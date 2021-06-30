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здоров'я (440) Кравчук (546) операція (120) Тристороння контактна група (827) Офіс Президента (1998) Подоляк Михайло (305)

ОП поки не розглядає питання заміни Кравчука в ТКГ через перенесену операцію на серці, - Подоляк

ОП поки не розглядає питання заміни Кравчука в ТКГ через перенесену операцію на серці, - Подоляк

В Офісі президента поки не розглядають можливість заміни 87-річного глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Донбасом Леоніда Кравчука через раніше перенесену ним операцію на серці.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки не розглядається (заміна. - Ред.). Треба трохи почекати, щоб подивитися і на стан, і послухати прогнози лікарів", - розповів Подоляк.

Раніше представник ТКГ Олексій Арестович повідомив, що Кравчуку зробили операцію на серці.

Також читайте: Кравчук не прийшов на урочисте засідання ВР з нагоди Дня Конституції за станом здоров'я, - прессекретарка
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Топ коментарі
+1
на 87-м году жизни, не приходя в сознание Л.М.Кравчук был снова назначен главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу...
-----------------------------------
это уже не смешно - так быстро скатиться до уровня позднего совка
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30.06.2021 14:44
+1
интересно, тут все подумали о том же , что и я?
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30.06.2021 15:37
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бо зебидлу потрібні корисні ідіоти.
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30.06.2021 14:33 Відповісти
думают он вечен? или заменить некем?
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30.06.2021 14:40 Відповісти
на 87-м году жизни, не приходя в сознание Л.М.Кравчук был снова назначен главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу...
-----------------------------------
это уже не смешно - так быстро скатиться до уровня позднего совка
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30.06.2021 14:44 Відповісти
Странно, что столетнего Патона не послали в ТГК) Дело канешна не столько в юном возрасте экс руководителм по идеологии УСССР, а в том, что Кравчук был лицом партии Медведчука СДПУ(о). Или может просто совпадение)
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30.06.2021 14:49 Відповісти
В Украине было расположено 130 жидкостных стратегических ракет РС-18 (СС-19) - 90 в Хмельницком, 40 в Первомайске и 46 ( новейшего твердотопливного поколения твердотопливных ракет) РС-22 (СС-24) - все в Первомайске. РС-18 несли на себе 6 ядерных боеголовок, а РС-22 - 10.
Всего около 1200 боевых блоков.

И никакой враг сейчас не был у нашего порога !
ОП поки не розглядає питання заміни Кравчука в ТКГ через перенесену операцію на серці, - Подоляк - Цензор.НЕТ 8275
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30.06.2021 17:35 Відповісти
интересно, тут все подумали о том же , что и я?
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30.06.2021 15:37 Відповісти
будут попы или как коммуниста?
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30.06.2021 16:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ceXzFewXQzA

*****
И крвчк такой молодой .

Молодость купил за 330 проданных кораблей ЧМП , отсидел за преступление - директор Черноморского Пароходства - КУДЮКИН
Проданным за 220 млн. дол USA ЯО - третьей в МИРЕ Ядерной
Державы .
Справка для ботов :
За к а ж д у ю взорванную в Украине шахту МБР кагал получал 1.2 млн. ;
Всего шахт - 179 ед.
ОП поки не розглядає питання заміни Кравчука в ТКГ через перенесену операцію на серці, - Подоляк - Цензор.НЕТ 116
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30.06.2021 17:06 Відповісти
46-я ракетная дивизия 43-й ракетной армии , Украина.Штаб РВСН Украины - г. Винница.
Уничтожение ПУ ракеты СС-19, Первомайск, Николаевская область, ноябрь 1993 года.

ОП поки не розглядає питання заміни Кравчука в ТКГ через перенесену операцію на серці, - Подоляк - Цензор.НЕТ 9615
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30.06.2021 17:10 Відповісти
 
 