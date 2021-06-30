Посли ЄС дали "зелене світло" для економічних санкцій проти Росії, - журналіст Йозвяк

Посли Європейського Союзу підтримали продовження економічних санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці у Twitter журналіст Рікард Йозвяк.

За його словами, санкції мають бути ухвалені під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 12 липня.

"Посли ЄС дали "зелене світло" для економічних санкцій проти Росії, як і очікувалося", - повідомив він.

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