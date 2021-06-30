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Велика Британія (5334) корабель (1594) Крим (14081) путін (23323) росія (63574) США (20990) Чорне море (1620)

Путін про інцидент із есмінцем Defender поблизу Криму: Це була провокація британців і американців

Путін про інцидент із есмінцем Defender поблизу Криму: Це була провокація британців і американців

Президент РФ Володимир Путін вважає, що інцидент з британським есмінцем у територіальних водах поблизу окупованого Криму був провокацією Великої Британії і США, замовчуючи при цьому про те, що міжнародне співтовариство визнає Крим українським.

Про це Путін заявив під час  "Прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Путіна запитали, чи не стояв світ на порозі Третьої світової війни через інцидент з британським есмінцем в Чорному морі. Президент РФ відповів негативно.

"Ні, звичайно, навіть якби ми потопили британський корабель. Тому що ті країни, які здійснюють такі провокації, знають, що вони не можуть вийти з цієї боротьби переможцями. Ми знаємо, за що ми боремося. Це інша сторона підійшла до наших кордонів, а не ми", - запевняє російський президент, замовчуючи при цьому про те, що міжнародне співтовариство визнає Крим українським.

За його словами, це була провокація - "причому не тільки британців, але і американців".

"Це, звичайно, провокація, абсолютно очевидно. Що хотіли показати? Яких цілей хотіли досягти провокатори? По-перше, вона була комплексною і проводилася не тільки британцями, а й американцями. Тому що британець зайшов в наші води вдень, а ще вранці з одного з натівських аеродромів в Греції злетів американський розвідувальний стратегічний літак", - зазначив Путін.

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За його словами, есмінець переслідував військові цілі і за допомогою американського літака намагався розкрити дії російської армії.

"Дивилися, що і де у нас вмикається, як працює, де що розташоване. Ми це бачили і знали, тому давали таку інформацію, яку вважали за потрібне", - додав Путін.

Також читайте: Це сталося помилково, - заступник міністра оборони Великої Британії Куїн про втрату секретних документів щодо проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.
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Топ коментарі
+25
Путин об инциденте с эсминцем Defender вблизи Крыма: Это была провокация британцев и американцев - Цензор.НЕТ 2873
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30.06.2021 14:00
+22
_Настоящая провокация - на самом деле, я имею в виду - это то, что путлер всё ещё живой и что-то там ещё и кудахтать смеет, падла фашистская.
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30.06.2021 13:55
+16
Жестокую месть турецким помидорам за сбитый СУ-24 мы помним...
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30.06.2021 13:57
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_Настоящая провокация - на самом деле, я имею в виду - это то, что путлер всё ещё живой и что-то там ещё и кудахтать смеет, падла фашистская.
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30.06.2021 13:55 Відповісти
яяя Вовкин Путлер яяя ты не русиш фашисто ты не оккупант Крыма ты просто Х..ЛЯСТОЕ конченное ублюдок... как и вся твоя срамная страна ********....
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30.06.2021 13:57 Відповісти
Жестокую месть турецким помидорам за сбитый СУ-24 мы помним...
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30.06.2021 13:57 Відповісти
Гнида ты кремлёвская , а захватить Крым и вести откровенную войну на украинском Донбассе ,
это не провокация , дрянь ты ботоксная , ЗДОХНИ !!
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30.06.2021 13:57 Відповісти
Вокруг сплошные провокации,
Вокруг одни враги.
Спаситель русской нации,
Теряющий мозги.
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30.06.2021 13:58 Відповісти
Не розумію,а навіщо взагалі тут цитувати *****?
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30.06.2021 13:58 Відповісти
_Не понимаешь - объясняю: потому что за врагом нужно смотреть в оба. За смертельным врагом - особенно!
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30.06.2021 14:01 Відповісти
Путин об инциденте с эсминцем Defender вблизи Крыма: Это была провокация британцев и американцев - Цензор.НЕТ 2873
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30.06.2021 14:00 Відповісти
как, как, завидует шайге конечно
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30.06.2021 14:02 Відповісти
Эта фсьо было по плану Даллеса😂
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30.06.2021 14:01 Відповісти
Это все придумал Черчиль в 18 году!
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30.06.2021 14:41 Відповісти
кто провоцирует, тот сам так называеца!
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30.06.2021 14:03 Відповісти
и не говори . был эпичный морской бой . российские моряки проявили чудеса храбрости . жаль что англичане этой суеты не заметили поэтому не смогли по достоинству оценить
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30.06.2021 14:10 Відповісти
что и бимбы бросали ? а то ведь в российских пабликах изначально была инфа про" четыре 250-килограммовые осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-250, которые у него перед носом сбросил специально поднятый в воздух бомбардировщик Су-24М"
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30.06.2021 14:21 Відповісти
стрельба из кацапских жоп в сторону Букингемского двоца? Где?
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30.06.2021 14:30 Відповісти
дамс...дєду таблєткі не допоможуть! лише евтаназія
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30.06.2021 14:04 Відповісти
"Это была провокация британцев и американцев" и Правого сектора
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30.06.2021 14:05 Відповісти
Це ти куций і є провокація твоєї мами з з якимось неардентальцем.
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30.06.2021 14:05 Відповісти
Цензор, у вас в заголовку в слові "*****" 5 помилок
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30.06.2021 14:05 Відповісти
правильная провокация.
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30.06.2021 14:13 Відповісти
)(уйло об инциденте с эсминцем Defender вблизи Крыма: Это была провокация британцев и американцев, а может киргизов и узбеков, эфиопов и папуасов
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30.06.2021 14:26 Відповісти
У киргизов и узбеков нет ВМ флота , а эфиопы с папуасами кажуть шо ни при делах
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30.06.2021 15:06 Відповісти
Путін про інцидент із есмінцем Defender поблизу Криму: Це була провокація британців і американців - Цензор.НЕТ 3531
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30.06.2021 14:27 Відповісти
"Какая боль, какая боль!
Україна - паРаша - 2:0."
©
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30.06.2021 19:44 Відповісти
Путін про інцидент із есмінцем Defender поблизу Криму: Це була провокація британців і американців - Цензор.НЕТ 8305
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30.06.2021 14:36 Відповісти
ЛЮДИ!!! Есть простые цифры, которые как известно не умеют врать, итак: "эсминц Defender" развивает скорость по книжке более 55 км в час, для нормальной подготовки к пуску СУ24М нужно минимум 40 мин, макс 1 час 20 мин! За полтора часа он уплыть мог куда хотел, и если бы СУшка его и догнала то это были бы уже территориальные воды, а там шмалять в иностранный корабыль как то и стремно, могут шмальнуть в ответку!!! И тогда фраза "нас там нет" уже будет звучать со дна черного моря!!!
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30.06.2021 14:46 Відповісти
почему наш МИД молчит? Украина просто обязана поддержать Британию и США заявлением о том, что это украинские воды и наши союзники ходят по нашей территории.
впрочем, чего это я... размечтался
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30.06.2021 14:51 Відповісти
Да ,ВСЕМ кому не лень шпилят вату куда хотят ...
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30.06.2021 15:25 Відповісти
Это была не провокация, это была ПЕНЕТРАЦИЯ
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30.06.2021 15:29 Відповісти
Путин лицемерит. Тогда значит Британия имеет право потопить русские корабли, котоыре подходят к их границам, но они этого не делают. Хочу посмотреть, как русские безнаказанно потопят корабли НАТО.
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30.06.2021 16:38 Відповісти
ЧОМУ мовчить МЗС ВіцеПрезидент Козир не радіє витівкам Проти Пу.
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30.06.2021 17:11 Відповісти
 
 