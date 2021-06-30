УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11583 відвідувача онлайн
Новини
4 662 35
актор (140) Держприкордонслужба (5681) заборона (1426) росія (63574)

Російському актору Кучері, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонили в'їзд в Україну

Російському актору Кучері, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонили в'їзд в Україну

Російському акторові Оскару Кучері заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки через відвідування ним окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Жуляни" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" прийняли рішення про заборону в'їзду в Україну російському актору та телеведучому.

Росіянин 1974 року народження прибув в Україну, маючи посвідку на проживання в нашій країні. Проте прикордонники встановили факти незаконного відвідування ним тимчасово окупованого Криму.

Також читайте: Кабмін запропонує РНБО запровадити санкції проти 11 російських акторів

"Сьогодні іноземець, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України, залишав Україну рейсом "Київ-Варшава". Після оформлення його на виліт, прикордонники на три роки заборонили порушнику в’їзд на територію нашої держави, згідно з вимогами статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", - йдеться в повідомленні.

Також Держприкордонслужба України готує лист до підрозділу Державної міграційної служби України з ініціативою анулювати іноземцю-порушнику посвідки, яка дає йому право на тимчасове проживання в Україні.

LIGA.net із посиланням на джерело повідомляє, що йдеться про Оскара Кучеру.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
надо проверить - не снимался ли он в фильмах зеленского?
а то опять будет неудобно как с киркокровым
показати весь коментар
30.06.2021 14:37
+12
Хай терміново дзвонить Баканову!
показати весь коментар
30.06.2021 14:36
+9
За что??? Не Филин дружбан?
показати весь коментар
30.06.2021 14:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай терміново дзвонить Баканову!
показати весь коментар
30.06.2021 14:36 Відповісти
"А Киркорову??? Это какая-то дискриминация!!!" - возмутился Кучера!
показати весь коментар
30.06.2021 14:55 Відповісти
а что он не друг писюнькового пианиста
показати весь коментар
30.06.2021 16:19 Відповісти
За что??? Не Филин дружбан?
показати весь коментар
30.06.2021 14:36 Відповісти
не Зелин дружбан
показати весь коментар
30.06.2021 14:40 Відповісти
надо проверить - не снимался ли он в фильмах зеленского?
а то опять будет неудобно как с киркокровым
показати весь коментар
30.06.2021 14:37 Відповісти
ну...кучера ростом не вышел ))) чтоб ему как фильке отменили )))
показати весь коментар
30.06.2021 14:38 Відповісти
а вот если бы догадался раньше . до войны . сняться в Вечернем квартале ( как Киркоров ) то таких проблем бы не было
показати весь коментар
30.06.2021 14:40 Відповісти
А киркорову разрешили!!!! это как понимать???
показати весь коментар
30.06.2021 14:40 Відповісти
так и понимать, - кумоство!
показати весь коментар
30.06.2021 14:42 Відповісти
Кіркоров Зелін дружбан, а цей ні.
показати весь коментар
30.06.2021 14:43 Відповісти
Этот лох в фильмах преЗЕдента не снимался...
показати весь коментар
30.06.2021 14:47 Відповісти
мені б більше доставило, якби зюзя поцілував його прилюдно під хвіст
показати весь коментар
30.06.2021 14:43 Відповісти
Філю Кіркорова цілує ззаду і спереду.Зніметься ця Кучеря в Сватах,то поцілує і її під хвіст.Навіть з язиком.Зеленій потворі не привикати.
показати весь коментар
30.06.2021 15:04 Відповісти
Пускай он на море Лаптевых едет. Мы возражать не будем.
показати весь коментар
30.06.2021 14:54 Відповісти
Ханты мансийск...прекрасный город для гастролей...там аленей винторогих много..
показати весь коментар
30.06.2021 14:55 Відповісти
Этот голым в бане перед ****** вместе с зеленским не выступал...в отличии от фили....потому и попал..
показати весь коментар
30.06.2021 14:54 Відповісти
Интересно сколько денег уходит на отслеживание всех посетивших Крым ? Пристроились чиновниеи.
показати весь коментар
30.06.2021 14:55 Відповісти
Мне гораздо интереснее узнать сколько денег эти падлы вывозят из Украины....если такое чмо как баста с легкостью заплатило литинанту бакланову 30 штук зелени...
показати весь коментар
30.06.2021 15:05 Відповісти
квитки на концерт басти коштували в Києві:
900 грн - загальний танцпол (найдешевший)
біля 4000 грн - 1 ряд ВІП-трибуни (найдорожчий)

Можете порахувати тепер
показати весь коментар
30.06.2021 15:57 Відповісти
"Сегодня иностранец, незаконно посещавший временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом "Киев-Варшава". После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства

А как же он сюда попал? Как Ленин, ****, в опечатанном вагоне? По идее, автоматом нужно бы вы.бать тех, кто его сюда впустил?
показати весь коментар
30.06.2021 14:55 Відповісти
Возможен вариант что как чебурашка...в ящике с апельсинами..😁
показати весь коментар
30.06.2021 14:57 Відповісти
"Российскому актеру Кучере, посещавшему оккупированный Крым, на три года запретили въезд в Украину..."

Чим ця падла відрізняється від Басти чи Філі?
показати весь коментар
30.06.2021 14:57 Відповісти
Наоборот.
показати весь коментар
30.06.2021 14:59 Відповісти
Эта падла не занесла литинанту бакланову 30 штук зелени...а баста занесла...ну а филя вместе с зеленским голым в бане выступал перед ******...у него пропуск...
показати весь коментар
30.06.2021 15:03 Відповісти
Тем что не находится в дружеских или приятельских отношениях с обрезанной украинофобной Зеленью и его дружком-кацапом Бакашкой.
показати весь коментар
30.06.2021 15:05 Відповісти
Пусть не парится, СБУ еще "прецеденты" найдет и потом пустит
показати весь коментар
30.06.2021 14:58 Відповісти
Теперь у нас счастье,что тому кучере запретили,а кире нет?
показати весь коментар
30.06.2021 15:01 Відповісти
Російському актору Кучері, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонили в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 7860
показати весь коментар
30.06.2021 15:06 Відповісти
а вот если бы кучере снимался в фильмах 95-го квартала, то конечно против него небыло никаких санкций и запретов за посещения крыма.
показати весь коментар
30.06.2021 15:12 Відповісти
Ща филя все порешает с нашими продажными шкурами.
показати весь коментар
30.06.2021 15:24 Відповісти
А коли дружбану Зеленського ,Кіркоров у,заборонять в'їзд в Україну?Чи для Зєлі ,гроші не пахнуть,тому не можна ,щоб москалі не купували у нього фільми?
показати весь коментар
30.06.2021 15:24 Відповісти
Есть только одна деталь - снимался ли этот поц в фильмах нашего поца бубочки и если да то скоро запрет отменят!
показати весь коментар
30.06.2021 15:39 Відповісти
А чем он хуже Киркорова?
показати весь коментар
30.06.2021 16:01 Відповісти
Двойные стандарты. После Киркорова и басты как то зашкварно получается
показати весь коментар
30.06.2021 16:49 Відповісти
 
 