До кінця цієї сесії Рада проголосує за законопроєкти, необхідні для співпраці з МВФ, - Арахамія
Упродовж двох пленарних тижнів до кінця сесії депутати планують проголосувати за проєкти законів, які необхідні для отримання траншу від МВФ і макрофінансової допомоги від ЄС.
Про це сьогодні під час брифінгу заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.
"Всі законопроєкти в цьому пакеті маємо проголосувати впродовж двох тижнів. У першому читанні всі ініціативи вже проголосовані. Залишилося прийняти їх у другому читанні - все, крім законопроєкту про НАБУ. Його розглядати будуть вже восени, тому що поки не закінчена підготовка документа до другого читання", - сказав нардеп.
Він зазначив, що в разі ухвалення необхідних законів Україна може отримати транш від МВФ вже в жовтні.
Будь ласка, зачекайте...
МВФ сам оценит,то вы выполняли или не то
Слуги нас еще ж никогда не обманывали, правда?
И МВФ будет, и коммуналка бесплатно, и зарплаты по 4000 у.е., и рост на 40%.
И миллиард деревьев.
И на каждом дереве - QR-код, как запузыришь - так Потап физкультуру делает.
И Нью-Васюки.
И аэродром в каждом городе.