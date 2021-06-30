Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми
Президент Росії Володимир Путін вважає, що західні країни нібито почали "військове освоєння" України. І це, зі свого боку, створює загрози для Москви.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це президент РФ заявив під час прямої лінії.
За його словами, його не турбує, що Захід намагається "зачепити Росію".
"Мене турбує більш фундаментальна річ, а саме початок військового освоєння української території. За Конституцією України там не може бути іноземних військових баз. Але можна створити навчальні центри і користуватися іншими формами. Військове освоєння території, яка безпосередньо межує з нами, - це створює для нас суттєві проблеми у сфері безпеки", - відзначив Путін.
Він додав, що це стосується реальних життєвих інтересів Російської Федерації.
Нагадаємо, сьогодні Путін заявив, що не вважає Україну недружньою країною, а також вкорте назвав українців і росіян "одним народом".
Крім того, він зазначив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
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путина откровенно сливают, - бабушка доживает последние дни!
Подонок, обстреливающий суда, идущие не в водах РОАssии, что смеет хрюкать про "военное освоение"?
Україні потрібно обов'язково притом терміново бути у військовому союзі з дружніми США, Європою, НАТО ... Україна! 25 років наївно була нейтральною і бовталася між демократичною вільною Європою і жахливою тоталітарною ворожою нам росією. І ось настала ситуація коли саме фашистська паРаша (росія), так саме тільки ця клята фашистська ********* а не НАТО, США, Китай чи Європа ... злочинно тимчасово окупувала Крим і частину Донбасу. Але раніше до цього більшість українців необдуманно наївно, чомусь навіть нормально ставилися до росії і в загальному то, ніхто особливо в НАТО і не хотів тільки 20% українців. Але після злочинної окупації Криму фашистської ворожою федерацієй паРашей, все різко змінилося тепер переважна більшість Українців негайно прагне в НАТО. Оскільки проклята ворожа паРаша навіть намагається знищити Україну як державу і зробити з неї свою покірну колонію жахливу кацапську личакову піндосію - новросію. Тепер ми повинні визнати для себе раз і назавжди, що проклята ворожа паРаша як була так і є і завжди буде нашим самим лютим кривавим стратегічним ворогом окупантом в світі!
А раз так, то тепер ніщо не заважає нам дієво співпрацювати зі стратегічними ворогами мілітаристської фашистської росії, тобто с США, НАТО, Європою, Канадою, Японией та ін ....-
Разместить базу НАТО под Полтавой в тех же местах, где стояли войска США в минувшую войну с фашистами.