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земля (1647) Денис Шмигаль (4398)

Із 1 липня скасовується мораторій на ринок землі в Україні, - Шмигаль

Із 1 липня скасовується мораторій на ринок землі в Україні, - Шмигаль

Мораторій на ринок землі в Україні відміняється з завтрашнього дня.

Про це в телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра стартує одна з найважливіших та найбільш очікуваних реформ за всю історію незалежної України. Українці стануть справжніми господарями своєї землі, адже зможуть не просто нею володіти, але й вільно розпоряджатися. Це те, що закріплено у Конституції, але фактично було неможливим через дію мораторію. Немає жодної успішної країни, де діяв би мораторій на запровадження цивілізованого ринку землі. Відзавтра його не буде і в Україні", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру аграрної політики Роману Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для запуску ринку землі з 1 липня.

Також читайте: "Слуга народу" Гетманцев про введення ринку землі: 1 липня катастрофи не буде - вулицями сіл не бігатимуть озброєні іноземці та не змушуватимуть селян продавати землю
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Топ коментарі
+39
Украинцы станут настоящими хозяевами своей земли
Хозяевами заводов, газет ... уже стали в 90-х.
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30.06.2021 13:33
+21
Откуда вы,Шмыргали,на нашу голову взялись?Бедная,бедная моя Украина...
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30.06.2021 13:37
+20
По сути, это преступление.
Нарушена Конституция
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30.06.2021 13:43
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А как я сейчас конкурирую?Ті не сильно удивишься, если узнаешь что єти колонизаторі мне помогают и со мной сотрудничают?
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30.06.2021 16:13 Відповісти
ты не понимаешь. Идет драка за замещение старых "колонизаторов" новыми. И что у новых на уме одному коломойскому известно. Я желаю тебе, чтобы я ошибся. Но учитывая все вокруг происходящее, надежды на куркулизацию мизерные. А вот лишиться всего будет запросто.
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30.06.2021 16:16 Відповісти
Поверь, на моем веку их сменилось столько, что смісла нет рассуждать где старіе а где новіе.

Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». При Керенском я сидел тоже.
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30.06.2021 17:09 Відповісти
Так все взято из истории и думать, что сейчас будет как-то иначе неправильно, все будет так же, как и в 80-90г.
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30.06.2021 17:12 Відповісти
заграница нам поможет!
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30.06.2021 18:17 Відповісти
Я не лечу, а констатирую факты, что перед тем, как рынок Земли вводить надо страну не грабить , а вернуть населению сбережения, с учетом курсовой разницы, а не только инрстранцам,что бы пайщики в кооперативах или инливидуально, у кого есть силы могли зарабатывать, а не сдавать в оренду и Земля полнялась в цене, что бы не скупили ее колонизаторы - соросята или кремлята, а потм когда Земля стоила бы хотябы 20 тыс $ вволить рынок Земли и то до 100 га, в Голландии срелнее угодие 25 га и считается самое пролуктивное сельск.хозяйство, так что это зависит не колличестве гектаррв в олни руки , а участии в процессе. Рад, что что-то произволишь,только, что ?, а в прочем не важно, наверверное все пропускаешь, через наличку, пока обороты не столь большие до 500 тыс. $ в год с прибылью до 100 тыс. $ , а если обороты побольше уже пришли бы и не отстали без дани,у воасти ведь тоде свое проищводство е ть и щачем им конкурент? или есть крыша?, а когда крыши не будет?, или ты работаешь в белую и суды у нас справедливые, и бояться тебе не чего,так конкуренты от крыши будут работать не в белую и не выдержишь конкуренци , даже при Ющенко ,потому, что конкуренты из за не уплаты налогов за сырье будут давать больше.Разве что ты не соросенок но таких как ты которые хотят по 10 тыс.га в одни руки на страну не много и говорить о благосостоянии народа и в целом стрыны бесполезно, ваша щадача обанкротить страну и забрать не дооцененный актив, а саме главное Землю.
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30.06.2021 17:41 Відповісти
Никто страну сейчас не грабит, сбережения украл головной офис Сбербанка СССР, который находится в Москве, туда претензии.Я работаю в белую, НДС 19%, точно не помню.
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30.06.2021 18:16 Відповісти
завидуй молча, а лучше едь в Пильшу на огурцы.
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01.07.2021 10:05 Відповісти
Сидіти на огурцах - то ваша рузькомірська забава
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01.07.2021 11:57 Відповісти
скористуйся рузька мірськими народними засобами - https://www.youtube.com/watch?v=ofyjMwBLQ6E «Доктор Попов» Лечение геморроя огурцом, «не отрывая от ботвы»
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01.07.2021 11:59 Відповісти
тупорылый, пообщайся с агропредприятиями, а потом херню пиши.
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01.07.2021 10:21 Відповісти
Тупорыый это ты , а если с чем не согласен так напиши по сути , или не чего тебе писать тупорылое соросятинское создание. Землицы они захотели на костях доведенного нищетой народа, уже крест поставили, смотрите тупорылые не ошибитесь.
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01.07.2021 17:10 Відповісти
Вас не работа на Земле интересуе , ни кто не мешает на ней работать бери в оренду и зарабатывай, ни кто не запрещает передавать землю в наследство, так что не нада беспокоится что бы население продавало Землю, надо беспокоится что бы оно на ней зарабатывало , а как следствие росла капитализация и цена , а продать это дело последнее, вас не зароботки интересуют и не страна, а Земля по дешевке хоть с мертвого украинца еще лучше.
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01.07.2021 17:43 Відповісти
у тебя земля есть?
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02.07.2021 08:50 Відповісти
Наконец то я закуркулюсь, прикуплю гектаров.

В США от цены продовольствия в супермаркете 15% -фермеру
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30.06.2021 17:31 Відповісти
та то кацапо бот. Закуркулітся він може хіба що в танку чи блиндажі якомусь
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01.07.2021 12:00 Відповісти
День начала Колиивщины.
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30.06.2021 14:11 Відповісти
В КОНСТИТУЦИИ СКАЗАНО СКОЛЬКО ЗЕМЛИ ПРИНАДЛЕЖИТ КАЖДОМУ УКРАИНЦУ !!! И ПОКА КАЖДЫЙ НЕ ПОЛУЧИТ СВОЕ - БУДЕМ УБИВАТЬ ТВАРЕЙ КОРРУПЦИОННЫХ !!!
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30.06.2021 14:15 Відповісти
Зачем убивать дорогой, смертная казнь нынче запрещена, не демократично, а так на урановыых рудниках надо что бы работали, электричество, газ подорожали и с конфискацией имущества, пусть возмещают народу свой грабеж ,и утрату сбережений ,а они хотят еще по 10 тыс.га скупить на "честно" заработанное у ограбленного населения. А то лазутчики и слуги соросятинского Мирового банка, пользуясь доверием людей превратять Украину в колонию и как следствие уничножат население, они говорят нам, что денег на пенсии, медицыну нормальну вакцыну и ее разработку,кислород нет потому , что Украина бедная , а на дерьмовые дороги, которые надо ремонтировать каждые 3 года потому, что с откатами и 13% по ОВГЗ в отсутсвии девальвации,которые приводят не только к огромному перерасходу бюджета но и упадку экономики из за дорогих кредитов так деньги есть и как как инвестировать в безопаснроть по Будапештскрму меморандуму так Украина не бедная и самая демокраичная, а как вакцыну продать нам, так Индийскую в лучшем случае Китайскую, как они с нами поступают , так и народ должен востанрвить справедливость.
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30.06.2021 16:15 Відповісти
главное, сам не убейся)
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01.07.2021 10:24 Відповісти
СВЯТАЯ ИНКВИЗИЦИЯ КОРРУПЦИОНЕРАМ !!!
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02.07.2021 14:09 Відповісти
Ну і хвіг з нею, з тею українською землею...
Головне, що наша збірна вийшла у чвертьфінал!
Слава Україні, хутін - пуйло, а земля - то таке...
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30.06.2021 14:33 Відповісти
да. час обраний для розпродажу землі вельми цікавий
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01.07.2021 10:06 Відповісти
---Чекаймо-- почекаймо обіцяного ЗЕ--квазімодою всеохоплюючого референдуму !?!?!? Ось там і скажемо сруликам / ініціаторам : потураєву. бужанському / своє гнівне --НІ !!! До речі . у розумних народів. де навіть НЕ найкраща земля . як у нас.а пісок . в перемішку щебінкою....скажімо Нідерланди /країна тюльпанчиківа / там---довгострокова оренда--8 років .Увесь- процес під неусипним контролем аграрних комісій ... Запустив землю /розвів бур*яни.../безапеляційно віддай землю громаді ! Срулята.наперед вже смакуючи перспективу НЕ сусвітніх баришів--гешефтів --неусвідомлюють . що випустили Джіна із темного пузирька. Зрозуміють. коли заміситься кровава каша... Адже найродючіші землі . скажімо . як у нас на кіровоградщині вже давно розібрані виповзнями з КДБ .а для надійності реєстри на землю --розік-рані. втоплені у найглибокіших штольнях ...Думаю. що діди наші. гречкосії. сьогодні кувиркаються в своїх домовинах ...
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30.06.2021 14:57 Відповісти
Где мои бесплатные 2 гектара?
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30.06.2021 15:21 Відповісти
https://biz.ligazakon.net/ru/aktualno/7741_besplatnaya-privatizatsiya-zemli-v-ukraine-kak-poluchit-zemelnyy-uchastok

Читай, задолбёшься получать своё, гарантированное Конституцией !
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30.06.2021 16:00 Відповісти
ДА даже не бесплатные 2 га, мы готовы купить и не на человека, а на семью, так уже все приватизировали, а теперь цена будет если купить 50 тыс.$ за 1 га, а если продать то 2 тыс, $ за 1 га, как в банке, хочешь надежный депозит так в $ - 2%, а как кредит так 20% в гривне, но в отсутсивии девальваци это все равно что в $ , так и будет с Землей люди и госуарство будут продавать по 2 тыс, $ за 1 га через электронный аукцион, но мы ее не купим и не приватизируем, на "прозора" все знают кто выигрывает олигархическая власть.
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30.06.2021 16:34 Відповісти
в лугандоне
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01.07.2021 10:26 Відповісти
Нехай покупають. Скоро ЗЕ и його банді народ України дасть під зад,а землю верне назад в державу. Тому що земля і корисні копалини належать всьому народу України і нова влада все це поверне. А ЗЕля буде довбати руду в копальнях до кінця свого життя.
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30.06.2021 15:44 Відповісти
проснись, вся державна земля вже роздана куркулям.
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30.06.2021 16:08 Відповісти
Америка, Європа і Ізраїль не допустять. Скажуть, що тепер це приватна власність, а приватна власність неприкасаєма.
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30.06.2021 17:25 Відповісти
Тому все що можливо необхідно робити зараз. Виходити на цивілізовані, але жорсткі протести. І зонти брати, щоб захищатись від сонця.
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30.06.2021 17:29 Відповісти
что ты будешь возвращать? паи людей, которые им принадлежат по закону?
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01.07.2021 10:27 Відповісти
Зеленский подписал закон о продаже земли. Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.. В Израиле воспринимают Зеленского если не своим, то уж точно не чужим. Иван Петрович Сидоров не сомневается : Евреи , требовавшие недавно уничтожения палестинцев, гневно скажут НЕТ! превращению Зеленским Украины в Палестину. И Зеленский раскается в содеянном.
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30.06.2021 16:30 Відповісти
едь в израиль
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01.07.2021 10:28 Відповісти
Зачем?
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01.07.2021 10:33 Відповісти
новость о рынке земли, а ты о ...уйне)
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01.07.2021 10:37 Відповісти
ты дурак?
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01.07.2021 10:40 Відповісти
каким боком здесь Палестина? ты дурак?
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01.07.2021 11:03 Відповісти
каким боком здесь Палестина? ты дурак?- А ты не такой тупой каким кажешься. Палестинцы задёшево продали свою землю евреям. Результат-на эту землю приехали евреи со всего света, число евреев увеличилось в 10 раз - им самим стало тесно. Палестинцы деньги проели, а земли-кормилицы уже нет, и они начали бунтовать.Евреи их начали жестоко усмирять-Киббия, Сабра, Шатила, сектор Газа. Украинцы тоже будут продавать свою землю. Надо её продавать не только евреям. А и китайцам. Китайцы-мудрый народ. И тогда Украина будет как Палестина но Киббии, Сабры, Шатилы, сектора Газа не будет. Может быть. А украинцы будут приятного желтоватого цвета.
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01.07.2021 11:28 Відповісти
в Палестине плодородные земли и в израиле?) лечись)
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02.07.2021 09:05 Відповісти
Палестинцев земля не кормила? Лечись.
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02.07.2021 10:44 Відповісти
Золотой телец ....
Закончилось с ним все печалькой ....
Историю населения необходимо знать..
Відзавтра скасовується мораторій на ринок землі в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2855
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30.06.2021 16:34 Відповісти
Із Декларації Про державний суверенітет України:
Розділ VІ "Народ України має виняткове право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Земля, її надра, інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони є власністю її народу і разом з економічним та науково-технічним потенціалом на території України є матеріальною основою суверенітету Республіки".
НЕМАЄ ЗЕМЛІ - НЕМАЄ МАТЕРІАЛЬНОЇ ОСНОВИ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ!. НЕМАЄ НІЯКОГО СУВЕРЕНІТЕТУ І НІЯКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

НЕМАЄ ЗЕМЛІ - НЕМАЄ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НАРОДУ УКРАЇНИ! БУДЕ ЗНОВУ "1933 РІК.

НЕМАЄ ЗЕМЛІ - ЩО УКРАЇНСЬКА АРМІЯ БУДЕ ЗАХИЩАТИ? ЗЕМЛЮ ОЛІГАРХІВ ЧИ ЗЕМЛЮ ІНОЗЕМЦІВ? ЗА ЩО НАШІ ВОЇНИ БУДУТЬ КЛАСТИ СВОЇ ГОЛОВИ?
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30.06.2021 16:55 Відповісти
не пропускай прием таблеток)
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01.07.2021 10:32 Відповісти
Ситуация катастрофическая больше чем кто-то думает. Связанние между собой семьи могут скупить земли нескольких областей. Преимущественно прилегающих к морю. Выжить оттуда местных жителей, завезти туда с других стран и через референдум вывести из состава Украины. Кого они туда завезут легко догадаться.
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30.06.2021 17:18 Відповісти
И кто-то скажет: так ограничение же 100 га. В ближайшие несколько месяцев, воспользовавшись летним зноем или локдауном, они примут "небольшую" поправочку, что можно скупать по 200 тыс. га на рыло. И притом запуск принятого будет не через два года, а на следующий день после принятия. Зеленая плесень из помощниками из других партий это мерзавцы и предатели. Всем надо знать кто еще кроме зеленой плесени проголлсовал за дерибан земли.
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30.06.2021 17:43 Відповісти
Поэтому необходимо их останавливать незамедлительно.
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30.06.2021 17:46 Відповісти
Власть зеленых несоизмеримо хуже чем власть яныковоща. И ситуация сейчас катастрофическая несравнимо хуже чем тогда. Но тогда был майдан, а сейчас не будет. А это потому что тогда это нужно было и многим партиям, а сейчас это им не нужно. Яйценюк не призовет выходить.
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30.06.2021 18:02 Відповісти
в какие времена появились латифундисты?
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01.07.2021 10:34 Відповісти
а наглядова рада де ?
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30.06.2021 17:36 Відповісти
Иуды в 17-18 веках гнули-гнули палку, чтобы потом выть "а нас за что".
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30.06.2021 17:53 Відповісти
зекоманда остаточно вбила останній цвях в кришку свого гробу!
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30.06.2021 19:25 Відповісти
Люди, українці !!! Земля, надра, водні, лісові та інші природні ресурси належать НАРОДУ України ! І не тільки нині живим, а й нашим НАЩАДКАМ. В нас це хочуть вкрасти !!! Це не автобуси, будівлі, заводи чи крамниці, телефони, труси... , створені людьми. Це те, що надано нам до нашого народження, до нашого взагалі існування. Це не є і не може бути товаром. Як не може бути товаром повітря, сонце, Дніпро, Карпати чи Чорне море. Можно обговорювати правила та умови користування цими ресурсами, але власник може бути тільки один - нація, люди, яки живуть на цій землі. Інакше ми - раби. Чиї ? Думайте самі.
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30.06.2021 20:24 Відповісти
как будет у тебя свой пай, так и будешь что-то говорить.
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01.07.2021 09:42 Відповісти
У меня есть свой пай на воздух. Дарю его твоим внукам, баклан.
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02.07.2021 22:12 Відповісти
отлично! благодаря этому мораторию, я свою землю потерял.
бабушки-дедушки в деревне умерли, а земельные наделы в колхозах, совхозах по наследству не передаются. была бы частная собственность на землю, то я бы унаследовал.
а те, кто ноют про зраду - не продавайте.
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30.06.2021 20:53 Відповісти
треба було переоформлювати вчасно
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01.07.2021 09:12 Відповісти
подскажите, пожалуйста, на каком основании в совхозе мне земельный участок с/х назначения выделят?
я там не проживаю и не работаю
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01.07.2021 10:45 Відповісти
Зараз вже напевно ніяк. Треба було батькам вчасно звертатись.
У нас теж епопея тяглась з 91 року. Крапку поставили лише у 2014 (дякуючи майдану напевно)
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01.07.2021 11:42 Відповісти
не правда, я переоформил по наследству, на каждом земельном участке написано "право на власність"
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01.07.2021 09:44 Відповісти
не было такого понятия как "право на власність" на земли с/х назначения.
только под застройку.
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01.07.2021 10:44 Відповісти
бред собачий, на с/х земли под огороды застройка? у тебя явно не было земли)
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01.07.2021 11:01 Відповісти
Відзавтра скасовується мораторій на ринок землі в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4674
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30.06.2021 21:43 Відповісти
не спрасивши у хазяина этой земли на референдуме шарлатаны хотят продать краденое и думают что им за это ничего не будет. Покупка земли это недобросоаестное приобретение с с последствиями. Но бизнес всегда риск не самоубийственый,а разумный. Украинцы прийдут за своей землей не сомневайтесь покупатели.
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01.07.2021 07:35 Відповісти
какой референдум? ты владелец пая?
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01.07.2021 09:46 Відповісти
Почитай Конституцию и законы , кто выдавал паи и для какой цели, ну точне не для продажи за 3 тыс. $, тебе надо Земля? Покупай пол Киевом Зеленский и Соосята продают уже предворительно скупив по Направлению Конче -Заспе от 10 тыс за сотку.
Понял для чего теперь этот рынок Зе с Мировым банком устроили, ну точно, что бы украинцы жили не как в Польше, а максимум , как в Гондурасу, только Украина не Годурас, куда нас так запихивают.
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01.07.2021 18:31 Відповісти
Пай, это заработанное!!! нах мне твои рассуждения? заработай - получи!!!
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02.07.2021 08:49 Відповісти
цивілізований ринок землі - це ринок без будь-яких обмежень?
Довго ми ще будемо їх терпіти?
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01.07.2021 09:11 Відповісти
первый закон экономики - спрос пораждает предложение, какие нужны ограничения?
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01.07.2021 09:47 Відповісти
може цивілізовані?
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01.07.2021 11:44 Відповісти
Так верните награбленное народу с % и посмотрю на ваш спрос,куда он денется ,да и еще такой маленький ньанс , в развитых странах ни кто не отменял конкуренцию, на которой держится развитая рыночная экономика, и конкурентный товар, вы же как большевики , загнали население в нищету и не даете ему работать налогами , которые разворовываются и % по кредиту, да и просто рекетом, а теперь предлагаете продать Землю. Так те хоть начиная с Хрущева и то наверное, что был украицем, начали больницы, квартиры строить, а жти только все берут сеье и уничтожает.
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01.07.2021 18:43 Відповісти
Сергей, в 1917уже проходили "заводы, земля", а квартиру иы как получал?
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02.07.2021 08:47 Відповісти
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