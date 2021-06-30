Перший заступник голови СБУ утікач Нескоромний пише, що СБУ не хоче його затримувати

Дмитро Нескоромний, якого підозрюють у замовленні вбивства чинного начальника управління внутрішньої безпеки спецслужби Андрія Наумова, стверджує, що слідчі знають про місце його перебування, а він "сидить, чекає, нудьгує".

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Стільки було шуму, а в результаті - нічого. Наші органи слідства прекрасно знають про моє місце перебування. Однак ніхто не робить нічого для того, щоб допитати мене, не кажучи вже про те, щоб затримати. А я сиджу, чекаю, нудьгую", - написав він.

Нескоромний розповів, що з ним зв'язувалися журналісти Bellingcat, але потім "зникли". Він вважає, що Офіс президента умовив їх не робити матеріал про підготовку вбивства Наумова.

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"Офіс президента і редакція Bellingcat домовилися, розслідування не буде. Але це не дуже велика перемога. Їм здається, що вони все контролюють, придумали ефектний формат з ухваленням рішень на РНБО. Але ефектний - неефективний. З кожним днем ​​у мене більшає союзників, а в учасників ОЗУ "Велике будівництво" дедалі більше ворогів. Цю греблю обов'язково прорве", - підсумував Нескоромний.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивствуспівробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

30 січня Нескоромного оголосили в міжнародний розшук. 4 лютого суд дозволив його затримати, але 23 квітня апеляційний суд скасував заочний арешт.