Пєсков про підсумки зустрічі Путіна і Байдена: США не відмовляються від планів щодо стримування Росії

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що США не відмовлялися від стримування Росії після саміту російського і американського президентів Володимира Путіна і Джо Байдена в Женеві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Так швидко нічого змінитися не може: "а" - є інертність певна, "в" - ніхто, я маю на увазі наших американських товаришів, не відмовлявся від планів щодо стримування Росії", - сказав він.

Прессекретар президента РФ наголосив, що потрібен час, щоб домовленості, досягнуті на зустрічі, були втілені в життя. Він також додав, що Москва готова настільки просунутися у відносинах з Вашингтоном, наскільки до цього готові у США.

Нагадаємо, що зустріч глав Росії і США минула 16 червня в Женеві. Переговори складалися з двох частин: у вузькому і розширеному складах. Загалом зустріч тривала приблизно 4,5 години, включно з перервою.

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