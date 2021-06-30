Керівники столичного медзакладу протягом 2013-2019 років виплатили фіктивних зарплат на 6,3 млн грн, - СБУ
В одному зі столичних медзакладів викрили схему з виплат фіктивних зарплат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Так, повідомлено про підозру головному лікарю, трьом його заступникам і головному бухгалтеру медичної установи.
За даними слідства, посадовці налагодили механізм привласнення бюджетних грошей через фіктивне працевлаштування до медзакладу. Для реалізації схеми вони залучили своїх знайомих, яких оформили на роботу і нараховували їм заробітну плату.
Проте, фактично, ці "працівники" не з’являлися на робочих місцях, а їх "зарплату" привласнювали організатори оборудки.
Встановлено, що зловмисники використовували схему протягом 2013-2019 років.
Під час слідчих дій у службових приміщеннях медичного закладу, а також однієї зі столичних райдержадміністрацій, правоохоронці виявили документи із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам незаконної схеми.
Будь ласка, зачекайте...
кращий від нього, тільки мій місцевий "мудак-Симафор", він ще ЯнукоОвоща перепатріотив.
Положите им нормальные зарплаты и они не будут химичить или в Польшу уезжать!
Но зебилье занято велыкым крадивныцтвом и самопиаром---пипл хавает...