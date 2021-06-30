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затримання (4312) Київ (19120) порнографія (110) кіберполіція (409)

Затримано двох киянок, які кілька років знімали і збували порно зі своїми неповнолітніми дочками. ФОТО

Кіберполіцейські викрили двох киянок у розбещенні власних дітей і створенні порнографії за їхньою участю. Від протиправних дій постраждали діти 6 і 9 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

"Від протиправних дій фігуранток постраждали дівчатка віком 6 і 9 років. Зловмисниць затримано, їм загрожує до десяти років ув'язнення", - йдеться в повідомленні.

Кримінальний злочин викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим управлінням поліції Києва.

Затримано двох киянок, які кілька років знімали і збували порно зі своїми неповнолітніми дочками 01

Зазначається, що дві не пов'язані між собою мешканки столиці розбещували своїх малолітніх дочок і виготовляли з їхньою участю протиправний контент.

Фото- і відеоматеріали порнографічного характеру вони збували в інтернеті, вартість одного становила до 2 тисяч гривень.

У будинках зловмисниць правоохоронці провели обшуки із залученням судового експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На комп'ютерній техніці і телефонах зловмисниць виявлено понад 1000 файлів протиправного контенту за участю дітей.

Затримано двох киянок, які кілька років знімали і збували порно зі своїми неповнолітніми дочками 02
Фото: сайт кіберполіції

Обох жінок затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Постраждалих дітей на час проведення слідчих дій помістили в соціальні центри.

Зловмисницям оголошено про підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) (у редакції, що діяла до набуття чинності Законом України від 18.02.2021 № 1256- ІХ щодо імплементації Ланцаротської конвенції), ч. 1 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

Одній фігурантці обрано запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу іншій зловмисниці. Тривають слідчі дії.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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Топ коментарі
+24
ета патамушта Порошенко, ліпєдская хвабріка, свєнарчугі, ко-ко-ко...
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30.06.2021 14:28
+13
Где-то заплакал Шарий...
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30.06.2021 14:32
+4
К сожалению понятие "мораль" стала атавизмом.
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30.06.2021 14:31
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а самим вже слабо?)
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30.06.2021 14:23 Відповісти
Возможно они поняли, что смотреть не на что
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30.06.2021 14:24 Відповісти
вы как будто не в этом мире живете - есть извращенцы, готовые платить шалени гроши за порно с малолетними..., а взрослые их не заводят...
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30.06.2021 15:46 Відповісти
ета патамушта Порошенко, ліпєдская хвабріка, свєнарчугі, ко-ко-ко...
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30.06.2021 14:28 Відповісти
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30.06.2021 15:31 Відповісти
...думаю, что у обоих уже не стоит... зачем им порно?
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30.06.2021 15:45 Відповісти
Надо педофилию легализовать и пополнять казну налогами. Произнесло насекомое.
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30.06.2021 14:28 Відповісти
К сожалению понятие "мораль" стала атавизмом.
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30.06.2021 14:31 Відповісти
Где-то заплакал Шарий...
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30.06.2021 14:32 Відповісти
Украина на третьем месте в мире по продаже детей педофилам. А киберпилиция отчитывается двумя тетками потому, что начальник ее сам педофил.
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30.06.2021 14:34 Відповісти
він більше по хлопчикам, тому тіток і затримали.
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30.06.2021 14:45 Відповісти
Дайте їм втекти в Ізраїль! - не хочу годувати таке падло в колоніях.
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30.06.2021 14:46 Відповісти
Затримано двох киянок, які кілька років знімали і збували порно зі своїми неповнолітніми дочками - Цензор.НЕТ 5819
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30.06.2021 14:54 Відповісти
На фото игрушечные машинки, как-то не похоже на девочки в возрасте 6 и 9 лет.
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30.06.2021 14:59 Відповісти
Это скорее всего сфабрикованные дела для повышения "результативности". Более серьезные дала они не могут даже "сшить" - мозгов нехватает.
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30.06.2021 15:08 Відповісти
Страна больных на голову людей, в которой игру президента х-ем по роялю можно показывать по центральным каналам в детских садиках, но заработать сраные пару тысяч гривень за демонстрацию вареника на видео это уже уголовное преступление.
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30.06.2021 14:59 Відповісти
Детская порно - везде претспление
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30.06.2021 15:20 Відповісти
І шо?
А нічого їм не буде.
Районна СД (баби) впишеться за них, ювенальна поліція (баби) спустить на гальмах, прокурватура (баби) не втручатиметься. Навіть якщо уявити неможливе, що дійде до суду, то в суді теж бабська солідарність.
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30.06.2021 15:19 Відповісти
Це не може бути нормальна людина , мати..
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30.06.2021 15:35 Відповісти
Світ зходить з розуму, розум більше не цінують, кожний сам собі бог.
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30.06.2021 18:04 Відповісти
Представитель закона ВНИМАТЕЛЬНО изучает заинтересовавший его ролик
Затримано двох киянок, які кілька років знімали і збували порно зі своїми неповнолітніми дочками - Цензор.НЕТ 6517
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30.06.2021 16:28 Відповісти
ибо враґа нужно знать в литсо...
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30.06.2021 22:06 Відповісти
Моральне дно воно таке, колись таке ж було і у Содомі з Гоморою, мабуть до прірви недалеко...
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30.06.2021 18:03 Відповісти
Що таке порнографія? Якщо коротко, - зображення статевого акту з відкритою демонстрацією геніталій.
А що таке дитяча порнографія? Тут вже трохи складніше. Згідно з додатковим протоколом до Конвенції ООН з прав дитини, дитячою порнографією визнається, в тому числі «будь-яке зображення статевих органів дитини головним чином у сексуальних цілях». Тут все настільки суб'єктивно, що можна будь-яку сову на глобус натягнути. І що таке "ціль зображення"? Як можна встановити "ціль зображення"? Хто це вміє робити, і за якими критеріями?
Таким чином, ось вам, наприклад, цілком відповідна визначенню картинка з дитячою порнографією, - брюсельський пісяючий хлопчик. Маємо відверту демонстрацію статевих органів дитини. Всьо, - дитяча порнографія.

Затримано двох киянок, які кілька років знімали і збували порно зі своїми неповнолітніми дочками - Цензор.НЕТ 5993
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30.06.2021 18:24 Відповісти
🤔🤔🤔
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30.06.2021 22:07 Відповісти
Как всегда. Ведешься на заголовок "фото", а тут только фото мусоров, роющихся в каком-то фуфле. А настоящих фото нет.
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01.07.2021 01:00 Відповісти
 
 