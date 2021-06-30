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Велика Британія (5334) Крим (14082) путін (23325) Чорне море (1620) Джонсон Борис (572)

Представник Джонсона - Путіну: "Корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через українські територіальні води"

Представник Джонсона - Путіну:

Британський військовий корабель HMS Defender діяв відповідно до міжнародного права і здійснював мирний прохід через українські територіальні води.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив у середу офіційний представник прем'єр-міністра Бориса Джонсона у відповідь на коментарі президента РФ Володимира Путіна.

Сьогодні Путін заявив, що інцидент з британським есмінцем в територіальних водах поблизу окупованого Криму був провокацією Великої Британії і США.

На прохання прокоментувати цю заяву представник Джонсона сказав: "Я весь час говорив, що цей корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через українські територіальні води відповідно до міжнародного права".

Як відомо, міжнародна спільнота не визнає окупацію півострова і вважає ці води українськими.

Також читайте: Путін про інцидент із есмінцем Defender поблизу Криму: Це була провокація британців і американців

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

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Топ коментарі
+35
Правий Джонсон....ой правий...
І чим фуйло спроможиться заперечити ?
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30.06.2021 17:01
+25
"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды", а ты, Вова, просто }{уйло.
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30.06.2021 17:02
+25
Сейчас начнут рваться пердаки,
На берегах вонючей сруской Москвы-реки.
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30.06.2021 17:03
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Правий Джонсон....ой правий...
І чим фуйло спроможиться заперечити ?
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30.06.2021 17:01 Відповісти
Скаже -це наше . Отримає санкціями по плєші
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30.06.2021 17:02 Відповісти
Пуцю із його наостогидлим,брехливим пі*******жем-в пуцю!
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30.06.2021 17:22 Відповісти
так они и помалкивают, говорят опасый курс, а русским заряжают , что бомбили,
это пропаганда ...
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30.06.2021 20:21 Відповісти
Жил-был славный царь Дадон.
С молоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело;
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить.
Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать... (с)
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30.06.2021 17:01 Відповісти
"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды", а ты, Вова, просто }{уйло.
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30.06.2021 17:02 Відповісти
Сейчас начнут рваться пердаки,
На берегах вонючей сруской Москвы-реки.
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30.06.2021 17:03 Відповісти


Представник Джонсона - Путіну: "Корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через українські територіальні води" - Цензор.НЕТ 7940
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02.07.2021 00:16 Відповісти
Представитель Джонсона - Путину: "Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды"

...или, как англичане положили на вовину придуманную границу.
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30.06.2021 17:04 Відповісти
Представитель Джонсона - Путину: "Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды" - Цензор.НЕТ 2834
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30.06.2021 17:04 Відповісти
*****! Геть зайву толерастію!
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30.06.2021 17:08 Відповісти
Таки ДА!
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30.06.2021 19:04 Відповісти
ПОЦ - кто не знает - это слово из СССР. Так называли Представителя Областного Центра, который приехал на проверку в РайЦентр.
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30.06.2021 20:05 Відповісти
Представитель Джонсона - Путину: "Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды" - Цензор.НЕТ 631
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30.06.2021 17:05 Відповісти
Англичане:"Можем повторить 1854-1856"
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30.06.2021 17:06 Відповісти
Ситуація дуже проста - у бабці сусід захопив півгорода, а бабцін родич схотів прогулятися по тих півгороду на підставі того, що півгороду все таки належать бабці, за що отримав дулю й торбу матюків, коротше прогулятися невдалося. А тепер можна обурюватися.
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30.06.2021 17:07 Відповісти
Наоборот, все "вдалося". И матюкается *****.
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30.06.2021 17:20 Відповісти
Перечитай мій комент ще раз, і побачиш, що родич бабці отримав матюків.
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30.06.2021 17:24 Відповісти
"Бабця, город"...
Кацапи, валіть з Крима, а то - "можем павтаріть"

Представник Джонсона - Путіну: "Корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через українські територіальні води" - Цензор.НЕТ 2909
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30.06.2021 17:30 Відповісти
ти пуйло, і за пуйла, не прикидайся своїм, серожа
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30.06.2021 21:31 Відповісти
Кацапським тролям заборонено називать путіна ******? Тільки лагидно - "пуйло"?
Це обмовочка по Фрейду - "прикидатися своїм"? Ви тут хочете бути своїм, "своїм" для кого, навіщо и які плюшкі це надає?
Ви хочете тут бути "своїм" та розповідаєте кацапську "басню Езопа", про те що британці крім матюків нічого не домоглися? Британія зробила все що було заплановано і зробила це блискуче, тількі розумово обмежені можуть це заперечивати.
Якщо Ваша ціль - стати "своїм" серед кацапських тролей, або серед дебілів, то Ви на вірному шляху. А ще Ви на вірному шляху до бана - за примітивне хамство.
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01.07.2021 12:09 Відповісти
Він перечитав і зробив висновок шо ти кацап.
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30.06.2021 19:00 Відповісти
бо він лох
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30.06.2021 21:30 Відповісти
Кривавий кремлівський диктатор намагається доказати всьому світу , що він таки ху@@ ло 😀
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30.06.2021 17:09 Відповісти
Они когда-нибудь поймут, что оправдываца перед гопником- это прямая дорога к ********, оралу и аналу?
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30.06.2021 17:11 Відповісти
_Имхо в данном случае это не оправдание, а фак путлеру под нос, ибо акцентировали на том шо Крым - Украина, а вы - никто по имени никак.
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30.06.2021 17:28 Відповісти
Если коротко, то плешивому снова поводили королевским членом по губам))
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30.06.2021 17:16 Відповісти
и главное - коротко и конкретно! без всяких там выкивоков...
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30.06.2021 17:21 Відповісти
Не выкивоки, а экивоки...
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30.06.2021 17:59 Відповісти
лингвистически - да! (Вы правы) экивоки (двусмысленные слова, намеки)
но хотелось полужаргонно замаскировать слово "выделываний" )))
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30.06.2021 18:06 Відповісти
Это скорее похоже на маскировку слова "вые...нов".)
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30.06.2021 18:20 Відповісти
а вот тут... угадали ))))
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30.06.2021 18:21 Відповісти
Вотъ Представник Джонсона - Путіну: "Корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через українські територіальні води" - Цензор.НЕТ 8227
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30.06.2021 17:23 Відповісти
Продолжается спецоперация британцев по объяснению *****, где его место.
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30.06.2021 17:25 Відповісти
И вообще это были не британские моряки, а эсминец можно купить в любом магазине "Все для рыбалки".
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30.06.2021 17:25 Відповісти
Админ! в слове путин 4 ошибки! первая и с третей по пятую буквы!
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30.06.2021 17:32 Відповісти
На что деятель Марков , который в РФ сбежал, призвал у Соловьева захватить Украину и тогда проблем не будет. Это которые из одной бригады: Азаров, Марков и их там комитет "спасения" Украины.
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30.06.2021 17:45 Відповісти
Ну тупые...
Британские буржуины замышляли напасть на Крым из российских территориальных вод, а США примкнули
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30.06.2021 18:00 Відповісти
Неточності Перекладу на россійський язьік Поняття кордон України.
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30.06.2021 18:38 Відповісти
Ну вот англичане показывают фак рашистам, литовцы запрещают киркорова, а наши ублюдки выносят холуя ***** киркорова из санкционного списка... Ну как это?
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30.06.2021 18:51 Відповісти
Може хоч Британія підніме питання окупації України, Крима, та територіальних вод в ООН поки клоун наш з фількой в засос цілуватися поліз, зазираючи в очі ботоксного карліка?
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30.06.2021 18:53 Відповісти
Путин пук-пук-пук.
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30.06.2021 19:05 Відповісти
похоже,истерика в Кремле и дёргание за чертовские хвосты путинских 2евроблях" в европе никак не воздействовали и меркельши-макрели не смогли разжечь истерику страхза-" не злите путина.."..пусть кремль осознает,началось таки противодействие оккупации крыма уже вне "дипломатического тенниса"
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30.06.2021 19:25 Відповісти
 
 