com/anatoliy.amelin/posts/4429151770449132 поведал в Фейсбуке накануне поздно вечером сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.
Если кратко (ЗП 5600):
1. Штрафы. Вам их будут начислять без права оспаривания. Точнее оспаривать можно, но только после оплаты.
2. А если не оплатите вовремя, Вам закроют выезд за границу.
3. Для добывающего сектора повысят ставки ренты.
4. Фермерам повысят налоги. Работаешь или нет, обязан платить налог исходя из площади земли. Потом его можно зачесть в корпоративный налог, но не факт…
А если земля «под паром»? Тоже плати.
А если это пастбище для скота? Тоже плати
Хотят собрать +10 млрд грн на ровном месте.
5. Налог на прибыль с убытков. «Лучшая» инициатива законодателей.
Сегодня можно убытками прошлых лет уменьшать налогооблагаемую прибыль.
Завтра нет.
Можно только 50%
В итоге, есть прибыль или нет - заплатишь государству
6. Повышение акцизов на алкоголь, народ заплатит)
7. Экологический налог.
8. Налог на зеленую энергетику (весь Мир субсидирует, мы облагаем… и ждем инвесторов)
9. Ликвидация упрощённой системы для торговли. ФОПы привет!
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%84%D0%BE%D0%BF-%D0%BF%D1%80.html В Киеве идут столкновения между ФОП-протестующими и полицией. Видео и фото
В любом месте продажи требуется вести пономенклатурный (!) товарный учёт с инвентаризациями.
Что противоречит возможности вести только простой учёт доходов в сфере торговли и не вести полноценный бухгалтерский учёт на упрощенной системе.
10. Повышение налогов на продажу недвижимости.
Что смешно:
- Инициатор законопроекта Минфин.
- Все предлагаемые нормы противоречат Национальной Стратегии 2030, утвержденной Кабмином в Марте 2021.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8.html Правительство Украины решило повысить налоги: что предусматривает законопроект
- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81.html Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины - Тимошенко
Что ужасно:
- Новации после принятия хотят запустить с июля 2021 года (!)
Покажите мне хотя бы одну страну в мире или на африканском континенте, где налоги меняют день в день!?
При ожидаемом превышении доходов бюджета над планом на 90 млрд грн, фискалы с депутатами хотят этим законом собрать ещё 50 млрд… мало
А что бы народ поддержал, закон назвали «Антиахметовским»))￼ хотя ему от него ни холодно ни жарко.
Хотите жить в стране, в которой правила меняются на ходу?
В Которой бизнесмен - дойная корова?
В Которой политики не держат обещания?
В Которой с народом не считаются?
Читайте, делайте выводы, делитесь!
P.S. Не забудьте записать фамилии депутатов, которые его проголосуют.
Думай-Те.))) Если еще можете?