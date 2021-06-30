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"Слуга народу" планує завтра ухвалити в цілому закон про корінні народи, - нардеп Кравчук

Фракція "Слуга народу" сподівається завтра проголосувати за основу і в цілому законопроєкт про корінні народи України.

Про це журналістам розповіла в кулуарах Верховної Ради заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У чому основна різниця між національною меншиною і корінним народом? У корінного народу немає материнської Батьківщини поза країною, де він проживає. У кримських татар немає іншого Криму. Якщо, наприклад, в угорців, які проживають на території Закарпаття, є умовно кажучи, материнська країна, з якою вони можуть підтримувати відносини, то у кримських татар - немає", - зазначила нардепка.

За словами Кравчук, "Слуга народу" також хоче, щоб після прийняття законопроєкту президент Володимир Зеленський підписав його під час саміту Кримської платформи.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи зможуть після прийняття законопроєкту кримські татари звертатися в міжнародні організації з приводу порушення їхніх прав, заступниця голови фракції СН заявила: "На жаль, і зараз відбувається порушення прав кримських татар. Поки Росія звідти не піде, їхні права будуть порушуватися. Ми і так боремося за кримських татар. Наприклад, минулого тижня я була в Страсбурзі і доклала максимум зусиль, щоб в ПАРЄ була проголосована резолюція щодо порушення прав кримських татар саме в окупованому Криму. До речі, одним з ключових моментів, на який ми також вказували, це те, що вони є корінним народом".

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Топ коментарі
+2
А цыганам отдадим киевскую область.
У них тоже нет своего государства.
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30.06.2021 14:29
+1
Всем залетным бродягам по области!)
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30.06.2021 14:58
+1
Всі вже забули як татари виходили на демонстрації в Криму і шантажували Україну вимагаючи земель, пільг і т.п.. Кравчук зробив історичну помилку пустивши в Крим татар безконтрольно і масово. Як правило до переселення готуються і вводять квоти на професії і кількість переселенців в заздалегідь побудовані місця проживання з підготовленою інфраструктурою. Україна Кравчука квот для переселенців не вводила... А потім "вдячний" Рефат Чубаров відверто проголошував що татари мають розмножуватися і стати більшістю в Криму. І це стимулювалося ісламськими державами (зокрема Турцією) - починаючи з 1993 року татари отримували за народження дитини в Криму від 1000 доларів в той час як Україна не могла виплачувати допомогу до народження дитини. Той самий Джемілєв проголошував що коли вони стануть більшістю то проведуть референдум і відділяться від України. І саме "потакання" татарам київської влади викликало у кримчан обурення і страх... Не все так просто в Криму як багатьом уявляється...
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30.06.2021 15:41
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А цыганам отдадим киевскую область.
У них тоже нет своего государства.
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30.06.2021 14:29 Відповісти
Всем залетным бродягам по области!)
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30.06.2021 14:58 Відповісти
До татар в Крыму кто только не топтался!!! и крымские татары априори не могут быть коренными, а только укоренившимися!!!
Разумно было бы признать их статус как укоренившиеся и любезно принять как укоренившихся!
X-XII век до н.э. - Киммерийцы. X век до н.э. - Тавры. VII век до н.э. - Скифы. VI век до н.э. - Древние греки (эллины). IV - III век до н.э. - Сарматы. I век до н.э. - Римляне. II век н.э. - Аланы. III век н.э. - Готы. IV-V век н.э. - Гунны. V-IX век - Крымские греки. с VII века - Хазары. с IX-X век - Славяно-русы (Киевская Русь). XI век - Печенеги, половцы. XIII век - Татаро-монголы (татары, ордынцы).
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30.06.2021 14:51 Відповісти
Как-то не очень вяжется с определением коренной! Зачем делать подмену понятий и ставить себя в не выгодное положение?? Давайте не будем делать подмену понятий и все-таки будем называть вещи своими именами!!! Это сейчас татары бедные и несчастные потому, что их мало и то им подавай автономию, а было бы побольше то головняк украинцам обеспечен!... Думайте!
Значение слов:
1) Коренной - изначальный, исконный, касающийся самых основ, корней чего-н., самый главный, решающий.
2) Укорениться - прижиться, внедриться, пустить корни, укрепиться, утвердиться, установиться, приняться, поселиться, войти в обиход, войти в обычай, стать традицией
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30.06.2021 14:56 Відповісти
Всі вже забули як татари виходили на демонстрації в Криму і шантажували Україну вимагаючи земель, пільг і т.п.. Кравчук зробив історичну помилку пустивши в Крим татар безконтрольно і масово. Як правило до переселення готуються і вводять квоти на професії і кількість переселенців в заздалегідь побудовані місця проживання з підготовленою інфраструктурою. Україна Кравчука квот для переселенців не вводила... А потім "вдячний" Рефат Чубаров відверто проголошував що татари мають розмножуватися і стати більшістю в Криму. І це стимулювалося ісламськими державами (зокрема Турцією) - починаючи з 1993 року татари отримували за народження дитини в Криму від 1000 доларів в той час як Україна не могла виплачувати допомогу до народження дитини. Той самий Джемілєв проголошував що коли вони стануть більшістю то проведуть референдум і відділяться від України. І саме "потакання" татарам київської влади викликало у кримчан обурення і страх... Не все так просто в Криму як багатьом уявляється...
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30.06.2021 15:41 Відповісти
Вот-вот... их мало, а они права качают и хотят автономию, а если будет больше, мы же сами от них и пострадаем!
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30.06.2021 17:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=N3QloWNenoY

*****

И где же Вы были последние 30 (тридцать) лет.
Коренной народ -
это как ?
Вышедшие из Египта 2 000 лет назад
и до сих пор не пришедшие на родную Землю в
Биробиджане !
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30.06.2021 16:00 Відповісти
Створення держави Ізраїль деякі політологи вважають найвищим проявом антисемітизму за всю історію людства. Їм дали найгіршу землю на планеті чим створили "материнську державу" в яку можна в будь який момент інтернувати жида. Жиди пишуть що Ізраїль це "прихисток" але всі дипломати знають що це "гетто".
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30.06.2021 17:30 Відповісти
То - вістря сіоністського мілітаризму. Саме звідти буде спровокована світова бійня. Держава Ізраїль - то найбільша помилка людства за всю історію...
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30.06.2021 19:11 Відповісти
Не думаю. Тільки но США перестане їх утримувати, озброювати і берегти від санкцій в ООН, а це обовязково колись станеться, 140 млн. арабів застосують всю накопичену ненависть. І це вже не ті дрімучі сіромахи яких можна було знищувати як овець тисячами під час молитви! Сьогодні в сусідніх з Ізраїлем мусульманських країнах захищається в багато разів більше докторських дисертацій з технічних дисциплін ніж в Ізраїлі. Сталося те про що я писав ще 25 років назад - тільки но араби почнуть вчитися замість молитися сіоністам наступить гаплик. ... Жиди всюди наполягають що вони розумні. В чому розум? В розпалюванні лютої ворожнечі сусідів і постійній війні з 1947 року? Як можна інвестувати в ненависть і сподіватися на повагу і добросусідство? Ні. Вони розраховують на страх бо 2000 років вважають страх найважливішим. Та часи змінилися. І ми теж ще змусимо відповісти за жидобільшовизм, за Голодомор і за ЗЕгенератів...
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30.06.2021 21:27 Відповісти
 
 