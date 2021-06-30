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завод (995) позов (490) Мін'юст (1544) Миколаївська область (2207) екологія (1327) відходи (132)

Комісія при Мін'юсті відсторонила експертів, які призначили 9,21 млрд грн компенсації жителям від Миколаївського глиноземного заводу

Комісія при Мін'юсті відсторонила експертів, які призначили 9,21 млрд грн компенсації жителям від Миколаївського глиноземного заводу

Дисциплінарна палата Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України призупинила дію свідоцтв експертів Київського науково-дослідного інституту, які встановили розмір моральної шкоди членам громадської організації "Стоп шлам" у позові проти Миколаївського глиноземного заводу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон",  про це організація заявила 29 червня в своєму Facebook.

У "Стоп шлам" вважають, що рішення було ухвалено за заявою Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) і "явною попередньою змовою" представників заводу і членів Дисциплінарної палати. Активісти називають це рішення "розправою" і вимагають його скасування.

Згідно з висновками експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, відходи червоного шламу чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини шляхом прояву отруйних (сильнодійних), токсичних та екотоксичних властивостей.

Нагадаємо, Миколаївський глиноземний завод за рішенням суду повинен виплатити членам організації "Стоп шлам" 9,2 млрд грн моральної шкоди. 26 травня 2021 року Заводський районний суд Миколаєва визнав позов правомірним і постановив виплатити членам ГО "Стоп шлам" цю суму.

У той же день Верховний Суд підтвердив законність арешту нерухомого майна Миколаївського глиноземного заводу на 9,2 млрд грн в рамках забезпечення позову ГО "Стоп шлам" і зобов'язав підприємство виплатити найбільшу в історії України суму відшкодування за збитки, завдані екології.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одну тонну продукції МГЗ припадає 1,5 тонни шкідливих відходів, - експерт

Рішення суду поки не набуває чинності, оскільки представники МГЗ заявляли, що вони обов'язково будуть оскаржувати це рішення в апеляційному порядку. Розглядати їхню заяву буде Апеляційний суд Миколаївської області.

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жулье решило срубить 9 ярдов по легкому)
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30.06.2021 14:58 Відповісти
Подсказываю местным жителям - если поймаете этого урода, топите его в шламонакопителе, там его полиция даже с собаками не найдет.
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30.06.2021 15:19 Відповісти
Занесли чиновникам 1 млрд, сэкономили 8,2млрд. А город по-прежнему будет дышать красным воздухом, в микрорайонах по соседству зашкаливает количество заболеваний дыхательных путей, особенно среди детей. А российский олигарх Олег Дерипаска, финансирующий армию агрессора, будет очень рад возврату арестованного имущества и наличию дебилов, защищающих его в коментах.
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30.06.2021 15:17 Відповісти
При чому тут інтереси місцевих жителів, якщо тут якась група рейдерів за підтримки самих "чесних" українсих суддів хоче грабанути підприємство.
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30.06.2021 15:23 Відповісти
Каким образом, интересно, эти "рейдеры" будут "грабить" это предприятие? Если штраф в любом случае уходит в госбюджет? Что, кроме чистого воздуха и воды, они получат?
PS Дерипаска, перелогинься.
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30.06.2021 15:30 Відповісти
Читати не вмієш чи не розумієш прочитаного?

Напомним, Николаевский глиноземный завод по решению суда должен выплатить членам организации "Стоп шлам" 9,2 млрд грн морального ущерба. 26 мая 2021 года Заводской районный суд Николаева признал иск правомерным и постановил выплатить членам ОО "Стоп шлам" эту сумму.Источник: https://censor.net/ru/n3274268
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30.06.2021 18:16 Відповісти
Это тебе Дерипаска пожаловался? В этой общественной организации и есть жители Николаева пострадавшие от "красных бурь". А имущество не отбиралось, не ври, оно арестовывалось для обеспечения выплаты за вред, причиненный экологии. Сейчас набегут "лахтинские троли" и будут вылизывать преступников за похлебку.
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30.06.2021 15:32 Відповісти
Уплатит-неуплатит, жители будут травиться всё равно!
Если бы эти деньги направили на строительство завода по переработке шлама ...
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30.06.2021 15:37 Відповісти
А КАКАЯ РАЗНИЦА ????
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30.06.2021 16:26 Відповісти
 
 