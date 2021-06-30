"Слуга народу" Кравчук про можливе п'яне водіння "слуги народу" Васильківського: Він здав усі тести наступного ранку. Наприкінці липня буде суд
Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розмовляла з народним депутатом Ігорем Васильківським про інцидент з його можливим п'яним водінням.
Про це вона розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Він вибачився перед патрульними за те, що був занадто емоційним, коли його зупинили. Він здав усі необхідні тести: на алкоголь, на наркотики, - наступного ранку", - зазначила нардепка.
Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів про те, що аналізи вже можуть не показати реальну картину, оскільки були здані пізніше необхідного терміну, Кравчук сказала: "Мені він сказав, що не був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння".
За її словами, результати аналізів будуть у середині липня, а в 20-х числах має відбутися суд у цій справі.
"Ігор підтвердив, що він виконає будь-яке рішення суду. Там, наскільки я розумію, штраф у 18 тис. грн і позбавлення (водійських. - Ред.) прав на рік", - додала Кравчук.
Раніше, за інформацією ЗМІ, нардепа "СН" Ігоря Васильківського поліцейські нібито запідозрили в керуванні транспортним засобом у стані сп'яніння. Він відмовився здавати аналізи після зупинки. Сам нардеп заявив, що його зупинили просто так і він не був у стані алкогольного сп'яніння.
Перший заступник голови фракції "СН" Корнієнко заявив: "Якщо буде доведена вина Васильківського, він покине фракцію".
Сам Васильківський заявив: Напевно, через мою бурхливу реакцію правоохоронці подумали, що я п'яний.
Будь ласка, зачекайте...
На жаль український суд швидше за все прийме до уваги дані такого зданого на наступний ранок тесту.
2. "Мне он сказал, что не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".Источник: https://censor.net/ru/n3274257
3.По ее словам, результаты анализов будут в средине июляИсточник: https://censor.net/ru/n3274257
На кого рассчитан єтот бред???
Чому не через рік?
-------------------------------------------------
Гениально! На "нет" и суда нет. Предлагаю ввести это в УК.