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Пєсков про підсумки зустрічі Путіна і Байдена: США не відмовляються від планів щодо стримування Росії

Пєсков про підсумки зустрічі Путіна і Байдена: США не відмовляються від планів щодо стримування Росії

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що США не відмовлялися від стримування Росії після саміту російського і американського президентів Володимира Путіна і Джо Байдена в Женеві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Так швидко нічого змінитися не може: "а" - є інертність певна, "в" - ніхто, я маю на увазі наших американських товаришів, не відмовлявся від планів щодо стримування Росії", - сказав він.

Прессекретар президента РФ наголосив, що потрібен час, щоб домовленості, досягнуті на зустрічі, були втілені в життя. Він також додав, що Москва готова настільки просунутися у відносинах з Вашингтоном, наскільки до цього готові у США.

Нагадаємо, що зустріч глав Росії і США минула 16 червня в Женеві. Переговори складалися з двох частин: у вузькому і розширеному складах. Загалом зустріч тривала приблизно 4,5 години, включно з перервою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я дав зрозуміти Путіну, що відносини між США і РФ мають бути стабільними і передбачуваними, - Байден

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Топ коментарі
+9
Песков об итогах встречи Путина и Байдена: США не отказываются от планов по сдерживанию России - Цензор.НЕТ 9264
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30.06.2021 12:47
+8
Конечно США не отказывается. Самое интересное для московии только начинается.
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30.06.2021 12:49
+5
Правильное сдерживание параши выглядит так:
Песков об итогах встречи Путина и Байдена: США не отказываются от планов по сдерживанию России - Цензор.НЕТ 6190
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30.06.2021 12:53
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Песков об итогах встречи Путина и Байдена: США не отказываются от планов по сдерживанию России - Цензор.НЕТ 9264
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30.06.2021 12:47 Відповісти
А ишак - тупо отморозился.
Впечатление такое, что это Байден - президент воюющей Украины.))
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30.06.2021 13:14 Відповісти
Конечно США не отказывается. Самое интересное для московии только начинается.
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30.06.2021 12:49 Відповісти
От чего кацапов всё время сдерживают? От поноса? Спасибо лучше б сказали.
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30.06.2021 12:51 Відповісти
поносящую и рыгающую во все стороны террористами и оружием россию сложно сдерживать, мерзко, неприятно, иногда до тошноты.. но если не сдерживать то....засрет все вокруг.... ибо горшок в углу и место в уборной неприемлет как таковые
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30.06.2021 12:52 Відповісти
радует другое что пилюли из рук Байдена тоже не приемлет - значит, кончина не за баром !
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30.06.2021 12:54 Відповісти
Правильное сдерживание параши выглядит так:
Песков об итогах встречи Путина и Байдена: США не отказываются от планов по сдерживанию России - Цензор.НЕТ 6190
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30.06.2021 12:53 Відповісти
Скажену потвору потрібно тримати на прив"язі.
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30.06.2021 12:54 Відповісти
Если санитары и полиция не будут сдерживать агрессивного вооруженного сумасшедшего, то что будет?
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30.06.2021 12:58 Відповісти
А хіба не треба стримувати агресора ?
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30.06.2021 13:06 Відповісти
Туалетный ёршик явно поскромничал)))
***** макнули в дерьмо, и сказали, что так будет регулярно, если хвост не подожмёт!😂
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30.06.2021 13:11 Відповісти
Вас гасити треба, а не стримувати.
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30.06.2021 14:43 Відповісти
 
 