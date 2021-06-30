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"Українці і росіяни - це взагалі один народ ... Ми - єдине ціле", - президент держави-агресора Путін (оновлено)

Путін назвав українців і росіян "одним народом", а керівництво України - "недружнім".

Про це він заявив, відповідаючи на запитання росіян під час "Прямої лінії", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

Таким чином Путін відповів на запитання про те, чому влада РФ не внесли Україну до переліку недружніх держав.

"Я вважаю, що українці і росіяни - це взагалі один народ ... Я не вважаю, що український народ є недружнім. Ми єдине ціле, а сьогоднішнє керівництво України до нас вочевидь недружнє", - зазначив Путін.

На думку Путіна, Зеленський "віддав країну під повне зовнішнє управління Вашингтона і частково Берліна".

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Топ коментарі
+129
мы будем стрелять на звук фразы "мы один народ"..
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30.06.2021 12:55
+69
"Сьогоднішнє керівництво України до нас вочевидь недружнє", - Путін - Цензор.НЕТ 9261
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30.06.2021 13:12
+66
А что прошлое было лучше?
"Сьогоднішнє керівництво України до нас вочевидь недружнє", - Путін - Цензор.НЕТ 4681
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30.06.2021 12:59
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пИня видає бажане за дійсність. У психології та психіатрії така симптоматика зветься ПСЕВДОЛГІЄЮ. Це один з варіантів параноїдальної шизофренії. "Є декілька теорій винекнення псевдології, серед котрих на першому місці біологічні або генетичні причини, на другому - жорстоке ставлення до людині в дитячему віці або безнадзорність. Далі, йдуть низька самооцінка, наявність розладу особистості,
Керуючиєю силою у такому розладі психики при збереженні памяті та рівня інтелекту у хворого є певна мотивація."
На мій погляд, особа пИні повністю підпадає під цей опис. Окрім того, його освіченість у питаннях етноциду не може не визивати захвату!
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01.07.2021 01:53 Відповісти
Путин назвал украинцев и россиян "одним народом" Источник: https://censor.net/ru/n3274230

Воно трохи PRPZDN е і несе трохи пургу.
Фіноугорські ординці ніколи і ніяк не можуть бути словянами і братами з українцями і поляками з чехами. Правильно казала Анастасія Дмитрук про кремлядців/расіян-

"Ми ніколи не будемо брат`ями" (С)

Никогда мы не будем братьями!
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.

Анастасія Дмитрук
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01.07.2021 03:11 Відповісти
Может когда мы станем украинскими то станем похожими на руских.Иванами не помнящих своего родства после продажи своей земли , а знчит своей властности. А хозяевами Украины станут украинцы выходцы из арабов,китайцев,израильтян. И будет их закон.
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01.07.2021 04:27 Відповісти
чертыло.
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01.07.2021 05:34 Відповісти
"Українці і росіяни - це взагалі один народ ... Ми - єдине ціле", - президент держави-агресора Путін - Цензор.НЕТ 3930
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01.07.2021 06:44 Відповісти
Вот сволочь!!! Что еще скажешь!
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01.07.2021 06:54 Відповісти
Мені цікава тільки така пряма лінія
"Українці і росіяни - це взагалі один народ ... Ми - єдине ціле", - президент держави-агресора Путін - Цензор.НЕТ 7038
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01.07.2021 07:56 Відповісти
После просмотра 30 минут Кривой линии урки Путина и его общения с его верноподданными орками я очень хорошо понял, что не зря широкие народные массы московитов сами называли свою Моцковию "Страной дураков", а своим главным архетипом считали Ивана-Дурака.
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02.07.2021 05:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WhSPEQ3_WDY «Мы больше не один народ!» Василий Волга признал, что Россия потерпела крах в Украине
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01.07.2021 08:05 Відповісти
Я, когда слышу от лаптеногих "Мы один народ!", сразу вспоминаю за сколько секунд я снаряжал на службе магазин автомата и осматриваюсь вокруг, а нет ли под рукой гранаты, чтобы бросить ее на звук этого пердежа. Слава Украине!
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01.07.2021 08:13 Відповісти
Блеф триколорный!
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01.07.2021 08:14 Відповісти
Когда Путин начинает нести хрень про один народ, немного напрягает. Сейчас любители русского мира в Украине также начнут орать такую же чушь. Это у него наверное обострение на фоне побед украинской футбольной сборной. Мол один народ, значит украинские футболисты почти российские. И вообще это побеждает российская сборная. А что один народ.
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01.07.2021 08:29 Відповісти
Слава Україні!
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01.07.2021 08:29 Відповісти
Боже, знов !

Та коли ж до вас уже дійде !
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01.07.2021 08:48 Відповісти
***** мені не указ, *****пи мені не браття..
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01.07.2021 11:55 Відповісти
а як то розуміти, х..ло каже типа ми з коцапами адіннарот, але Крим типа рузгє, так адіннарот чи ні?
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01.07.2021 13:44 Відповісти
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