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Новини Хабарники
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хабар (4642) Київська область (3805) Держгеокадастр (300)

Чиновника Держгеокадастру спіймали на хабарі 6 тис. дол. на Київщині, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі чиновника Головного управління Держгеокадастру в Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Чиновника Держгеокадастру спіймали на хабарі 6 тис. дол. на Київщині, - прокуратура 01

За даними слідства, головний спеціаліст відділу вимагав у громадянки 6000 дол США за безперешкодну реалізацію права на отримання двох земельних ділянок загальною площею 4 га для ведення особистого селянського господарства на території Київської області.

Правоохоронцями задокументовано факт отримання підозрюваним неправомірної вигоди у сумі 3000 дол США двома частинами.

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Чиновника Держгеокадастру спіймали на хабарі 6 тис. дол. на Київщині, - прокуратура 02

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
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готовился к рынку земли же!
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30.06.2021 16:35 Відповісти
Да разве это взятка,так слеза а вот когда пойдет продажа земли у чиновников пойдет шикарный нерест и богатенькие караси. Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 6 тыс. долл. на Киевщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5611
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30.06.2021 16:39 Відповісти
Этому нищеброду срок на полную катушку впаяют. А вот те, кто миллионами берет, всегда будут оправданы
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30.06.2021 17:06 Відповісти
висновок який? Підняти зарплату ще вище
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30.06.2021 17:13 Відповісти
як результат - гроші йому передали на зберігання, а за тим хто передавав спостерігали доблесні правоохоронні органи
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30.06.2021 17:16 Відповісти
Каждый день какого-то чиновника ловят на взятке. Наверное уже все тюрьмы переполнены взяточниками. А нет, нихера подобного! Их отпускают, никто не несёт ответственности! В моём городе приняли военкома. Этот поц вел бухгалтерию, где подробно записывал, кто сколько и за какую услугу. И ничего ему за это не было. Как такое возможно в правовом государстве?
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30.06.2021 17:18 Відповісти
Военкомы и чинуши это каста неприкасаемых? Или таким образом зеленский благодарит военкомов, за то что один из них отмазал в свое время недопрезидента от армии? Интересно, сколько вовины мама с папой занесли денег в райвоенкомат? Мало того, что зелёное быдло регулярно шарит по карманам украинцев, так ещё активно прикрывает взяточников и коррупционеров.
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30.06.2021 17:28 Відповісти
 
 