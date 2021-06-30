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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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тест (318) КПВВ (330) коронавірус (19920) Міністерство реінтеграції (500)

Від початку року тестування на COVID-19 на КПВВ пройшли 39 тис. осіб, - Мінреінтеграції

Від початку року тестування на COVID-19 на КПВВ пройшли 39 тис. осіб, - Мінреінтеграції

Від початку року тестування на COVID-19 на контрольних пунктах в'їзду/виїзду з окупованими територіями пройшли 39 293 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з інформацією на сайті відомства, тестуванням на КПВВ вже скористалися на КПВВ "Чонгар" - 12 654 осіб, КПВВ "Каланчак" - 12 401, КПВВ "Новотроїцьке" - 4 609, КПВВ "Станиця Луганська" - 9 629.

Безкоштовне тестування введено з січня 2021 року на КПВВ в Донецькій і Херсонській областях, а з березня - в Луганській області.

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Якщо б так проходили тестування, як постів про нього - то вже б на тестування черги стояли. А ба - черг нема. То тестування проходять одиниці, а якшо навіть виявляють корону - то стараються то приховати, щоб не піднімати статистику. Так що статистика, ще й дута, недостовірна.
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30.06.2021 16:52 Відповісти
 
 