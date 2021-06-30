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Посли ЄС дали "зелене світло" для економічних санкцій проти Росії, - журналіст Йозвяк

Посли ЄС дали

Посли Європейського Союзу підтримали продовження економічних санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці у Twitter журналіст Рікард Йозвяк.

За його словами, санкції мають бути ухвалені під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 12 липня.

"Посли ЄС дали "зелене світло" для економічних санкцій проти Росії, як і очікувалося", - повідомив він.

Також читайте: Лідери ЄС продовжили "кримські" санкції проти Росії, - журналіст Йозвяк

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30.06.2021 12:35 Відповісти
Послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций против России, - журналист Йозвяк - Цензор.НЕТ 8436
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30.06.2021 12:37 Відповісти
"Вi хочете песен? Их есть у меня!" (с)

Посли ЄС дали "зелене світло" для економічних санкцій проти Росії, - журналіст Йозвяк - Цензор.НЕТ 4870
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30.06.2021 12:47 Відповісти
В противостоянии с кацапляндией нарик с банковой как никто напоминает выход сборной Украины в 1/8 Евро 2020.
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30.06.2021 12:41 Відповісти
Треба зняти квоти на видобуток нафти у всьому світі, хай ринок залється дешевою нафтою по 20 $ за барель. ОТО НАЙКРАЩІ САНКЦІЇ ДЛЯ КРЕМЛЯ
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30.06.2021 14:10 Відповісти
Тоже хорошо, но самое лучшее - это полное эмбарго на любую торговлю с кацапстаном. Включая нефть и газ.
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30.06.2021 14:27 Відповісти
непогано було б всёж- таки розірвати дипвідношення з ********** І почати масові . депортації інвалідів з травмованими щелепами.
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30.06.2021 16:34 Відповісти
Ничего не понятно. Это старые продляют или новые будут вводить?
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30.06.2021 16:28 Відповісти
Посли Європейського Союзу підтримали продовження економічних санкцій проти Росії. ©
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30.06.2021 19:37 Відповісти
 
 