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поранення (2777) стрілянина (1757) Національний корпус (390)

В результаті стрілянини в Харкові був поранений представник "Нацкорпусу" Мошенський, - джерело

В результаті стрілянини в Харкові був поранений представник

В результаті стрілянини в Харкові був поранений представник "Національного корпусу" А. Мошенський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело.

Правоохоронці на місці події знайшли чотири гільзи, однак, класифікація зброї ще триває.

Крім того, було встановлено особу потерпілого. Це 31-річний А. Мошенський - активний член місцевого підрозділу "Національного корпусу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомий відкрив стрілянину в Харкові і поранив чоловіка.

Також читайте: Невідомий відкрив стрілянину в Харкові і поранив чоловіка, введено спецоперацію "Сирена", - Нацполіція

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Артем известная личность в определенных кругах
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30.06.2021 13:41 Відповісти
Широко известная...в очень узких кругах...😁
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30.06.2021 13:47 Відповісти
У Харкові завжди був натопв прокацапських піплз , нічого дивного..
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30.06.2021 13:41 Відповісти
був, і є, і саме натовп.
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30.06.2021 13:57 Відповісти
Ждем заявления стрелка в суд о том, как на него напал "неизвестный" с оружием, а он оборонялся, отобрал ствол и выстрелил в нападавшего. Потом испугался и сбежал.
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30.06.2021 13:56 Відповісти
Они из одной ОПГ долго искать не нужно. Может бабу не поделили, бытовуха.
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30.06.2021 14:10 Відповісти
ага, ты обоих знаешь?
Так напиши, кто стрелял, облегчи поиск.
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30.06.2021 14:18 Відповісти
не жалко ні одного ні другого!
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30.06.2021 14:57 Відповісти
неспокойно стало в королевстве арсенио муссорини
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30.06.2021 15:50 Відповісти
 
 