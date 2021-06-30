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лікарня (1339) Київ (19120) шахрайство (1043) СБУ (12510)

Керівники столичного медзакладу протягом 2013-2019 років виплатили фіктивних зарплат на 6,3 млн грн, - СБУ

Керівники столичного медзакладу протягом 2013-2019 років виплатили фіктивних зарплат на 6,3 млн грн, - СБУ

В одному зі столичних медзакладів викрили схему з виплат фіктивних зарплат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, повідомлено про підозру головному лікарю, трьом його заступникам і головному бухгалтеру медичної установи.

За даними слідства, посадовці налагодили механізм привласнення бюджетних грошей через фіктивне працевлаштування до медзакладу. Для реалізації схеми вони залучили своїх знайомих, яких оформили на роботу і нараховували їм заробітну плату.

Проте, фактично, ці "працівники" не з’являлися на робочих місцях, а їх "зарплату" привласнювали організатори оборудки.

Встановлено, що зловмисники використовували схему протягом 2013-2019 років.

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Під час слідчих дій у службових приміщеннях медичного закладу, а також однієї зі столичних райдержадміністрацій, правоохоронці виявили документи із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам незаконної схеми.
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30.06.2021 16:22 Відповісти
от молодцы и стаж идет бомжам и бабло капает мошенникам
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30.06.2021 16:31 Відповісти
чому бомжам? Може ОРДЛОшних сепарів попрацевлаштовували?
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30.06.2021 18:35 Відповісти
СБУ просто неефективне, а поліція - тільки назва для персональних стражників ослів і клоунів (яйцечесателі і хвостокрутителі).
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30.06.2021 16:49 Відповісти
А Аваков, майже перший: величний лідер всесвіту поліцаїв України та засновник авіапарку гвинтокрилів "РукзакоФранц".
кращий від нього, тільки мій місцевий "мудак-Симафор", він ще ЯнукоОвоща перепатріотив.
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30.06.2021 16:56 Відповісти
Не стали ожидать как учителя зарплаты 4000 баксов. Так сказать, вскрыли невскрытые резервы.
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30.06.2021 17:12 Відповісти
А как вы удержите медперсонал на минимальных зарплатах????
Положите им нормальные зарплаты и они не будут химичить или в Польшу уезжать!
Но зебилье занято велыкым крадивныцтвом и самопиаром---пипл хавает...
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30.06.2021 22:34 Відповісти
 
 