Другу добу горить велике сміттєзвалище на Тернопільщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області у Facebook.

"30 червня триває гасіння пожежі сміття на полігоні твердих побутових відходів у селі Малашівці Тернопільської територіальної громади на площі 70 м.кв. На місці події працюють 4 одиниці техніки ДСНС та 16 рятувальників. Додатково залучено 8 одиниць техніки комунальних служб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні в селі Малашівці Тернопільського району спалахнула пожежа на полігоні твердих побутових відходів на площі орієнтовно 100 кв. м. Глибина залягання сміття в осередку пожежі - до 10 метрів.

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За даними "Укрінформу", на Малашівському сміттєзвалищі площею понад 9 га нині накопичено понад 14 млн кубічних метрів сміття. З цієї маси під час розкладання органічних відходів утворюється вогненебезпечний газ метан. Тут уже третій місяць поспіль працює сучасна станція дегазації загальною потужністю 659 кВт.

Два роки тому на Малашівському сміттєзвалищі облаштували сміттєсортувальну лінію, в результаті роботи якої зменшуються обсяги твердих побутових відходів, що вивозяться на полігон.





Фото: сайт ДСНС