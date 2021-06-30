"ЄС" і "Голос" не беруть участь там, де пахне обманом. Правда про зрадника з Банкової стане відомою, - Ар'єв про відкликання із ТСК із розслідування дій посадових осіб

"ЄС" і "Голос" відкликали своїх представників з тимчасової слідчої комісії через відмову "слуг народу" виконати умови щодо першочергового розслідування справи "вагнерівців" і внесення відповідних змін до назви комісії.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Є брехня, є нахабна брехня, а є заява слуги Мар‘яни Безуглої, де напів правда гірше нахабної брехні. Безугла сьогодні вирішила звинуватити Європейську Солідарність в тому, що тимчасова слідча комісія з розслідування зриву спецоперації щодо "вагнерівців" не може працювати через нас. Мовляв, фракція відкликала Ар‘єва і тому все зірвано. Посилання в коментарях.

Щож, доведеться навчити слугу говорити всю правду. По-перше, відкликали свого представника не тільки ЄС, а і Голос. По-друге, ми разом з Голосом і Батьківщиною погодились брати участь в ТСК за двох умов: передусім розглядаємо справу "вагнерівців" і вносимо відповідні зміни в назву комісії. Щоб не було сюрпризів. Що Слуги? Вони відмовились це робити.

Ми розуміємо рівень істерики в ОП і рівень залежності Безуглої та інших слуг від ОП, тому словам довіри немає. Обіцяєте розслідувати? Вносимо обіцянку в постанову. Все просто. Не хочете? Значить не збираєтесь виконувати. Дві фракції - ЄС і Голос - не беруть участі там, де тхне обманом. А правда про зрадника з Банкової все одно стане відомої. Попри брудні ігри слуг Зеленського", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію

Нагадаємо, 19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "провалюється ТСК щодо "вагнерівців". Приймаємо "гру".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.