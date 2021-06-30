Чиновника Держгеокадастру спіймали на хабарі 6 тис. дол. на Київщині, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі чиновника Головного управління Держгеокадастру в Київській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, головний спеціаліст відділу вимагав у громадянки 6000 дол США за безперешкодну реалізацію права на отримання двох земельних ділянок загальною площею 4 га для ведення особистого селянського господарства на території Київської області.
Правоохоронцями задокументовано факт отримання підозрюваним неправомірної вигоди у сумі 3000 дол США двома частинами.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
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burunduk
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govtva
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Вальдемар Кепський
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Николай Морозов 5bd628b6
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