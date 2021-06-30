ОП поки не розглядає питання заміни Кравчука в ТКГ через перенесену операцію на серці, - Подоляк

В Офісі президента поки не розглядають можливість заміни 87-річного глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Донбасом Леоніда Кравчука через раніше перенесену ним операцію на серці.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки не розглядається (заміна. - Ред.). Треба трохи почекати, щоб подивитися і на стан, і послухати прогнози лікарів", - розповів Подоляк.

Раніше представник ТКГ Олексій Арестович повідомив, що Кравчуку зробили операцію на серці.

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