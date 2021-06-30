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Німеччина (7091) Польща (8255) росія (63574) Північний потік (2446) Рау Збіґнев (105)

Німеччина повинна компенсувати Україні дефіцит безпеки через "Північний потік-2", - глава МЗС Польщі Рау

Німеччина повинна компенсувати Україні дефіцит безпеки через

Глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що побудова газопроводу "Північний потік-2" створює величезний дефіцит безпеки на східному фланзі НАТО, і німці мають взяти на себе відповідальність за цей дефіцит безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це йдеться в статті міністра в Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованій на сайті МЗС Польщі.

На думку Рау, російський президент Володимир Путін влаштував для Німеччини імперську пастку, в яку потрапила частина німецької еліти.

"Один із моїх попередників одного разу сказав у Берліні, що він більше боїться німецької бездіяльності, ніж сили. Сьогодні я стурбований відсутністю відповідальності Німеччини за наслідки співпраці з Росією", - заявив міністр.

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Як зазначив Рау, завершення проєкту "Північний потік-2" створить величезний дефіцит безпеки для всього східного флангу НАТО.

"З іншого боку, Україна опиниться у вакуумі безпеки. Ось чому я закликаю німців взяти на себе відповідальність за власний вибір щодо запуску "Північного потоку-2" та їх реальний, не змодельований внесок у компенсацію дефіциту безпеки", - заявив польський міністр.

За його словами, Путін не робив би величезних витрат на будівництво газопроводу, щоб потім не використовувати цей інструмент.

"Тому необхідно посилити потенціал стримування як східного флангу НАТО, так і України, яка, як жертва російської агресії, повинна отримувати досить високу компенсацію як у формі політичної підтримки, так і збільшення свого оборонного потенціалу. Польща готова взяти участь у компенсації дефіциту, що виник внаслідок цього", - заявив Збігнев Рау.

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Топ коментарі
+3
Наша влада нічого не досягне. Вони абсолютні невігласи у державних справах.
Наприклад, взяти безвізовий режим. Хто зіштовхувався з нинішніми проблемами перетину кордонів деяких країн, зокрема Італії ? Народ просто ділять 50 на 50. Одних впускають, іншим відмовляють. Без будь-яких законних підстав. І наша влада на це реагує на таку зухвалість ? Та вони і не чули !
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30.06.2021 12:39
+2
Думаю от Германии нужно было затребовать, чтобы они, в случае войны, обязались принять всех Украинских беженцев и это было бы справедливо - думаю они сразу бы очканули (выгода от СП2 того не стоит и их общественность их бы порвала, что они продвигают этот проект с такими рисками)
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30.06.2021 12:46
+2
Да плевали все эти немцы, на все, кроме собственного кошелька. Шо им та безопасность Украины?
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30.06.2021 12:47
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Ei warum? Ei darum
Ei warum? Ei darum
Ei bloß wegen dem
Schingderassa, bumderassasa
Ei bloß wegen dem
Schingderassa, bumderassasa
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30.06.2021 12:39 Відповісти
Наша влада нічого не досягне. Вони абсолютні невігласи у державних справах.
Наприклад, взяти безвізовий режим. Хто зіштовхувався з нинішніми проблемами перетину кордонів деяких країн, зокрема Італії ? Народ просто ділять 50 на 50. Одних впускають, іншим відмовляють. Без будь-яких законних підстав. І наша влада на це реагує на таку зухвалість ? Та вони і не чули !
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30.06.2021 12:39 Відповісти
По мнению Рау, российский президент Владимир Путин устроил для Германии имперскую ловушку, в которую попала часть немецкой элиты.

Причём, попала с огромным удовольствием. Кто не попал - те завидуют.
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30.06.2021 12:40 Відповісти
Думаю от Германии нужно было затребовать, чтобы они, в случае войны, обязались принять всех Украинских беженцев и это было бы справедливо - думаю они сразу бы очканули (выгода от СП2 того не стоит и их общественность их бы порвала, что они продвигают этот проект с такими рисками)
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30.06.2021 12:46 Відповісти
гарний варіант
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30.06.2021 17:02 Відповісти
По вашему получается, что, Украинские беженцы такие страшные даже по сравнению с неграми и арабами.
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01.07.2021 00:04 Відповісти
Если Украина только заикнется о перекритии труби, цена в 1000 доларов покажется шарой))))
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21.09.2021 20:43 Відповісти
Да плевали все эти немцы, на все, кроме собственного кошелька. Шо им та безопасность Украины?
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30.06.2021 12:47 Відповісти
Немчура уже компенсировала дефицит безопасности. Отказом поставлять вооружение.
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30.06.2021 12:47 Відповісти
у німців Германія понад усе
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30.06.2021 13:02 Відповісти
А Германия об этом знает?
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30.06.2021 13:34 Відповісти
Компенсировать безопасность.. Интересная формулировка. Могу подсказать - принимайте Украину в НАТО и ЕС, направляйте летальное оружие , особенно противотанковое и ПВО и размещайте войска альянса в приграничных с Рашей районах, тысяч 30 думаю хватит для острастки Плешивого...
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30.06.2021 14:13 Відповісти
Ну хоч поляки розуміють чим все це може закінчитись
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30.06.2021 17:01 Відповісти
А как она компенсирует? ГРУ завтра взорвет все магистрали, как два пальца об асфальт, двинет пару танковых корпусов - освобождать Новоот..сию от фашистов, а что сделает Германия - выразит озабоченность). Контракт нарушать нельзя - можно получить иск в Стокгольмском арбитраже. Будет озабоченно смоктать газ и смотреть бойню в центре Европы.
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30.06.2021 19:06 Відповісти
а мы не член нато они и вписываться не будут, они санкции введут максимум да озабоченность выразят
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30.06.2021 21:54 Відповісти
 
 