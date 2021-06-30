Представник Джонсона - Путіну: "Корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через українські територіальні води"
Британський військовий корабель HMS Defender діяв відповідно до міжнародного права і здійснював мирний прохід через українські територіальні води.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив у середу офіційний представник прем'єр-міністра Бориса Джонсона у відповідь на коментарі президента РФ Володимира Путіна.
Сьогодні Путін заявив, що інцидент з британським есмінцем в територіальних водах поблизу окупованого Криму був провокацією Великої Британії і США.
На прохання прокоментувати цю заяву представник Джонсона сказав: "Я весь час говорив, що цей корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через українські територіальні води відповідно до міжнародного права".
Як відомо, міжнародна спільнота не визнає окупацію півострова і вважає ці води українськими.
Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.
Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.
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І чим фуйло спроможиться заперечити ?
это пропаганда ...
С молоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело;
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить.
Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать... (с)
На берегах вонючей сруской Москвы-реки.
...или, как англичане положили на вовину придуманную границу.
Кацапи, валіть з Крима, а то - "можем павтаріть"
Це обмовочка по Фрейду - "прикидатися своїм"? Ви тут хочете бути своїм, "своїм" для кого, навіщо и які плюшкі це надає?
Ви хочете тут бути "своїм" та розповідаєте кацапську "басню Езопа", про те що британці крім матюків нічого не домоглися? Британія зробила все що було заплановано і зробила це блискуче, тількі розумово обмежені можуть це заперечивати.
Якщо Ваша ціль - стати "своїм" серед кацапських тролей, або серед дебілів, то Ви на вірному шляху. А ще Ви на вірному шляху до бана - за примітивне хамство.
но хотелось полужаргонно замаскировать слово "выделываний" )))
Британские буржуины замышляли напасть на Крым из российских территориальных вод, а США примкнули