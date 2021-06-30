Керівники столичного медзакладу протягом 2013-2019 років виплатили фіктивних зарплат на 6,3 млн грн, - СБУ

В одному зі столичних медзакладів викрили схему з виплат фіктивних зарплат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, повідомлено про підозру головному лікарю, трьом його заступникам і головному бухгалтеру медичної установи.

За даними слідства, посадовці налагодили механізм привласнення бюджетних грошей через фіктивне працевлаштування до медзакладу. Для реалізації схеми вони залучили своїх знайомих, яких оформили на роботу і нараховували їм заробітну плату.

Проте, фактично, ці "працівники" не з’являлися на робочих місцях, а їх "зарплату" привласнювали організатори оборудки.

Встановлено, що зловмисники використовували схему протягом 2013-2019 років.

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Під час слідчих дій у службових приміщеннях медичного закладу, а також однієї зі столичних райдержадміністрацій, правоохоронці виявили документи із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам незаконної схеми.