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Новини Агресія Росії проти України
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Ар'єв (317) Батьківщина (583) ПВК Вагнер (1534) Голос партія (512) Безугла (287)

"ЄС" і "Голос" не беруть участь там, де пахне обманом. Правда про зрадника з Банкової стане відомою, - Ар'єв про відкликання із ТСК із розслідування дій посадових осіб

"ЄС" і "Голос" відкликали своїх представників з тимчасової слідчої комісії через відмову "слуг народу" виконати умови щодо першочергового розслідування справи "вагнерівців" і внесення відповідних змін до назви комісії.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Є брехня, є нахабна брехня, а є заява слуги Мар‘яни Безуглої, де напів правда гірше нахабної брехні. Безугла сьогодні вирішила звинуватити Європейську Солідарність в тому, що тимчасова слідча комісія з розслідування зриву спецоперації щодо "вагнерівців" не може працювати через нас. Мовляв, фракція відкликала Ар‘єва і тому все зірвано. Посилання в коментарях.

Щож, доведеться навчити слугу говорити всю правду. По-перше, відкликали свого представника не тільки ЄС, а і Голос. По-друге, ми разом з Голосом і Батьківщиною погодились брати участь в ТСК за двох умов: передусім розглядаємо справу "вагнерівців" і вносимо відповідні зміни в назву комісії. Щоб не було сюрпризів. Що Слуги? Вони відмовились це робити.

Ми розуміємо рівень істерики в ОП і рівень залежності Безуглої та інших слуг від ОП, тому словам довіри немає. Обіцяєте розслідувати? Вносимо обіцянку в постанову. Все просто. Не хочете? Значить не збираєтесь виконувати. Дві фракції - ЄС і Голос - не беруть участі там, де тхне обманом. А правда про зрадника з Банкової все одно стане відомої. Попри брудні ігри слуг Зеленського", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію

Нагадаємо, 19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "провалюється ТСК щодо "вагнерівців". Приймаємо "гру".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.
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Топ коментарі
+15
В тому-то і справа, що розслідування у такому вигляді - не буде.
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30.06.2021 15:29
+15
Таке враження, що Ви послідовник "какая разница". Розумні люди бачать, до чого цей принцип зелохів привів Україну. Але то розумні...
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30.06.2021 15:36
+14
А уже и не надо расследовать. Зельц на признанку пошел
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30.06.2021 15:34
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Ты унитаз джону и монике уже помыл?
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30.06.2021 15:26 Відповісти
ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ С НАПЕРСТНОЧНИКАМИ , а тем более «слугами ***** « в игру не вступают ! Зеленский предатель на стороне «мир в глазах «
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30.06.2021 15:37 Відповісти
Воняє парасієй, коля, парасієй...
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30.06.2021 15:27 Відповісти
А тут и лаптеногия подоспели. На говно исходишь, кацап?
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30.06.2021 15:33 Відповісти
Хрень какая-то. Главное - расследовать. А как будет называться комиссия - дело десятое.
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30.06.2021 15:24 Відповісти
В тому-то і справа, що розслідування у такому вигляді - не буде.
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30.06.2021 15:29 Відповісти
Так им шашечки или ехать? Такое впечатление, что шашечки важнее.
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30.06.2021 15:32 Відповісти
А уже и не надо расследовать. Зельц на признанку пошел
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30.06.2021 15:34 Відповісти
По-моему договорились.
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30.06.2021 15:35 Відповісти
По твоему ты только га бутылку садишься- дном кверху😄
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30.06.2021 15:42 Відповісти
Таке враження, що Ви послідовник "какая разница". Розумні люди бачать, до чого цей принцип зелохів привів Україну. Але то розумні...
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30.06.2021 15:36 Відповісти
Не передёргивай. Мне, как гражданину, важна истина. Теперь скорее всего эта комиссия работать не будет вообще.
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30.06.2021 15:41 Відповісти
А то она собиралась работать, не притворяйся настолько тупым
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30.06.2021 15:43 Відповісти
Это ботяра подоляка !
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30.06.2021 16:05 Відповісти
А ты шо зеле не веришь,что оно в кэгэбе стучит?
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30.06.2021 15:44 Відповісти
Лерочка, я политикам не верю. От слова "вообще". И тебе советую.
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30.06.2021 15:45 Відповісти
У меня сестричка сегодня купила квартиру в Киеве,наконец -так что,именно сегодня,я добрая)
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30.06.2021 15:56 Відповісти
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30.06.2021 15:59 Відповісти
Ну шо сказать...спасибо)
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30.06.2021 16:05 Відповісти
Всі факти вже наведені. Навіть представлені документи. До того ж, намагались створити комісію по розслідуванню саме цього злочину, але "чомусь" зелені цілий РІК не давали людей для цього. Яка Вам ще "істина" від зелохів потрібна?
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30.06.2021 15:47 Відповісти
Комиссия даёт оценку действиям. Кто теперь даст оценку действиям? Избиратели? Дадут. Я знаю, чем закончатся следующие выборы. А ты?
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30.06.2021 15:58 Відповісти
Якщо комісія по розслідуванню саме цього злочину не була створена, чому Ви вирішили що ця комісія від зелохів планує давати якусь оцінку?
Стосовно наступних виборів, подивимось коли вони відбудуться...
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30.06.2021 16:02 Відповісти
тебе как гражданину кацапстана - сидеть на бутылке до скончания веков
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30.06.2021 19:31 Відповісти
заведи кондуїт ворогів України - і не будеш перепитувати
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30.06.2021 15:49 Відповісти
Там, де у комісії різношерстний склад, назва визначає питання, що підлягатимуть розслідуванню.
Якщо питання не внесено в назву, то мало ймовірності, що внесеться в постанову, тоді його і не розслідуватимуть.
У заяві усе логічно.
Інша справа - правдивість обставин.
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30.06.2021 15:36 Відповісти
А "Батькивщину" все устраивает?
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30.06.2021 15:29 Відповісти
Зеленскому верю. И ничего подобного он не говорил. Я лично смотрел это интервью и там было сказано, что он потребовал передать Украине вангеровцев и предоставить Луке подтверждающие документы, когда вангеровцы были уже у Луки. А что "слушал" ты, "мася"?
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30.06.2021 15:43 Відповісти
Не свисти, мася. Не триндел гринпоц, шо вагнеровцы были арестованы. Кстати , лапоть, то операци́я таки была или нет?
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30.06.2021 15:46 Відповісти
)))))))//ну,от зесрани ничего ,кроме олегафрении ,трудно чего то ожидать
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30.06.2021 15:47 Відповісти
Ну да. Как говорят кацапы: совпадение?
Люди воевавшие на востоке, оказываются на территории РБ, про это узнает наш нарик и у него готовы документы на вагнеровцев, так?
А Бутусова, как мартышка газету, тягают на допрос, на предмет утечки гостайны!
Верь зеле, он нашел способ в два раза коммуналку/газ снизить и с посады уйдет, если закон нарушит!))
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30.06.2021 15:51 Відповісти
Вірити віслюку-себе самого наїпати. Хоча і до гниди ар'єва - довіри нуль, після того як воно топило за рига на виборах мера Кам'янця-Подільського.
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30.06.2021 16:19 Відповісти
Зэбил, сколько раз вас нужно тыкать мордой в ваше собственное дерьмо, чтоб вы начали осознавать окружающий мир хоть чуть ближе к действительности?
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30.06.2021 15:35 Відповісти
Тупарь,в летаргическом сне пребывал? Бывает. Тока Зельц уже признался, что это он лично слил инфу про спецоперацию. Бгггг А ты - "пахнет фейком"
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30.06.2021 15:36 Відповісти
А он из этого сна и не выходит. Видать запах лаптей снится, который ему "сладок и приятен"
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30.06.2021 15:39 Відповісти
В "летаргическом сне" ты. До сих пор перебываешь. И там тебе сказали, что Зеленский "слил операцию вангеровцев". Переубеждать тебя не собираюсь Все прытомни люди слушали интервью.
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30.06.2021 15:46 Відповісти
Да у тебя там насцано, как ты мог слушать?
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30.06.2021 15:47 Відповісти
Лапоть, то шо гринпоц как всегда стриндел?
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30.06.2021 15:44 Відповісти
Лапоть, ты когда срешь портки то снимай😄
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30.06.2021 15:48 Відповісти
С пустого в порожнее ! 🤢🤡😈 клоун сам признался , что лично отменил так , как хотел «субъектности» !😂 Неважно , что способствовал террористам-убийцам ! Пусть и с Интерполом не сотрудничает , и оружие и деньги не у кого не клянчит !
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30.06.2021 15:34 Відповісти
А он реально оружие и не клянчит. Ему только деньги нужны
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30.06.2021 15:36 Відповісти
Вы правы , чтобы ***** не злить
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30.06.2021 16:11 Відповісти
Да не "не злить", злить мог бы противник, соперник,а наш лежит под ******, но не публично.
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30.06.2021 16:18 Відповісти
Правильно! Пусть предатели сами оправдывают своих предателей. Деньги ведь в конвертах не даром получали.
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30.06.2021 15:38 Відповісти
А ВОТ ЭТО - НЕПРАВИЛЬНО!
Там должен быть человек, следящих за ходом событий и сообщающий ВСЁ общественности!
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30.06.2021 15:44 Відповісти
Как раз правильно! Нехер обеспечивать своим присутсвием легитимность криворогим фуфлыжникам
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30.06.2021 19:34 Відповісти
ГЛУПОСТЬ!
Легитимности у них и так "выше крыши".
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30.06.2021 20:05 Відповісти
З цим зеленим лайном вже ніхто не хоче мати справу.
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30.06.2021 15:46 Відповісти
Арьев как в лужу пернул!!!!! Неужели они думают что они лучше зельманского ???!
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30.06.2021 15:48 Відповісти
Задумка була створити ТСК по розслідуванню дій всіх посадових осіб і не тільки за останній рік. А якраз це і не входило в плани представників деяких партій. Але ж там є що розслідувати!
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30.06.2021 15:49 Відповісти
роззлідуйте. Хто вам заважає? І навіть поза парламентом - у вас свої сліді органи.
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30.06.2021 15:51 Відповісти
Да-да, заболтать, затянуть, лишь бы не расследовать изменк гринпоца
Лппоть, ты действительно думаешь, что на твою шнягу кто то поведется?
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30.06.2021 15:52 Відповісти
Чим?
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30.06.2021 16:17 Відповісти
Хуцпа (відверта і нахабна брехня з метою шокувати опонента) є ознакою генетичного дегенерата. Складається враження що АП та ВР просто сочаться смердючою хуцпою...
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30.06.2021 16:13 Відповісти
що, доходить?
а в тебе свинки закінчились?
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30.06.2021 16:48 Відповісти
Перед виборами Вакарчука спитали,чи не чкурне він з Ради вдруге,як то він вже раз зробив...Він сказав - ні-і-і,ми прийшли "всерйоз і надовго",на десятиліття,у нас традиціі,відповідальність,турбота про народ...і так далі...Тоді не тільки пахло обманом - смерділо брехнею і шулерством - але наш народ давно призвичаєний до смороду падлини і сприймає його як звиклий,нормальний запах,"гуд смел" по європейськи...
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30.06.2021 16:50 Відповісти
А Люся Арестович уже раскиздела что Арьев побоялся выйти в расследовании сам на себя
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30.06.2021 19:32 Відповісти
Вывод один: преступление было, его совершили агенты кремля: емак-Козырь и демченко.
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30.06.2021 23:17 Відповісти
Страно надеяться на расследование госизмены гринпоца, если в комиссии большинство--зебилы во главе с безмозглой, а ее замом ренат кузьмин!
И без комиссии по всем зеленым телодвижениям видно, что слили эту операцию зеленый осел с едерьмаком---это то, что знают ВСЕ, а про сколько слитых операций мы НЕ знаем????
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01.07.2021 00:24 Відповісти
 
 