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НАБУ (4983) ВР (14824) МВФ (3051) Арахамія (1097)

До кінця цієї сесії Рада проголосує за законопроєкти, необхідні для співпраці з МВФ, - Арахамія

До кінця цієї сесії Рада проголосує за законопроєкти, необхідні для співпраці з МВФ, - Арахамія

Упродовж двох пленарних тижнів до кінця сесії депутати планують проголосувати за проєкти законів, які необхідні для отримання траншу від МВФ і макрофінансової допомоги від ЄС.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Всі законопроєкти в цьому пакеті маємо проголосувати впродовж двох тижнів. У першому читанні всі ініціативи вже проголосовані. Залишилося прийняти їх у другому читанні - все, крім законопроєкту про НАБУ. Його розглядати будуть вже восени, тому що поки не закінчена підготовка документа до другого читання", - сказав нардеп.

Він зазначив, що в разі ухвалення необхідних законів Україна може отримати транш від МВФ вже в жовтні.

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Топ коментарі
+8
А зачем? Зельц в образе Голобородька МВФ посылал в )1(опу. И всем зебилам это так понравилось, что он набрал 73%. Нельзя их разочаровывать
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30.06.2021 17:17
+8
та чо ты нам то докладываешь,агрохимия?
МВФ сам оценит,то вы выполняли или не то
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30.06.2021 17:24
+6
зеленым мародерам срочно нужно бабло. ведь все деньги, которые остались от правления порошенко уже давно растащены по офшорным счетам квартала95, а новых взять уже неоткуда.
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30.06.2021 17:23
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А зачем? Зельц в образе Голобородька МВФ посылал в )1(опу. И всем зебилам это так понравилось, что он набрал 73%. Нельзя их разочаровывать
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30.06.2021 17:17 Відповісти
зеленым мародерам срочно нужно бабло. ведь все деньги, которые остались от правления порошенко уже давно растащены по офшорным счетам квартала95, а новых взять уже неоткуда.
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30.06.2021 17:23 Відповісти
та чо ты нам то докладываешь,агрохимия?
МВФ сам оценит,то вы выполняли или не то
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30.06.2021 17:24 Відповісти
Что-то сегодня бибизяна авхазская очень активная, гормоны что-ли?????
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30.06.2021 17:26 Відповісти
Он сегодня дежурный по дебильным заявлениям.
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30.06.2021 17:37 Відповісти
А что же не рассказывает эта морда небритая, на сколько больше будет должен каждый украинец после одобрения транша. Уж стадион, так стадион. Поворошите палкой в джунглях, может у зеледента есть ответ на этот вопрос.
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30.06.2021 17:40 Відповісти
Зелёная ςραнь берёт транши под 18% годовых у кого попало.
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30.06.2021 20:24 Відповісти
Так и я про что. Зеледент же подпрыгивая на сцене стадиона задавал Пороху такой вопрос. Пусть теперь сам на него ответит.
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30.06.2021 20:51 Відповісти
Ага, сЧас. Найвірогідніше, що монозброд, звично, спробує протігти зебільну підробку тих законопроектів, які потрібні для співробіткицтва з МВФ.
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30.06.2021 18:00 Відповісти
Ну, и мы такие все: ВЕРИМ! ВЕРИМ, БАТЮШКА НАШ!
Слуги нас еще ж никогда не обманывали, правда?

И МВФ будет, и коммуналка бесплатно, и зарплаты по 4000 у.е., и рост на 40%.
И миллиард деревьев.
И на каждом дереве - QR-код, как запузыришь - так Потап физкультуру делает.
И Нью-Васюки.
И аэродром в каждом городе.
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30.06.2021 18:01 Відповісти
И не за горами обещание "каждой обезьяне по джунглям", пипл все равно хавает.
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30.06.2021 21:16 Відповісти
Ура-а-аа! Получим деньги - начнём уже строить университет для папы Зеленского.... И всем зелёным слугам - премии за хорошую работу на кремль.... Главное - армии ничего не давайте! Кремлёвская крыса запретила развивать и усиливать нашу армию....
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30.06.2021 18:24 Відповісти
Для сотрудничества с МВФ целый департамент из НБУ уволился. Так что поздно пить Ессентуки...
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30.06.2021 20:22 Відповісти
 
 