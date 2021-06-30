Із 1 липня скасовується мораторій на ринок землі в Україні, - Шмигаль
Мораторій на ринок землі в Україні відміняється з завтрашнього дня.
Про це в телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра стартує одна з найважливіших та найбільш очікуваних реформ за всю історію незалежної України. Українці стануть справжніми господарями своєї землі, адже зможуть не просто нею володіти, але й вільно розпоряджатися. Це те, що закріплено у Конституції, але фактично було неможливим через дію мораторію. Немає жодної успішної країни, де діяв би мораторій на запровадження цивілізованого ринку землі. Відзавтра його не буде і в Україні", - зазначив глава уряду.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру аграрної політики Роману Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для запуску ринку землі з 1 липня.
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Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». При Керенском я сидел тоже.
В США от цены продовольствия в супермаркете 15% -фермеру
Головне, що наша збірна вийшла у чвертьфінал!
Слава Україні, хутін - пуйло, а земля - то таке...
Читай, задолбёшься получать своё, гарантированное Конституцией !
Закончилось с ним все печалькой ....
Историю населения необходимо знать..
Розділ VІ "Народ України має виняткове право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Земля, її надра, інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони є власністю її народу і разом з економічним та науково-технічним потенціалом на території України є матеріальною основою суверенітету Республіки".
НЕМАЄ ЗЕМЛІ - НЕМАЄ МАТЕРІАЛЬНОЇ ОСНОВИ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ!. НЕМАЄ НІЯКОГО СУВЕРЕНІТЕТУ І НІЯКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
НЕМАЄ ЗЕМЛІ - НЕМАЄ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НАРОДУ УКРАЇНИ! БУДЕ ЗНОВУ "1933 РІК.
НЕМАЄ ЗЕМЛІ - ЩО УКРАЇНСЬКА АРМІЯ БУДЕ ЗАХИЩАТИ? ЗЕМЛЮ ОЛІГАРХІВ ЧИ ЗЕМЛЮ ІНОЗЕМЦІВ? ЗА ЩО НАШІ ВОЇНИ БУДУТЬ КЛАСТИ СВОЇ ГОЛОВИ?
бабушки-дедушки в деревне умерли, а земельные наделы в колхозах, совхозах по наследству не передаются. была бы частная собственность на землю, то я бы унаследовал.
а те, кто ноют про зраду - не продавайте.
я там не проживаю и не работаю
У нас теж епопея тяглась з 91 року. Крапку поставили лише у 2014 (дякуючи майдану напевно)
только под застройку.
Понял для чего теперь этот рынок Зе с Мировым банком устроили, ну точно, что бы украинцы жили не как в Польше, а максимум , как в Гондурасу, только Украина не Годурас, куда нас так запихивают.
Довго ми ще будемо їх терпіти?