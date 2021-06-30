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Новини Агресія Росії проти України
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Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми

Путін заявив, що Захід узявся за

Президент Росії Володимир Путін вважає, що західні країни нібито почали "військове освоєння" України. І це, зі свого боку, створює загрози для Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це президент РФ заявив під час прямої лінії.

За його словами, його не турбує, що Захід намагається "зачепити Росію".

"Мене турбує більш фундаментальна річ, а саме початок військового освоєння української території. За Конституцією України там не може бути іноземних військових баз. Але можна створити навчальні центри і користуватися іншими формами. Військове освоєння території, яка безпосередньо межує з нами, - це створює для нас суттєві проблеми у сфері безпеки", - відзначив Путін.

Він додав, що це стосується реальних життєвих інтересів Російської Федерації.

Нагадаємо, сьогодні Путін заявив, що не вважає Україну недружньою країною, а також вкорте назвав українців і росіян "одним народом".

Крім того, він зазначив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Також читайте: Путін про інцидент із есмінцем Defender поблизу Криму: Це була провокація британців і американців
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Топ коментарі
+43
Военное освоение Украины началось в 2014, причём - не американцами.
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30.06.2021 14:06
+32
Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми - Цензор.НЕТ 9357
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30.06.2021 14:21
+13
Я правильно понял? Гнида, танками принесшая смерть в Молдову, Грузию, Украину, рассказывает про "военное освоение"?
Подонок, обстреливающий суда, идущие не в водах РОАssии, что смеет хрюкать про "военное освоение"?
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30.06.2021 14:14
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Военное освоение Украины началось в 2014, причём - не американцами.
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30.06.2021 14:06 Відповісти
Для *************** облізлої падли-для підорефії створює загрозу все те,яке не можна спокійно грабувати,не боячись за херові-прехерові наслідки!
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30.06.2021 14:26 Відповісти
да нет путину абидно-- что в Украине появились конкуренты именнов части военного решения проблемы....
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30.06.2021 15:25 Відповісти
в конституцию надо бы внести поправки
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30.06.2021 14:06 Відповісти
Согласись, что это не путинского ума дело. Не один раз констатировали милитаризацию украинского Крыма, и что в ответ? Путина в подобных случаях, когда он хочет донести подобное украинскому народу надо, как минимум, мысленно посылать его... Этот консервант КГБ не понял до сих пор реальности, когда срср осталась в прошлом веке, и то, что любимый им сталин один и тот самый народ МИЛЛИОНАМИ уничтожал по многим "программам", что делвает и путин последние 7лет с украинцами, называясь одним народом. Даешь полную совместимость и БРАТСТВО по ОРУЖИЮ с НАТО в ответ на специфическую пламенную любовь "единородца" путина, который является основной движущей силой нашей в ЕВРОАТЛАНТИКУ и который должен понести наказание, соответствующее его вине со стороны здоровой от путинизма общественности РФ и СУДА ИСТОРИИ, к которой он периодически, по необходимости любит обращаться.
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30.06.2021 20:15 Відповісти
это радует!)
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30.06.2021 14:07 Відповісти
Пуйло иди на путнах!!!
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30.06.2021 14:07 Відповісти
плешивый пришел на линию, - ничего не работает, связь шумит, пищит, трещит.... ничего не слышно.
путина откровенно сливают, - бабушка доживает последние дни!
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30.06.2021 14:08 Відповісти
********** мировой террорист.
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30.06.2021 14:08 Відповісти
Путин заявил, что Запад взялся за "военное освоение" Украины: Это беспокоит и создает для нас проблемы - Цензор.НЕТ 5242
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30.06.2021 14:10 Відповісти
А може на фіг нам той Крим? Заберемо свої історичні території а Крим віддамо татарам і вони вже помстяться кацапам за все як корінний народ Криму. А ми тим часом інтернуємо все кацапське лайно з "Таганрогу та прикордонних територій". І буде всім крім кацапів щастя.
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30.06.2021 14:43 Відповісти
Ясна-панятна. Коли добробати воювали в кросовках то у вас проблем на було.
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30.06.2021 14:11 Відповісти
Это все одно, что гитлера братом назвать.
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30.06.2021 14:12 Відповісти
так же не будет, как в севасе не было, не волнуйся так.
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30.06.2021 14:14 Відповісти
"хто воєнно освояєца, тот нам проблєми создаваєца!" (путєн)
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30.06.2021 14:14 Відповісти
Сдрисни из Украины и одной прблемой будет меньше.
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30.06.2021 14:14 Відповісти
Я правильно понял? Гнида, танками принесшая смерть в Молдову, Грузию, Украину, рассказывает про "военное освоение"?
Подонок, обстреливающий суда, идущие не в водах РОАssии, что смеет хрюкать про "военное освоение"?
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30.06.2021 14:14 Відповісти
Очень плохо, что военное освоение идет так медленно, пора уже развернуть пару ракетных батарей томагавк в районе Харькова.
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30.06.2021 14:16 Відповісти
интересно, чего же он все-таки ожидал?
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30.06.2021 14:16 Відповісти
Для пук на Украина это территория а не страна. Ни разу не упомянул что это страна.
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30.06.2021 14:17 Відповісти
Добре що за освоєніє ху@лостану взявся Кєтай.
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30.06.2021 14:19 Відповісти
Без замены рубля юанем - не поможет. Так что пока эти темпы останутся недостаточно низкими, но вполне конкурентными с западными санкциями, упоминаемыми путиным, но с целью обмана, которому, конечно, никто не верит, особенно при учете тормоза - намордника технологического развития и того, что нельзя оценить "В ЛОБ"
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30.06.2021 20:25 Відповісти
ДА ЧТО Б ТЫ ЗДОХ !)
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30.06.2021 14:19 Відповісти
Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми - Цензор.НЕТ 9357
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30.06.2021 14:21 Відповісти
Выпрямитель нужен.
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30.06.2021 15:19 Відповісти
Ну...если уже правильно подходить с инженерной точки зрения - то выпрямитель с ёмкостью)))
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30.06.2021 15:40 Відповісти
С емкостью для хранения отходов? - Согласен, иначе найдутся достойные преемники, которых определит сам выпрямленный
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30.06.2021 20:28 Відповісти
Просто выпрямитель оставит за собой пульсации. А емкость нужна чтобы их похоронить. Чем больше емкость, тем меньше пульсации. Это азы))))
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01.07.2021 08:56 Відповісти
Выключатель лучше.
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30.06.2021 18:33 Відповісти
Кимченин небось тоже считает Южную Корею братской, но кому интересно мнение кровавого упыря.
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30.06.2021 14:22 Відповісти
США П₴рнули, а ***** всралось.
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30.06.2021 14:22 Відповісти
Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми - Цензор.НЕТ 6209
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30.06.2021 14:29 Відповісти
А шо ж, плешивый кацапенфюрер, ты надеялся, что проблем не будет? Будут и еще какие.
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30.06.2021 14:29 Відповісти
Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми - Цензор.НЕТ 3433
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30.06.2021 14:37 Відповісти
Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми - Цензор.НЕТ 3464
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30.06.2021 14:38 Відповісти

Україні потрібно обов'язково притом терміново бути у військовому союзі з дружніми США, Європою, НАТО ... Україна! 25 років наївно була нейтральною і бовталася між демократичною вільною Європою і жахливою ​​тоталітарною ворожою нам росією. І ось настала ситуація коли саме фашистська паРаша (росія), так саме тільки ця клята фашистська ********* а не НАТО, США, Китай чи Європа ... злочинно тимчасово окупувала Крим і частину Донбасу. Але раніше до цього більшість українців необдуманно наївно, чомусь навіть нормально ставилися до росії і в загальному то, ніхто особливо в НАТО і не хотів тільки 20% українців. Але після злочинної окупації Криму фашистської ворожою федерацієй паРашей, все різко змінилося тепер переважна більшість Українців негайно прагне в НАТО. Оскільки проклята ворожа паРаша навіть намагається знищити Україну як державу і зробити з неї свою покірну колонію жахливу кацапську личакову піндосію - новросію. Тепер ми повинні визнати для себе раз і назавжди, що проклята ворожа паРаша як була так і є і завжди буде нашим самим лютим кривавим стратегічним ворогом окупантом в світі!
А раз так, то тепер ніщо не заважає нам дієво співпрацювати зі стратегічними ворогами мілітаристської фашистської росії, тобто с США, НАТО, Європою, Канадою, Японией та ін ....-
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30.06.2021 14:51 Відповісти
*****, "референдум" на крысме был неконституционным.
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30.06.2021 15:00 Відповісти
Референдум о присоединении к стране, где референдумы запрещены.
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30.06.2021 15:06 Відповісти
Предлагаю мощный контрпропагандистский ход.
Разместить базу НАТО под Полтавой в тех же местах, где стояли войска США в минувшую войну с фашистами.
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30.06.2021 15:07 Відповісти
Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми - Цензор.НЕТ 4708
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30.06.2021 15:10 Відповісти
даааааа, а його типу"великі яйця" видко добре прищемили!!!
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30.06.2021 15:08 Відповісти
ти диви, за Конституцію пригадав
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30.06.2021 15:09 Відповісти
Ну ежели беспокоить то до проктолога ...
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30.06.2021 15:15 Відповісти
Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми - Цензор.НЕТ 5912
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30.06.2021 15:16 Відповісти
Та пі)(уй на твою "озабоченность".
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30.06.2021 15:19 Відповісти
Это ещё не освоение, вот когда тут будут базы НАТО,это будет нормально, желательно побольше!
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30.06.2021 16:04 Відповісти
..он из,"построивших"камунизьм",ныне строит "руцкой мирЪ"-возрождает ГУЛАГ...В чём вся его гнилая суть!!
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30.06.2021 16:38 Відповісти
да,, л,,, пает конченный.Запад ,опосля того,как рашист взялся за "военное оккупационное освоение " части украинской территории в 2014 году потихоньку начинает вспоминать что ,в Будапеште им было взято обязательство по отношению к народу Украины ,не допускать никакой оккупации территории Украины ,взамен на ликвидацию Украиной ЯО
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30.06.2021 16:50 Відповісти
Каждый подписант выполняет свою долю и то, что путинская РФ не выполняет не значит, что остальные обязаны с ней воевать. Они должны создать условия, в которых понимание "ошибочности" своих действий путиным привело к восстановлению территориальной целостности Украины и полной компенсации ущерба, принесенного подписантом, не выполняющим взятых на себя обязательств в данном конкретном случае, как я понимаю и чем бы был вполне удовлетворен при разумных временных рамках восстановления. Поэтому, считаю целесообразным включить счетчик ПЕНИ, который учтется на момент STOP путинской агрессии.
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30.06.2021 20:41 Відповісти
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫХ действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии ,или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия. - НА ЧТО УКАЗЫВАЕТ СЛОВО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО?
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30.06.2021 23:15 Відповісти
Эта тварь представляет опасность для меня Гражданина Украины
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30.06.2021 19:58 Відповісти
моль
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30.06.2021 20:15 Відповісти
а шо, мнение фюрера кого то колышет?? или зе-.мрази прогнутся в очередной раз???
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30.06.2021 21:29 Відповісти
Краще нехай турбується, як Захід вже "освоює" рФ.
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01.07.2021 08:38 Відповісти
 
 