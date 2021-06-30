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США (20990) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1352)

Україна зробить все можливе для залучення США до переговорного процесу щодо Донбасу, - Єрмак

Україна зробить все можливе для залучення США до переговорного процесу щодо Донбасу, - Єрмак

Україна має намір зробити все можливе для залучення США до переговорів з мирного врегулювання на Донбасі. Київ сподівається, що це дасть результат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

На його думку, нинішній нормандський формат вимагає трансформації і розширення.

"Ми впевнені, що сьогодні з'явився реальний шанс до залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу. І це може дати свій результат. І Україна зробить для цього все можливе", - зазначив Єрмак.

Також читайте: Крим не обговорюємо, а Донбас - це "внутрішньоукраїнська проблема", - Пєсков

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Топ коментарі
+6
И тут завхоза понесло....
Расскажи лучше, как обстоят дела на офисе со скрепками, туалетной бумагой и памперсами для лучезарного?
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30.06.2021 12:41
+5
По его мнению, нынешний нормандский формат требует трансформации и расширения.

А мне интересно почем завхоз покупает ручки, карандаши и туалетную бумагу для ОПы. А вот его мнение по внешне и внутренне политическим вопросам нахрен не интересует
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30.06.2021 12:34
+5
Агент Козирь в роботі.
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30.06.2021 12:39
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Украина сделает все возможное для привлечения США к переговорному процессу по Донбассу, - Ермак - Цензор.НЕТ 3031
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30.06.2021 12:32 Відповісти
По его мнению, нынешний нормандский формат требует трансформации и расширения.

А мне интересно почем завхоз покупает ручки, карандаши и туалетную бумагу для ОПы. А вот его мнение по внешне и внутренне политическим вопросам нахрен не интересует
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30.06.2021 12:34 Відповісти
І це каже агент впливу *****.
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30.06.2021 12:34 Відповісти
Из рота дермака это звучит как издевательство
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30.06.2021 12:36 Відповісти
Агент Козирь в роботі.
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30.06.2021 12:39 Відповісти
И тут завхоза понесло....
Расскажи лучше, как обстоят дела на офисе со скрепками, туалетной бумагой и памперсами для лучезарного?
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30.06.2021 12:41 Відповісти
Кремлівський агент, працює на Україну, долучаючи США???
Це кварталівський жарт такий???
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30.06.2021 12:42 Відповісти
Да заткните этой гниде дЕрьмаку рот использованным пипифаксом
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30.06.2021 12:55 Відповісти
Украина намерена сделать все возможное для привлечения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе. Киев надеется, что это даст результат.
Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на "https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-sdelaet-privlecheniya-ssha-mirnym-1625044171.html РБК-Украина ", об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Источник: https://censor.net/ru/n3274223

https://inosmi.ru/politic/20210629/250003969.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop The National Interest (США): почему Украина - опасный и недостойный союзник для США

Демократический имидж Киева полностью дискредитирован. И какую бы ретушь лоббисты Украины на Западе ни применяли, чтобы скрыть это, им не удастся изменить эту реальность.
Несмотря на рост ведущейся в интересах Украины пропаганды, страна все еще не дотягивает до включения в список важных союзников Вашингтона. Ни по предлагаемым стратегическим выгодам, ни по своему моральному облику Украина на это не тянет. А с моральной точки зрения имидж Киева полностью дискредитирован, как бы ни пытались отмыть его украинские лоббисты на Западе. Тут никакая «лакировка реальности» не поможет изменить печальную реальность. Украина для США - это союзник разом и небезопасный и недостойный.
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30.06.2021 12:59 Відповісти
"Национальньій интерес" - сливной бачек Кремля . Журнал перекуплен московским ємиссаром уже давно.
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30.06.2021 13:04 Відповісти
Хто керує, хто йому дав Право говорити від імені УКРАЇНИ. Відімені України мають Право говорити Президент і Голова Верховної Ради - тому що іх обирав народ України і делегував таке Право.
Козирь захоПив ініціативу Президента.
Подруге Питання По розширенню формату вже стояло і РФія його не сПрийняла...... тобто Козирь свідомо веде Перемовини у туПік з тим щоби затягнути Процес При тому що на РФію йде шалений тиск Світової сПільноти власне з за Підтримки суверинітету України.

Потретє Зебеня щоби відвести удар від Козиря сам свідомо Підставляє себе ( а бубочці нічого не буде він дурненький хай навчиться.)
Але вже не секрет чий це Проект "Буратіно" хто тато "Карло " , хто смикає за шнурки і хто є шнурок.
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30.06.2021 13:25 Відповісти
ху й із е фак інг містер д"Ермак?..сір..?
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30.06.2021 15:03 Відповісти
Если там будет Ермак, там не будет США.
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30.06.2021 15:16 Відповісти
 
 