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Новини Скандали в Слузі народу
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Кравчук Євгенія (374) Васильковський Ігор (5)

"Слуга народу" Кравчук про можливе п'яне водіння "слуги народу" Васильківського: Він здав усі тести наступного ранку. Наприкінці липня буде суд

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розмовляла з народним депутатом Ігорем Васильківським про інцидент з його можливим п'яним водінням.

Про це вона розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Він вибачився перед патрульними за те, що був занадто емоційним, коли його зупинили. Він здав усі необхідні тести: на алкоголь, на наркотики, - наступного ранку", - зазначила нардепка.

Також читайте: Корнієнко про можливе п'яне водіння "слуги народу" Васильковського: "Якщо буде доведена його провина, він покине фракцію"

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів про те, що аналізи вже можуть не показати реальну картину, оскільки були здані пізніше необхідного терміну, Кравчук сказала: "Мені він сказав, що не був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння".

За її словами, результати аналізів будуть у середині липня, а в 20-х числах має відбутися суд у цій справі.

"Ігор підтвердив, що він виконає будь-яке рішення суду. Там, наскільки я розумію, штраф у 18 тис. грн і позбавлення (водійських. - Ред.) прав на рік", - додала Кравчук.

Раніше, за інформацією ЗМІ, нардепа "СН" Ігоря Васильківського поліцейські нібито запідозрили в керуванні транспортним засобом у стані сп'яніння. Він відмовився здавати аналізи після зупинки. Сам нардеп заявив, що його зупинили просто так і він не був у стані алкогольного сп'яніння.

Перший заступник голови фракції "СН" Корнієнко заявив: "Якщо буде доведена вина Васильківського, він покине фракцію".

Сам Васильківський заявив: Напевно, через мою бурхливу реакцію правоохоронці подумали, що я п'яний.

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Топ коментарі
+22
Согласно действующего законодательства, анализ (не тест) должен быть сдан в течении 2х часов, а не на следующее утро. Отказ от прохождения освидетельствования в суде приравнивается к опьянению. Но это для простых смертных...
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30.06.2021 14:13
+13
Уверен что в конце июля судья скажет что можно, но не всем!
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30.06.2021 14:19
+8
1."...сдал все необходимые тесты: на алкоголь, на наркотики, - на следующее утро"Источник: https://censor.net/ru/n3274257

2. "Мне он сказал, что не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".Источник: https://censor.net/ru/n3274257

3.По ее словам, результаты анализов будут в средине июляИсточник: https://censor.net/ru/n3274257

На кого рассчитан єтот бред???
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30.06.2021 14:20
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Согласно действующего законодательства, анализ (не тест) должен быть сдан в течении 2х часов, а не на следующее утро. Отказ от прохождения освидетельствования в суде приравнивается к опьянению. Но это для простых смертных...
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30.06.2021 14:13 Відповісти
А чё, так можно было ?!!
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30.06.2021 14:17 Відповісти
Уверен что в конце июля судья скажет что можно, но не всем!
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30.06.2021 14:19 Відповісти
Ні хлопчики,так діло не піде! Сказано чітко-відмовляєшся проходити тест,значить п яний! Закон один для всіх!!!
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30.06.2021 15:13 Відповісти
Это Вы судье расскажите. А если бы у хлопчиков в голове было серое а не коричневое вещество, то они бы могли использовать эту ситуацию как красивый пиар. Преподнести ее так, как будто они такие же как все, виновный раскаивается и несёт заслуженное наказание а однопартийцы его осуждают. В этом случае, возможно, они бы получили политические баллы. А так, они в очередной раз показали что держат народ за быдло и верители всех на своих половых органах. Хуже не будет!
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30.06.2021 15:52 Відповісти
Тест на наступний ранок для суду не має мати жодного значення. Має бути лабораторний аналіз, який зроблений у відведений законом час. Все решта це не для суду, а для себе, родичів чи сусідів.
На жаль український суд швидше за все прийме до уваги дані такого зданого на наступний ранок тесту.
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30.06.2021 14:27 Відповісти
Кому сдал?? Куда слал?? Туда же куда осел сдавал?? Так там нарисуют все как надо...согласно смете..😁
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30.06.2021 14:15 Відповісти
1."...сдал все необходимые тесты: на алкоголь, на наркотики, - на следующее утро"Источник: https://censor.net/ru/n3274257

2. "Мне он сказал, что не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".Источник: https://censor.net/ru/n3274257

3.По ее словам, результаты анализов будут в средине июляИсточник: https://censor.net/ru/n3274257

На кого рассчитан єтот бред???
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30.06.2021 14:20 Відповісти
На тех, кто постоянно повторяет: Вор, мальдивы, офшоры, на нары и у кого при этом капает слюна!
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30.06.2021 14:22 Відповісти
"Слуга народа" Кравчук о возможном пьяном вождении "слуги народа" Васильковского: Он сдал все тесты на следующее утро. В конце июля будет суд - Цензор.НЕТ 9844
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30.06.2021 14:21 Відповісти
на алкоголь, на наркотики, - на следующее утро", - отметила нардеп. Источник: https://censor.net/ru/n3274257 тю!! и зачем так торопился?? написано ведь: В конце июля будет суд (вот тогда бы и сдал??или на это время более грандиозная пьянка запланирована чем предыдущая на которой ,,подгорел" ) )
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30.06.2021 14:22 Відповісти
В кінці липня наступного року!!!
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30.06.2021 15:14 Відповісти
И шо вы ему сделаете?? К стенке поставите?? Родителей в школу вызовете?? Вертели они на .... ваши законы, вам надо, вы и выполняйте!!! Вот если простого работягу остановят - там уже ****..ц!!! ОТ ИГРАЮТСЯ ЗА ВСЕ ГРЕХИ!!
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30.06.2021 14:35 Відповісти
В крайнем случае президент направит в Раду как неотложный Законопроект об отмене ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
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30.06.2021 14:36 Відповісти
"Слуга народа" Кравчук о возможном пьяном вождении "слуги народа" Васильковского: Он сдал все тесты на следующее утро..."

Чому не через рік?
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30.06.2021 14:59 Відповісти
"Мне он сказал, что не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".

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Гениально! На "нет" и суда нет. Предлагаю ввести это в УК.
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30.06.2021 15:52 Відповісти
главное протянуть два месяца, а для єтого просто никто не пойдет в суд за решением и таким образом никто не будет исполнять
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30.06.2021 17:21 Відповісти
звичайна скотиняка
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30.06.2021 18:02 Відповісти
**@ное дно
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30.06.2021 20:09 Відповісти
"Зуб даю". Сказал Васильковский и Кравчук поверила.
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30.06.2021 21:06 Відповісти
 
 