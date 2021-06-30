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СБУ (12510) Нескоромний Дмитро (33)

Перший заступник голови СБУ утікач Нескоромний пише, що СБУ не хоче його затримувати

Перший заступник голови СБУ утікач Нескоромний пише, що СБУ не хоче його затримувати

Дмитро Нескоромний, якого підозрюють у замовленні вбивства чинного начальника управління внутрішньої безпеки спецслужби Андрія Наумова, стверджує, що слідчі знають про місце його перебування, а він "сидить, чекає, нудьгує".

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Стільки було шуму, а в результаті - нічого. Наші органи слідства прекрасно знають про моє місце перебування. Однак ніхто не робить нічого для того, щоб допитати мене, не кажучи вже про те, щоб затримати. А я сиджу, чекаю, нудьгую", - написав він.

Нескоромний розповів, що з ним зв'язувалися журналісти Bellingcat, але потім "зникли". Він вважає, що Офіс президента умовив їх не робити матеріал про підготовку вбивства Наумова.

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"Офіс президента і редакція Bellingcat домовилися, розслідування не буде. Але це не дуже велика перемога. Їм здається, що вони все контролюють, придумали ефектний формат з ухваленням рішень на РНБО. Але ефектний - неефективний. З кожним днем ​​у мене більшає союзників, а в учасників ОЗУ "Велике будівництво" дедалі більше ворогів. Цю греблю обов'язково прорве", - підсумував Нескоромний.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивствуспівробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

30 січня Нескоромного оголосили в міжнародний розшук. 4 лютого суд дозволив його затримати, але 23 квітня апеляційний суд скасував заочний арешт.

Перший заступник голови СБУ утікач Нескоромний пише, що СБУ не хоче його затримувати 01
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СБУ для збирання хабарів, а не для затримання нескромних дрочерів.
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30.06.2021 17:13 Відповісти
Простому налогоплатильщику непросто понять все эти мутки-шмутки-схемы-мемы наших недоделанных штирлицев и самое главное, зачем на них тратить свои налоги?...
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30.06.2021 17:18 Відповісти
баканівці - звучить гордо!
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30.06.2021 17:23 Відповісти
Дякую! Дуже дякую!

Беглый первый зампред СБУ Нескоромный пишет, что СБУ не хочет его задерживать - Цензор.НЕТ 6363
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30.06.2021 17:47 Відповісти
Еще одно убедительное подтверждение тотального морального разложения это милой конторы на Владимирской. Продавать секреты и государство (оптом и в розницу) умеюТ. а бороться с преступностью, защищать некогда: время обогащаться, пока у власти зеленые шулера. Ну, или шушера, что одно и то же.
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30.06.2021 17:53 Відповісти
нет денег - нет интереса. Заведи бизнес, который можно отжать или поиметь деньжат, сбушники быстро прибегут.
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01.07.2021 00:13 Відповісти
 
 