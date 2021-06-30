ОП поки не розглядає питання заміни Кравчука в ТКГ через перенесену операцію на серці, - Подоляк
В Офісі президента поки не розглядають можливість заміни 87-річного глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Донбасом Леоніда Кравчука через раніше перенесену ним операцію на серці.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Поки не розглядається (заміна. - Ред.). Треба трохи почекати, щоб подивитися і на стан, і послухати прогнози лікарів", - розповів Подоляк.
Раніше представник ТКГ Олексій Арестович повідомив, що Кравчуку зробили операцію на серці.
Топ коментарі
+1 Dmytro Mazepov
показати весь коментар30.06.2021 14:44
+1 а ес c5e83b5a
показати весь коментар30.06.2021 15:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
-----------------------------------
это уже не смешно - так быстро скатиться до уровня позднего совка
Всего около 1200 боевых блоков.
И никакой враг сейчас не был у нашего порога !
*****
И крвчк такой молодой .
Молодость купил за 330 проданных кораблей ЧМП , отсидел за преступление - директор Черноморского Пароходства - КУДЮКИН
Проданным за 220 млн. дол USA ЯО - третьей в МИРЕ Ядерной
Державы .
Справка для ботов :
За к а ж д у ю взорванную в Украине шахту МБР кагал получал 1.2 млн. ;
Всего шахт - 179 ед.
Уничтожение ПУ ракеты СС-19, Первомайск, Николаевская область, ноябрь 1993 года.