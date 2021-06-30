"Слуга народу" планує завтра ухвалити в цілому закон про корінні народи, - нардеп Кравчук

Фракція "Слуга народу" сподівається завтра проголосувати за основу і в цілому законопроєкт про корінні народи України.

Про це журналістам розповіла в кулуарах Верховної Ради заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У чому основна різниця між національною меншиною і корінним народом? У корінного народу немає материнської Батьківщини поза країною, де він проживає. У кримських татар немає іншого Криму. Якщо, наприклад, в угорців, які проживають на території Закарпаття, є умовно кажучи, материнська країна, з якою вони можуть підтримувати відносини, то у кримських татар - немає", - зазначила нардепка.

За словами Кравчук, "Слуга народу" також хоче, щоб після прийняття законопроєкту президент Володимир Зеленський підписав його під час саміту Кримської платформи.

Також читайте: Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити закон про корінні народи

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи зможуть після прийняття законопроєкту кримські татари звертатися в міжнародні організації з приводу порушення їхніх прав, заступниця голови фракції СН заявила: "На жаль, і зараз відбувається порушення прав кримських татар. Поки Росія звідти не піде, їхні права будуть порушуватися. Ми і так боремося за кримських татар. Наприклад, минулого тижня я була в Страсбурзі і доклала максимум зусиль, щоб в ПАРЄ була проголосована резолюція щодо порушення прав кримських татар саме в окупованому Криму. До речі, одним з ключових моментів, на який ми також вказували, це те, що вони є корінним народом".