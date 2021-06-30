"Слуга народу" планує завтра ухвалити в цілому закон про корінні народи, - нардеп Кравчук
Фракція "Слуга народу" сподівається завтра проголосувати за основу і в цілому законопроєкт про корінні народи України.
Про це журналістам розповіла в кулуарах Верховної Ради заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"У чому основна різниця між національною меншиною і корінним народом? У корінного народу немає материнської Батьківщини поза країною, де він проживає. У кримських татар немає іншого Криму. Якщо, наприклад, в угорців, які проживають на території Закарпаття, є умовно кажучи, материнська країна, з якою вони можуть підтримувати відносини, то у кримських татар - немає", - зазначила нардепка.
За словами Кравчук, "Слуга народу" також хоче, щоб після прийняття законопроєкту президент Володимир Зеленський підписав його під час саміту Кримської платформи.
Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи зможуть після прийняття законопроєкту кримські татари звертатися в міжнародні організації з приводу порушення їхніх прав, заступниця голови фракції СН заявила: "На жаль, і зараз відбувається порушення прав кримських татар. Поки Росія звідти не піде, їхні права будуть порушуватися. Ми і так боремося за кримських татар. Наприклад, минулого тижня я була в Страсбурзі і доклала максимум зусиль, щоб в ПАРЄ була проголосована резолюція щодо порушення прав кримських татар саме в окупованому Криму. До речі, одним з ключових моментів, на який ми також вказували, це те, що вони є корінним народом".
Будь ласка, зачекайте...
У них тоже нет своего государства.
Разумно было бы признать их статус как укоренившиеся и любезно принять как укоренившихся!
X-XII век до н.э. - Киммерийцы. X век до н.э. - Тавры. VII век до н.э. - Скифы. VI век до н.э. - Древние греки (эллины). IV - III век до н.э. - Сарматы. I век до н.э. - Римляне. II век н.э. - Аланы. III век н.э. - Готы. IV-V век н.э. - Гунны. V-IX век - Крымские греки. с VII века - Хазары. с IX-X век - Славяно-русы (Киевская Русь). XI век - Печенеги, половцы. XIII век - Татаро-монголы (татары, ордынцы).
Значение слов:
1) Коренной - изначальный, исконный, касающийся самых основ, корней чего-н., самый главный, решающий.
2) Укорениться - прижиться, внедриться, пустить корни, укрепиться, утвердиться, установиться, приняться, поселиться, войти в обиход, войти в обычай, стать традицией
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И где же Вы были последние 30 (тридцать) лет.
Коренной народ -
это как ?
Вышедшие из Египта 2 000 лет назад
и до сих пор не пришедшие на родную Землю в
Биробиджане !