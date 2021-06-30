"Українці і росіяни - це взагалі один народ ... Ми - єдине ціле", - президент держави-агресора Путін (оновлено)
Путін назвав українців і росіян "одним народом", а керівництво України - "недружнім".
Про це він заявив, відповідаючи на запитання росіян під час "Прямої лінії", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".
Таким чином Путін відповів на запитання про те, чому влада РФ не внесли Україну до переліку недружніх держав.
"Я вважаю, що українці і росіяни - це взагалі один народ ... Я не вважаю, що український народ є недружнім. Ми єдине ціле, а сьогоднішнє керівництво України до нас вочевидь недружнє", - зазначив Путін.
На думку Путіна, Зеленський "віддав країну під повне зовнішнє управління Вашингтона і частково Берліна".
Топ коментарі
+129 Шрек Баблокат
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+66 Eispickel
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Керуючиєю силою у такому розладі психики при збереженні памяті та рівня інтелекту у хворого є певна мотивація."
На мій погляд, особа пИні повністю підпадає під цей опис. Окрім того, його освіченість у питаннях етноциду не може не визивати захвату!
Воно трохи PRPZDN е і несе трохи пургу.
Фіноугорські ординці ніколи і ніяк не можуть бути словянами і братами з українцями і поляками з чехами. Правильно казала Анастасія Дмитрук про кремлядців/расіян-
"Ми ніколи не будемо брат`ями" (С)
Никогда мы не будем братьями!
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
Анастасія Дмитрук
Та коли ж до вас уже дійде !